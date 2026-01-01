Slack posibilita que tus herramientas funcionen mejor porque te permite integrar software y aplicaciones personalizadas directamente en Slack. A continuación, se ofrecen algunas categorías y ejemplos populares:

Gestión de proyectos: conecta Slack con herramientas de gestión de proyectos como Asana, Miro, Notion y Jira para actualizar tareas, seguir los avances y gestionar proyectos sin salir de Slack.

Atención al cliente: integra aplicaciones de atención al cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk y Freshdesk para gestionar tickets y comunicarte con clientes directamente a través de Slack.

Sistemas de CRM: conecta Slack con plataformas de CRM tales como Salesforce Sales Cloud, HubSpot y ZoomInfo para acceder a datos de clientes y recibir actualizaciones sobre candidatos y negociaciones en tus canales de Slack.

Gestión de archivos: mejora Slack con sistemas de gestión de archivos como Box, Google Drive y Dropbox para el acceso sencillo a archivos y su uso compartido.

Herramientas para desarrolladores: conecta herramientas para programadores como GitHub, GitLab, PagerDuty y AWS Chatbot para colaborar en la creación de código, revisar pull requests y hacer el seguimiento de incidencias directamente desde Slack.

Estas integraciones ayudan a que Slack sea un centro neurálgico para la colaboración, la comunicación y la productividad conectándolo con las herramientas que los equipos usan a diario.