DM은 사용자와 1명 이상의 수신인을 연결해 줍니다. 사람들이 작은 방에서 비공개적으로 나누는 대화로 생각할 수 있지요.

채널을 사용하면 한 공간에 적임자들을 모으고 공동 목표를 중심으로 조직을 구성할 수 있습니다. 채널은 공개 또는 비공개로 생성할 수 있으며 채널에 추가된 모든 멤버는 상황 파악에 필요한 과거의 메시지들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 채널을 쉽게 참여하고 나갈 수 있으며, 언제든 사이드바나 검색을 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다.