Listas de tareas

Gestiona proyectos y tareas directamente desde Slack gracias a las listas

Desde tareas pendientes hasta plazos y recursos, las listas recopilan y estructuran las partes más importantes de las conversaciones para que los equipos puedan agilizar su trabajo.

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Supervisa los proyectos de principio a fin

Las listas permiten a los equipos crear, supervisar y gestionar proyectos sin salir de Slack. Se acabó el hacer malabares para cambiar entre aplicaciones.

Descubre cómo gestionar proyectos en Slack

Trabaja en las tareas pendientes en equipo

Una lista de Slack es colaboración en estado puro. Cualquier persona que tenga asignada una tarea, esté siguiendo un proyecto o simplemente consulte información puede obtener el contexto que necesita para trabajar y estar en sintonía.

Recopila, automatiza y clasifica las solicitudes

Los flujos de trabajo también funcionan en las listas. Puedes automatizar tareas rutinarias, conectar tus aplicaciones y hacer de las listas tu nuevo centro de gestión del trabajo en Slack.

Descubre cómo pueden ayudarte los flujos de trabajo
Logotipo de Freenow

“Nuestro equipo ahora puede supervisar las tareas y colaborar en ellas, además de organizar la información que se puede compartir entre los equipos, todo en un solo espacio”.

Jörg Baldzer

Ingeniero informático principal, FREENOW

Las listas sirven para todo tipo de equipos y organizaciones

Crea listas para hacer un seguimiento de todo lo que hay que hacer y asegurarte de que no se te escapa nada, todo ello sin salir de Slack.

Lista de seguimiento de cuentas para equipos de Ventas
Lista de incidencias de clientes para los equipos de servicio de atención al cliente
Ejemplo de lista de tareas para el equipo de marketing
Ejemplo de solicitud entrante para el equipo técnico

Ventas

Coordina a los equipos de cuentas estableciendo estrategias de negociación y preparando las llamadas de los clientes.

Lista de seguimiento de cuentas para equipos de Ventas

Atención al cliente

Reúne al equipo rápidamente y resuelve incidencias con un proceso de respuesta establecido.

Lista de incidencias de clientes para los equipos de servicio de atención al cliente

Marketing

Controla las entregas y asigna propietarios a medida que se planifican y lanzan las campañas.

Ejemplo de lista de tareas para el equipo de marketing

TI

Mejora el tiempo de respuesta recopilando, priorizando y gestionando las solicitudes entrantes.

Ejemplo de solicitud entrante para el equipo técnico

Preguntas frecuentes

Gestionar proyectos en listas es muy sencillo. Junto a tu equipo, puedes llevar un seguimiento de las entregas, asignar propietarios, estar al tanto de las fechas límite y colaborar en las tareas. Gestiona los plazos y las tareas pendientes para las implementaciones de clientes, la incorporación de empleados, los lanzamientos de productos y mucho más.

Las listas son ideales para gestionar todo tipo de tareas, desde trabajo individual hasta las tareas pendientes de un equipo pequeño o todas las entregas de un proyecto entre distintos departamentos.

Las listas se incluyen en todos los planes de pago de Slack. Obtén más información aquí.

Sí. Compartir listas con tus socios, clientes y usuarios a través de Slack Connect es una forma excelente de gestionar el trabajo en colaboración con equipos externos.

Claro, puedes añadir listas dentro de los canvas. Por ejemplo, puedes incorporar un plan de proyecto que esté en una lista directamente en el resumen del proyecto en un canvas.