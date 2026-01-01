Slack, 더 나은 업무 방식을 구축하기 위한 시작점
소프트웨어, 보안 및 컨설팅 분야의 리더가 되어 Slack을 통해 팀이 잠재된 생산성을 펼치고 비즈니스를 혁신하도록 지원하세요.
컨설팅 파트너가 되고 싶으신가요?
Salesforce 파트너 커뮤니티를 통해 가입하세요.
파트너 프로그램
저희 Slack의 파트너들은 팀이 잠재된 생산성을 높일 수 있도록 다양한 도구, 서비스, 솔루션을 제공하고 있습니다.
생산성 증대
팀이 매일 사용하는 도구를 Slack으로 가져와 집중력을 높임으로써 더 많은 성과를 달성하세요.
효율성 향상
파트너의 역량을 활용하여 조직의 내외부에서 더 나은 협업 방식을 채택하세요.
기술 투자 확대
당사의 개방형 플랫폼으로 Slack을 기존 IT 아키텍처에 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.
소프트웨어 파트너를 만나 보세요
Slack은 팀이 이미 사용 중인 도구와 완벽한 조화를 이룹니다. 금융 및 마케팅 자동화에서부터 생산성 및 화상 회의에 이르기까지 프로젝트의 모든 작업을 한곳에서 원활하게 간소화하세요.
Atlassian
Jira, Confluence, Bitbucket 및 Trello를 포함하여 팀이 보다 스마트하고 신속하게 협업할 수 있도록 돕는 일련의 생산성 도구입니다.
AWS
포괄적이고 폭넓게 도입된 클라우드 플랫폼으로, 전 세계 데이터 센터의 모든 기능을 갖춘 서비스를 제공합니다.
Box
콘텐츠 관리, 워크플로 및 협업을 위한 안전한 플랫폼입니다.
DocuSign
전자 서명의 주요 제공업체로, 이제 조직이 전체 계약 프로세스를 자동화하고 연결할 수 있도록 지원합니다.
Google 워크스페이스
일련의 시간 절감 앱을 통해 캘린더를 최신 상태로 유지하고, 파일에서 협업하며, 상태를 업데이트하는 것 이상을 수행할 수 있습니다.
PagerDuty
DevOps, ITOps 및 SecOps 팀을 위한 실시간 데이터 중심의 통찰력을 제공하는 선도적인 디지털 운영 관리 플랫폼입니다.
Workday
금융 관리, 인사 및 계획 수립을 위한 최고의 ERP 시스템입니다.
Zoom
미팅, 웨비나, 회의실 및 전화를 통합하는 최신 화상 커뮤니케이션 플랫폼입니다.
Asana
소규모 프로젝트부터 전략적인 이니셔티브에 이르기까지 팀이 업무를 조율할 수 있도록 지원하는 작업 관리 도구입니다.
Dropbox
팀의 모든 콘텐츠를 즐겨 사용하는 도구와 함께 제공하는 스마트한 워크스페이스입니다.
ServiceNow
디지털 워크플로를 제공하는 클라우드 기반의 플랫폼 및 솔루션으로, 사람들에게 더 나은 작업 환경을 만들어 줍니다.
Zendesk
회사가 고객을 더 잘 이해하고 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 고객 서비스 및 참여 제품군입니다.
컨설팅 파트너를 만나 보세요
Salesforce 파트너 에코시스템을 살펴보면 팀 전반의 효율성과 생산성 개선을 도와 줄 Slack이 인증한 컨설팅 파트너를 찾을 수 있습니다.
Accenture
성장을 재점화하고 가치 있는 길로 속도 증대하는 인간의 경험을 재구성합니다.
Capgemini
기술과 Slack 플랫폼의 힘을 활용하여 회사와 파트너십을 구축함으로써 비즈니스를 혁신하고 관리합니다.
Deloitte Digital
여러 업계에 걸쳐 글로벌 브랜드의 비즈니스 성과를 가속화하여 Slack과의 협업을 혁신합니다.
IBM
Slack과 세일즈포스를 통해 첨단 워크플로를 구성하고 엄청난 시너지를 느껴 보세요.
KPMG
심도 있는 업계 경험과 KPMG의 고객을 우선으로 한 디지털 혁신 프레임워크, “Connected. Powered. Trusted.”를 통해 비즈니스 혁신 가속화를 지원합니다.
PwC
심도 싶은 업계 전문 지식, 인력 전환 및 변화 관리를 통합하여 인적 경험 및 기술을 활용해 보다 효율적으로 Slack에서 협업합니다.
Silverline
Slack 및 세일즈포스의 시너지를 통해 실질적인 비즈니스 결과를 가져올 솔루션을 만들고 '불필요한 잡무'를 간소화합니다.
Slalom
전략, 기술 및 비즈니스 혁신에 집중하여 가능한 기술을 재정의하고 Slack을 통해 다음 혁신을 만들어갑니다.
