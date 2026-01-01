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Aumenta la agilidad y la eficiencia de los equipos con las plantillas
Adelántate a los imprevistos del trabajo gracias a nuestras soluciones listas para usar para cada equipo y función, con canvas, listas, flujos de trabajo y canales preconfigurados. Elige entre una selección de plantillas generales según la necesidad o crea la tuya propia basándote en los procesos de la empresa.Obtén más información sobre las plantillas de Slack
Para todo tipo de equipos
Da igual en qué punto del organigrama trabajes: en Slack podrás mantener una comunicación organizada y eficiente con tu equipo.
En todo tipo de empresas
Slack funciona para un amplio abanico de empresas, incluso en aquellas con flujos de trabajo especializados o requisitos de conformidad estrictos.
Cómo lograr cosas sorprendentes
Cual artista del Renacimiento, Slack puede adaptarse a las necesidades de prácticamente cualquier cosa que tengas que hacer en el trabajo.
Descubre casos de empresas de verdad que obtienen resultados reales con Slack.
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Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de comunicarse para toda la empresa. Sustituye el correo electrónico por algo más rápido, mejor organizado y más seguro. En lugar de utilizar cadenas sueltas de correos electrónicos, toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear, a los que es sencillo unirse y en los que se pueden hacer búsquedas cómodamente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante.Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
La clave para el éxito con Slack son los canales. Al crear un canal para todos tus proyectos, equipos, oficinas, departamentos y, en definitiva, para todo lo que haces en el trabajo, creas un espacio para que se desarrollen todas las conversaciones. Además, dado que los canales permiten unirse cómodamente y se crean con facilidad, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades a medida que estas vayan cambiando. Si se une alguien nuevo al proyecto, puedes simplemente añadir al canal a esta persona, quien podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones antiguas. Cuando llegue la hora de empezar algo nuevo, crea un nuevo canal e invita a las personas adecuadas.Si quieres saber más, sigue leyendo sobre cómo colaborar con eficacia en los canales.
Sí. Puedes tratar temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate.Además, Slack cuenta con funciones de seguridad, como la Administración de claves de cifrado (EKM), que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una notificación cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu cuenta de Slack no se puede vender a empresas de publicidad ni se puede incluir en listas de divulgación de correos electrónicos. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usen Slack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira.Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten que los administradores personalicen el nivel de seguridad para cada usuario, de forma que no vean lo que no tengan permiso para ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones colaboren. Te permite mantener conversaciones con socios externos, clientes, proveedores y más directamente en Slack, lo que elimina las tradicionales cadenas de correos electrónicos y mejora la colaboración entre empresas. Las funciones de seguridad para la empresa de Slack y sus estándares de cumplimiento, como la Administración de claves de cifrado (EKM), también se incluyen en Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.