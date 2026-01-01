Reúne tus aplicaciones y agentes donde trabajas
Olvídate de cambiar entre aplicaciones y ten todas las que necesites en un solo lugar. Slack simplifica el trabajo, aumenta la productividad y te ayuda a sacar el máximo partido a tus herramientas.
Todas las aplicaciones y los agentes que necesitas para trabajar en Slack
Slack es donde mejor se trabaja, donde tus equipos y herramientas pueden colaborar codo con codo.
Usa tus aplicaciones en el lugar desde el que colaboras
Elige entre más de 2600 aplicaciones para aunar todas tus herramientas en Slack.
Convierte a los agentes en compañeros de equipo
Gracias al valioso contexto de las conversaciones y las aplicaciones conectadas, los agentes de Slack conocen el trabajo tan bien como tú.
Haz el trabajo con la ayuda de Slackbot
Coordina el trabajo enviando solicitudes a los agentes y obtén resultados que se integran en tu flujo de trabajo.
Crea aplicaciones según tus necesidades
Las API de Slack hacen más sencilla la creación de aplicaciones adaptadas a tu empresa y tu trabajo.
Todas las integraciones que necesitas, desde Anthropic hasta Zoom
Conecta fácilmente agentes, software y todas tus aplicaciones con solo unos clics y empieza a usar herramientas como ChatGPT, Claude y Asana directamente desde los mensajes.
El contexto de Slack es el superpoder de los agentes
Al conectarlos a tus conversaciones y datos de Slack, los agentes como Agentforce, ChatGPT, Claude, Notion, Slackbot y Writer se vuelven aún más eficaces y cuentan con más contexto, ya que pueden buscar al instante (y de forma segura) la información relevante desde el lugar donde trabajas.
Mantente siempre al día sin tener que cambiar de una plataforma a otra
Los objetos de trabajo reinventan la forma en que se comparten los datos de las aplicaciones en Slack. En lugar de un enlace, recibirás vistas previas interactivas y sofisticadas en las conversaciones de aplicaciones como Asana, Pagerduty, Box y Highspot. Edita registros, marca tareas como completadas e incluso aprueba solicitudes, todo en un solo lugar.
Agiliza los procesos con la automatización de Slack
Añade una fila a una hoja de Google o crea un registro en Salesforce. Mediante conectores listos para su uso en el creador de flujos de trabajo, puedes crear automatizaciones de aplicaciones que funcionen directamente en Slack, sin necesidad de código.
Añade sencillez y eficiencia a tu día a día
Las tareas pequeñas nos hacen perder mucho tiempo. Lleva tus aplicaciones a Slack para actualizar permisos de archivos, gestionar tu calendario y aprobar solicitudes con solo un clic.
Crea y personaliza aplicaciones y agentes en Slack
Saca más partido a Slack
Las aplicaciones de Slack son esenciales para las empresas de todo el mundo.
“El trabajo empieza con una conversación. Por eso vemos Slack como el lugar natural para crear nuestros agentes”.
“Slack es el lugar donde trabajo con mi equipo a diario, y nuestro objetivo es convertir Codex en un compañero de equipo. El lugar más natural para eso es Slack”.
“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ha ayudado mucho a conectar y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí.”
Preguntas frecuentes
Slack mantiene tus datos protegidos gracias a una sólida seguridad integrada. Todo lo que envías, ya sean mensajes o archivos, se cifra, por lo que solo podrán verlos las personas a las que vayan destinados. Tu empresa puede incluso controlar sus propias claves de cifrado para ofrecer una mayor protección.
Cuando utilizas IA o conectas otras aplicaciones a Slack, tus datos se mantienen privados y a salvo. Slack nunca comparte tus datos con modelos de IA con fines de entrenamiento. La IA solo funciona con los mensajes a los que ya tienes acceso, y todo se ejecuta de forma segura dentro de los sistemas de Slack.
Así que, tanto si utilizas las funciones de IA de Slack como si creas tus propias herramientas, siempre podrás acceder a tus datos de forma segura.
Las aplicaciones de Slack conectan herramientas y servicios con Slack. De esta forma, puedes usarlas sin salir de tu espacio de trabajo. Las aplicaciones te facilitan encontrar, compartir y utilizar información en toda la tecnología actual con rapidez mediante la creación de una ubicación centralizada para concentrarte y trabajar sin problemas. Obtén más información aquí.