Adesso
Slack과 총체적인 관리 프레임워크의 변화를 활용하여 비즈니스 프로세스와 여러 광범위한 산업에 걸친 커뮤니케이션 프로그램을 최적화하십시오.
Atrium
데이터 과학의 우수성과 업계 및 Slack 전문 분야를 결합하여 분석 및 AI 솔루션을 조언, 실행, 확장합니다.
Globant
18개국에서 세일즈포스 Summit 수준의 파트너로 성장시키고, Slack을 통해 조직이 디지털화되며 인지적인 미래에 대비하도록 혁신합니다.
NeuraFlash
조직이 Slack과 Salesforce Customer 360을 사용해 솔루션을 자동화, 구현, 맞춤 설정하도록 하여 효율성과 고객 만족도를 개선할 수 있도록 지원합니다.
Nextview
심층적인 업계 지식을 디자인 중심의 Slack 및 세일즈포스 경험과 조합하여 비즈니스를 디지털로 전환하고 고객 중심을 강화합니다.
Robots & Pencils
Slack 플랫폼에서 앱과 도구를 통합하여 기업 전반에 걸친 디지털 혁신과 효과적인 협업을 추진합니다.
보안 및 규정 준수 파트너 살펴보기
데이터 손실 방지, ID 관리, e-Discovery. 이 모든 요구 사항을 지원할 준비가 되어 있는 최고의 보안 및 규정 준수 파트너와의 통합을 제공합니다.
Defender for Cloud 앱
사이버 위협을 식별하고 대항하기 위한 다기능 가시성 및 데이터 이동에 대한 제어와 분석을 제공하는 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)입니다.
Global Relay
규정을 준수하는 전자 커뮤니케이션 보관, 메시징, 감독, 정보 거버넌스 및 e-Discovery를 제공합니다.
McAfee
모든 클라우드 서비스에 걸쳐 기업 데이터와 사용자를 위한 실시간 보호 기능을 제공합니다.
Netskope
언어 제한 없이 콘텐츠 검사 및 지원 기능을 갖춘 업계 최고의 데이터 손실 방지(DLP) 기능을 제공합니다.
Okta
Single Sign-On, 2단계 인증, 수명 주기 관리(프로비저닝) 등을 제공하는 클라우드 기반 ID 플랫폼입니다.
Symantec
데이터 손실 방지(DLP) 및 클라우드 액세스 보안 중개(CASB) 서비스를 제공하는 통합 클라우드 보안 솔루션입니다.
Splunk
IT, DevOps 및 보안팀이 언제든지 모든 소스의 데이터로 조직을 혁신하도록 지원하는 세계 최초의 Data-to-Everything™ 플랫폼입니다.
Zscaler
기존의 네트워크 보안을 재고하고 기업이 어디서든 안전하게 작업할 수 있도록 지원하여 안전한 디지털 혁신을 가능하게 만듭니다.
Aware
위험을 제거하고, 조직 감정을 분석하며, 진정한 통찰력을 전달하는 올인원 거버넌스, e-Discovery, DLP 및 지능형 플랫폼을 제공합니다.
Exterro
e-Discovery, 개인정보 보호, 법률, 디지털 조사, 사이버 보안, 규정 준수 및 정보 거버넌스의 복잡한 상호 연결을 자동화합니다.
Hanzo Hold
Hanzo Enterprise 플랫폼은 법적 방어 가능성을 기반으로 개발되었으며 eDiscovery 및 규정 준수 수집, 보존 및 분석을 위한 ‘Gold Standard’로 간주됩니다.
Microsoft 365 Compliance
지능형 규정 준수와 위험 관리 솔루션을 제공하여 조직이 규정 준수 위험을 평가하고, 민감한 데이터를 관리 및 보호하며, 규제 요구 사항에 대응할 수 있도록 지원합니다.
Microsoft Intune
Microsoft Endpoint Manager의 일부로서 오늘날 하이브리드 업무 환경에서 데이터 및 직원 경험을 보호하기 위해 만들어진 클라우드 기반의 통합된 엔드포인트 관리 분야의 선두 주자입니다.
Onna
모든 데이터 소스를 연결하여 원활하고 간소화된 검색 및 관리 환경을 제공하는 중앙 정보 액세스 지점입니다.
Relativity
소송, 조사 및 정부 요청을 관리하는 데 필요한 도구를 제공하는 E-discovery 소프트웨어입니다.
Smarsh
다양한 통신 채널에서 특화된 캡처, 보관 및 검색 솔루션을 제공하는 업계 최고의 데이터 보관 공급업체입니다.
Theta Lake
Theta Lake는 Slack과 원활하게 통합되어 포괄적인 캡처에서 장기 규정 준수 아카이빙, eDiscovery, 감독 및 위험 감지에 이르기까지 모든 것을 자동화합니다.
Veritas
데이터 보호, 보관 및 통찰력을 제공하며 데이터 관리를 간소화하고 비즈니스에 중요한 데이터를 완벽히 보호합니다.