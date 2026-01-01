Gestión de identidad y dispositivos Asegúrate de que solo las personas adecuadas y los dispositivos autorizados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack, con funciones como inicio de sesión único, reclamación de dominios y soporte para la gestión de movilidad empresarial.

Protección de datos En Slack, los datos de los clientes están cifrados tanto en reposo como en tránsito de forma predeterminada. Protegemos tus datos con herramientas como Administración de claves de cifrado de Slack (EKM de Slack), registros de auditoría y Prevención de pérdida de datos (DLP) nativa, así como soporte para proveedores DLP de terceros.