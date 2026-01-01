파트너십

Slack, 더 나은 업무 방식을 구축하기 위한 시작점

소프트웨어, 보안 및 컨설팅 분야의 리더가 되어 Slack을 통해 팀이 잠재된 생산성을 펼치고 비즈니스를 혁신하도록 지원하세요.

컨설팅 파트너가 되고 싶으신가요?

Salesforce 파트너 커뮤니티를 통해 가입하세요.