Tienes más de 2600 aplicaciones esperándote en Slack Marketplace para llevar a cabo todo tipo de trabajos. Y ahora con todos nuestros socios que integran la IA en sus aplicaciones, además de todas las ventajas de IA de Slack, Slack es, sin duda, el sistema operativo con la tecnología de IA para tu trabajo.
Si usas herramientas personalizadas o sigues procesos específicos para tu empresa, también puedes explorar el creador de flujos de trabajo para crear tus propios flujos de trabajo, o bien crear una aplicación personalizada mediante la API de Slack.
Slack posibilita que tus herramientas funcionen mejor porque te permite integrar software y aplicaciones personalizadas directamente en Slack. A continuación, se ofrecen algunas categorías y ejemplos populares:
Gestión de proyectos: conecta Slack con herramientas de gestión de proyectos como Asana, Miro, Notion y Jira para actualizar tareas, seguir los avances y gestionar proyectos sin salir de Slack.
Atención al cliente: integra aplicaciones de atención al cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk y Freshdesk para gestionar tickets y comunicarte con clientes directamente a través de Slack.
Sistemas de CRM: conecta Slack con plataformas de CRM tales como Salesforce Sales Cloud, HubSpot y ZoomInfo para acceder a datos de clientes y recibir actualizaciones sobre candidatos y negociaciones en tus canales de Slack.
Gestión de archivos: mejora Slack con sistemas de gestión de archivos como Box, Google Drive y Dropbox para el acceso sencillo a archivos y su uso compartido.
Herramientas para desarrolladores: conecta herramientas para programadores como GitHub, GitLab, PagerDuty y AWS Chatbot para colaborar en la creación de código, revisar pull requests y hacer el seguimiento de incidencias directamente desde Slack.
Estas integraciones ayudan a que Slack sea un centro neurálgico para la colaboración, la comunicación y la productividad conectándolo con las herramientas que los equipos usan a diario.
Para instalar una aplicación, en primer lugar, búscala en Slack Marketplace. Desde la página de una aplicación, haz clic en el botón Añadir a Slack. A continuación, sigue las indicaciones para instalar la aplicación o conectar tu cuenta. Verás la opción de conectar tu cuenta después de hacer clic en Añadir a Slack si ya se ha instalado una aplicación en tu espacio de trabajo. También puedes buscar e instalar aplicaciones desde tu espacio de trabajo. Haz clic en Aplicaciones en la barra lateral izquierda y navega por el directorio desde ahí. Para obtener más información sobre cómo gestionar aplicaciones de manera inteligente y segura, echa un vistazo a esta guía.
La gestión de integraciones en Slack es simple. Empieza por hacer clic en el nombre de tu espacio de trabajo para abrir el menú y, después, selecciona Ajustes y administración, seguido de Gestionar aplicaciones. Esto te llevará a Slack Marketplace, donde puedes buscar y gestionar integraciones existentes. Aquí puedes añadir nuevas aplicaciones buscándolas y seleccionando Instalar. Por cada aplicación instalada, puedes configurar ajustes y permisos o eliminar la integración si ya no se necesita. Revisa con regularidad tus integraciones para asegurarte de que todavía resultan útiles y satisfacen las necesidades actuales de tu equipo, para así mantener la eficacia del espacio de trabajo de Slack y evitar el desorden.
Puedes añadir hasta 3 aplicaciones a los espacios de trabajo con la versión gratuita de Slack. Si tienes el plan Pro de Slack, puedes instalar un máximo de 10 aplicaciones. En el plan Business+ de Slack, puedes instalar todas las aplicaciones que quieras: no hay un límite establecido. Ten en cuenta que algunos servicios de aplicaciones requieren pagos o una subscripción para usarlos antes de su utilización en Slack.
Si quieres saber más sobre los planes de pago y planes gratuitos de Slack, consulta nuestra página de precios.
Utiliza la API de Slack para desarrollar una aplicación que conecte las herramientas y fuentes de datos que tu organización necesite para funcionar sin un solo problema. Para todos los recursos que necesitarás para ponerte en marcha y diseñar tu aplicación, consulta la API de Slack y únete al Programa de desarrolladores de Slack para el acceso exclusivo a las funciones beta, herramientas y recursos creados para que los desarrolladores puedan diseñar y escalar.
Si te interesa estar en contacto con otros desarrolladores, diseñadores y gestores de productos que trabajan en nuestra plataforma, puedes unirte a un grupo de la Comunidad de la plataforma de Slack.