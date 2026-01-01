템플릿으로 모든 팀의 속도와 효율성을 높이세요
모든 팀과 부서에 맞게 미리 설성된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로로 구성되었으며, 즉시 사용 가능한 비즈니스 솔루션으로 업무를 빠르게 시작하세요. 사용 사례에 따라 표준화된 템플릿 모음을 선택할 수도 있고 회사의 프로세스에 맞게 직접 템플릿을 만들 수도 있습니다.Slack 템플릿에 대해 자세히 알아보기
모든 팀을 위한 업무 플랫폼이에요
어떤 분야에서 일하든 Slack에서는 더 체계적이고 효율적으로 팀끼리 소통할 수 있습니다.
모든 회사에서 사용할 수 있어요
Slack은 특수한 업무 프로세스가 있거나, 또는 엄격한 규정 준수 요구가 필요한 회사에서도 광범위하게 사용할 수 있는 협업 플랫폼입니다.
Slack과 함께 놀라운 일들을 경험하세요
Slack은 마치 다재다능한 멀티 플레이어처럼 업무에 필요한 모든 사항을 맞춰드릴 수 있습니다.
자주 묻는 질문
좋은 질문입니다. Slack은 회사 전반의 커뮤니케이션을 위한 새로운 방식입니다. 더 빠르고, 체계적이고, 안전한 기능으로 이메일을 대체합니다. 끊임없는 일회성 이메일 대신, 쉽게 만들고 참여하고 검색할 수 있는 채널에 모든 소통 내역이 정리됩니다. 회사에서 일어나는 모든 일에 대한 채널이 마련되어 있으면 누구나 정확히 어디서 일을 처리해야 할지 알 수 있습니다.이 주제에 대해 계속 읽어보려면 리소스 라이브러리를 확인해 보세요.
Slack을 성공적으로 활용하는 데는 채널이 핵심적인 역할을 합니다. 프로젝트, 팀, 사무실, 부서 등 업무의 모든 요소마다 채널을 만들면 대화가 이루어지는 공간이 마련됩니다. 채널은 참여와 생성이 쉬우므로 Slack을 변화하는 요구 사항에 맞춰 사용할 수 있습니다. 프로젝트에 새로운 사람이 참여하는 경우, 채널에 추가하기만 하면 이 사용자가 위로 스크롤하여 이전 대화를 읽을 수 있습니다. 새로운 작업을 시작할 때 새 채널을 만들고 적임자를 초대하세요.자세히 알아보려면 채널에서 효율적으로 협업하는 방법을 읽어보세요.
그럼요. Slack에서는 기밀 정보를 안전하게 논의할 수 있습니다. Slack은 다양한 방법으로 고객의 정보, 대화, 파일을 안전하게 보호합니다. Slack은 엔터프라이즈급 보안을 모든 계층에 적용하고 있으며, SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 등 다양한 규정들을 준수하고 있습니다. Slack은 GDPR을 준수하며 HIPAA와 FINRA를 준수하도록 구성할 수 있습니다. 또한 FedRAMP Moderate로 인가되었습니다.그리고 Slack은 관리자가 데이터 암호화를 세부적으로 제어할 수 있도록 Enterprise Key Management와 같은 보안 기능을 제공합니다. 위협이 감지되면 즉시 알림을 받을 수 있도록 현재 사용 중인 보안 도구를 Slack과 통합할 수도 있습니다. Slack의 종합적인 보안 프로그램을 여기에서 자세히 알아보세요.
물론이죠! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack에서 사용하는 이름이나 직함은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 포함될 수 없습니다. 사용자는 같은 조직 내 사람 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너에게서만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 그밖에 귀사의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다.Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자는 본인이 확인해도 되는 내용만 볼 수 있게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.
Slack Connect는 여러 조직이 서로 더 안전하고 생산적으로 소통할 수 있는 도구입니다. 외부 파트너, 클라이언트, 벤더 등과의 모든 대화를 Slack으로 옮겨, 이메일을 대체하고 협업을 조성합니다. Enterprise Key Management와 같은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 기능과 규정 준수 표준은 Slack Connect에도 적용됩니다. Slack Connect를 여기에서 자세히 알아보세요.