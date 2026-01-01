물론이죠! 이메일과 달리 Slack은 데이터 침해의 90%를 야기하는 스팸이나 피싱에 취약하지 않습니다. Slack에서 사용하는 이름이나 직함은 광고주에게 판매되거나 메일링 리스트에 포함될 수 없습니다. 사용자는 같은 조직 내 사람 또는 Slack Connect를 사용하는 신뢰할 수 있는 파트너에게서만 Slack 메시지를 받게 됩니다. 그밖에 귀사의 워크스페이스와 통합된 Asana, Google Docs, Jira 등의 앱에서도 알림을 받을 수 있습니다.Slack은 엔터프라이즈급 데이터 보호 및 개인정보 보호를 제공합니다. 관리자가 세분화된 제어로 각 사용자에 맞게 보안을 맞춤화할 수 있기 때문에, 사용자는 본인이 확인해도 되는 내용만 볼 수 있게 됩니다. Slack이 사내 이메일을 어떻게 대체하는지 자세히 알아보세요.