채널에서 제한 없이 일하세요
채널은 올바른 인력과 정보를 한곳에 모아 줍니다. 어떤 주제든 최신 정보를 제공하고 집단 지식을 공유하고 AI의 도움을 받아 작업을 처리하세요.
이메일에 고립된 대화를 모두가 볼 수 있는 곳에 가져오세요
채널은 협업을 위한 유연하고 투명한 공간입니다. 프로젝트 논의, 파일 공유, 프로세스 자동화까지 채널에서 이 모든 작업을 처리할 수 있고 원하는 만큼 많은 작업들을 생성할 수 있습니다.
모든 고객을 가장 완벽히 파악할 수 있는 보기를 생성하세요
Salesforce 채널은 Salesforce를 Slack으로, Slack을 Salesforce로 가져옵니다. 실시간 업데이트를 받고, 기회에 대한 전략을 세우고, 레코드를 편집하는 등 모든 작업을 Salesforce와 Slack 모두의 협업 채널에서 수행할 수 있습니다.
AI를 통해 채널을 요약하고 시간을 절약하세요
Slack의 AI는 업무가 이루어지는 채널과 스레드에서 바로 사용할 수 있습니다. 전체 채널에 대한 한눈에 정리를 매일 받고, 지능형 요약으로 정보를 파악하고, 가장 중요한 프로젝트에 더 많은 시간을 할애하세요.
Slack에서 바로 회사 외부 사람들과 협업하세요
Slack Connect 채널을 사용하면 마치 자신의 팀과 함께 일하는 것처럼 가장 중요한 고객, 파트너, 대행사와도 긴밀하고 안전하게 협업할 수 있습니다.
모든 채널에 전문가를 배치하세요.
현재 일하고 있는 공간, 바로 Slack 채널에서 채널 전문가가 일합니다. 즉시 이용 가능한 이 Agentforce 에이전트는 자주 묻는 질문에 답변하고 올바른 리소스로 안내하여, 현재 업무를 처리하고 있는 공간에서 여러분을 상시 지원합니다.데모 시청하기
안전하며, 검색 가능하며, 스마트한 업무 방식
10명의 팀이든 10,000명으로 구성된 팀이든 채널에서 더 빠르게 업무를 진행할 수 있습니다.
이메일보다 향상된 보안성
모든 정보는 엔터프라이즈급 보안 및 산업 규제를 준수하여 암호화됩니다.
회사의 지식 활용
집단 지식을 구축하고 조직 내부 지식을 유지하고 AI 기반 검색으로 이를 활용하세요.
AI가 지원하는 2줄 요약 보기
집중하는 데 시간이 걸리나요? 한눈에 정리와 요약으로 놓친 대화를 빠르게 파악할 수 있습니다.
채널을 통해 Slack에서 시작할 수 있는 모든 것
Salesforce 채널: 팀워크의 미래, 이제 Salesforce와 Slack에서 만나보세요
더 나은 협업, 더 적은 회의: Slack에서 팀에 최신 정보를 제공하는 방법
Slack Essentials: 업무와 대화를 체계적으로 정리하세요
업무의 생산성을 높이는 간단한 Slack 팁 네 가지
자주 묻는 질문
DM은 사용자와 1명 이상의 수신인을 연결해 줍니다. 사람들이 작은 방에서 비공개적으로 나누는 대화로 생각할 수 있지요.
채널을 사용하면 한 공간에 적임자들을 모으고 공동 목표를 중심으로 조직을 구성할 수 있습니다. 채널은 공개 또는 비공개로 생성할 수 있으며 채널에 추가된 모든 멤버는 상황 파악에 필요한 과거의 메시지들을 쉽게 확인할 수 있습니다. 채널을 쉽게 참여하고 나갈 수 있으며, 언제든 사이드바나 검색을 사용하여 쉽게 찾을 수 있습니다.
이메일 주소를 사용해 회사 외부 사람을 초대하여 Slack에서 채널을 공유할 수 있습니다. 사용자가 보내는 초대는 관리자의 승인을 받아야 할 수 있습니다. 각 회사의 Slack 설정에 따라, 초대를 받는 사람도 초대를 수락하기 위해 관리자의 승인을 받아야 할 수 있습니다.
클릭 몇 번만으로 벤더, 고객 등과 긴밀하게 협력할 수 있습니다. Slack의 영업 팀이 시작하실 수 있도록 기꺼이 도와드리겠습니다.
Salesforce 채널은 특정 고객, 거래 또는 Salesforce에서 추적되는 기타 모든 주제를 지원하기 위해 팀이 협업할 수 있는 전용 공간입니다. Salesforce 채널에는 중요한 고객 데이터와 빠른 CRM 작업이 포함되는 동시에 팀 대화를 다시 고객 데이터에 연결하고 일반 채널보다 더 많은 가치와 편의성을 제공합니다.
조직에 맞는 Salesforce 채널을 설정하는 방법이 궁금하다면 Slack 고객지원센터를 방문하세요.
AI는 언어 환경설정에서 개인이 설정한 언어로 응답합니다. AI가 다른 언어로 응답하도록 하려면 Slack 언어 환경설정을 조정하세요. 또한 AI는 Slack 메시지를 사용자가 설정한 번역 언어로 번역할 수 있습니다.
요약, 한눈에 정리 또는 검색을 시작할 때, Slack 내 AI는 관련성이 가장 큰 메시지만 LLM에 전송하여 요약하도록 합니다. 이를 위해 각기 다른 언어 모델에 대해 Slack 메시지를 필터링하여 관련성이 높은 정보에 높은 순위를 부여합니다. 어떤 언어를 지원한다고 하면 이는 해당 언어에 대해 고유한 필터링 모델이 있으며 결과에 대한 시험을 마쳤다는 의미입니다.
현재 지원되는 언어는 한국어, 중국어(간체 또는 번체), 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 포르투갈어, 스페인어입니다. 귀하의 환경설정에서 지원되지 않는 언어로 Slack을 사용하더라도 Slack 내 AI가 응답을 제공하지만, 다소 품질의 차이가 있을 수 있습니다.