Gestiona proyectos y tareas directamente desde Slack gracias a las listas
Desde tareas pendientes hasta plazos y recursos, las listas recopilan y estructuran las partes más importantes de las conversaciones para que los equipos puedan agilizar su trabajo.
Supervisa los proyectos de principio a fin
Las listas permiten a los equipos crear, supervisar y gestionar proyectos sin salir de Slack. Se acabó el hacer malabares para cambiar entre aplicaciones.
Trabaja en las tareas pendientes en equipo
Una lista de Slack es colaboración en estado puro. Cualquier persona que tenga asignada una tarea, esté siguiendo un proyecto o simplemente consulte información puede obtener el contexto que necesita para trabajar y estar en sintonía.
Recopila, automatiza y clasifica las solicitudes
Los flujos de trabajo también funcionan en las listas. Puedes automatizar tareas rutinarias, conectar tus aplicaciones y hacer de las listas tu nuevo centro de gestión del trabajo en Slack.
“Nuestro equipo ahora puede supervisar las tareas y colaborar en ellas, además de organizar la información que se puede compartir entre los equipos, todo en un solo espacio”.
Las listas sirven para todo tipo de equipos y organizaciones
Crea listas para hacer un seguimiento de todo lo que hay que hacer y asegurarte de que no se te escapa nada, todo ello sin salir de Slack.
Ventas
Coordina a los equipos de cuentas estableciendo estrategias de negociación y preparando las llamadas de los clientes.
Atención al cliente
Reúne al equipo rápidamente y resuelve incidencias con un proceso de respuesta establecido.
Marketing
Controla las entregas y asigna propietarios a medida que se planifican y lanzan las campañas.
TI
Mejora el tiempo de respuesta recopilando, priorizando y gestionando las solicitudes entrantes.
Preguntas frecuentes
Gestionar proyectos en listas es muy sencillo. Junto a tu equipo, puedes llevar un seguimiento de las entregas, asignar propietarios, estar al tanto de las fechas límite y colaborar en las tareas. Gestiona los plazos y las tareas pendientes para las implementaciones de clientes, la incorporación de empleados, los lanzamientos de productos y mucho más.
Las listas son ideales para gestionar todo tipo de tareas, desde trabajo individual hasta las tareas pendientes de un equipo pequeño o todas las entregas de un proyecto entre distintos departamentos.
Las listas se incluyen en todos los planes de pago de Slack. Obtén más información aquí.
Sí. Compartir listas con tus socios, clientes y usuarios a través de Slack Connect es una forma excelente de gestionar el trabajo en colaboración con equipos externos.
Claro, puedes añadir listas dentro de los canvas. Por ejemplo, puedes incorporar un plan de proyecto que esté en una lista directamente en el resumen del proyecto en un canvas.