중앙의 Slack 로고를 중심으로 4명의 동료가 협업하고 있는 이미지.
파트너십

Slack, 더 나은 업무 방식을 구축하기 위한 시작점

소프트웨어, 보안 및 컨설팅 분야의 리더가 되어 Slack을 통해 팀이 잠재된 생산성을 펼치고 비즈니스를 혁신하도록 지원하세요.

파트너 프로그램

저희 Slack의 파트너들은 팀이 잠재된 생산성을 높일 수 있도록 다양한 도구, 서비스, 솔루션을 제공하고 있습니다.

생산성 증대

팀이 매일 사용하는 도구를 Slack으로 가져와 집중력을 높임으로써 더 많은 성과를 달성하세요.

효율성 향상

파트너의 역량을 활용하여 조직의 내외부에서 더 나은 협업 방식을 채택하세요.

기술 투자 확대

당사의 개방형 플랫폼으로 Slack을 기존 IT 아키텍처에 매우 쉽게 연결할 수 있습니다.

소프트웨어 파트너를 만나 보세요

Slack은 팀이 이미 사용 중인 도구와 완벽한 조화를 이룹니다. 금융 및 마케팅 자동화에서부터 생산성 및 화상 회의에 이르기까지 프로젝트의 모든 작업을 한곳에서 원활하게 간소화하세요.

Slack Marketplace 보기

Atlassian 로고

Atlassian

Jira, Confluence, Bitbucket 및 Trello를 포함하여 팀이 보다 스마트하고 신속하게 협업할 수 있도록 돕는 일련의 생산성 도구입니다.

AWS 로고

AWS

포괄적이고 폭넓게 도입된 클라우드 플랫폼으로, 전 세계 데이터 센터의 모든 기능을 갖춘 서비스를 제공합니다.

Box 로고

Box

콘텐츠 관리, 워크플로 및 협업을 위한 안전한 플랫폼입니다.

DocuSign 로고

DocuSign

전자 서명의 주요 제공업체로, 이제 조직이 전체 계약 프로세스를 자동화하고 연결할 수 있도록 지원합니다.

Google 워크스페이스 로고

Google 워크스페이스

일련의 시간 절감 앱을 통해 캘린더를 최신 상태로 유지하고, 파일에서 협업하며, 상태를 업데이트하는 것 이상을 수행할 수 있습니다.

PagerDuty 로고

PagerDuty

DevOps, ITOps 및 SecOps 팀을 위한 실시간 데이터 중심의 통찰력을 제공하는 선도적인 디지털 운영 관리 플랫폼입니다.

Workday 로고

Workday

금융 관리, 인사 및 계획 수립을 위한 최고의 ERP 시스템입니다.

Zoom 로고

Zoom

미팅, 웨비나, 회의실 및 전화를 통합하는 최신 화상 커뮤니케이션 플랫폼입니다.

컨설팅 파트너를 만나 보세요

Salesforce 파트너 에코시스템을 살펴보면 팀 전반의 효율성과 생산성 개선을 도와 줄 Slack이 인증한 컨설팅 파트너를 찾을 수 있습니다.

Slack 인증 파트너들에 대해 알아보기

Accenture 로고

Accenture

성장을 재점화하고 가치 있는 길로 속도 증대하는 인간의 경험을 재구성합니다.

Capgemini 로고

Capgemini

기술과 Slack 플랫폼의 힘을 활용하여 회사와 파트너십을 구축함으로써 비즈니스를 혁신하고 관리합니다.

Deloitte 로고

Deloitte Digital

여러 업계에 걸쳐 글로벌 브랜드의 비즈니스 성과를 가속화하여 Slack과의 협업을 혁신합니다.

IBM 로고

IBM

Slack과 세일즈포스를 통해 첨단 워크플로를 구성하고 엄청난 시너지를 느껴 보세요.

KPMG 로고

KPMG

심도 있는 업계 경험과 KPMG의 고객을 우선으로 한 디지털 혁신 프레임워크, “Connected. Powered. Trusted.”를 통해 비즈니스 혁신 가속화를 지원합니다.

PWC 로고

PwC

심도 싶은 업계 전문 지식, 인력 전환 및 변화 관리를 통합하여 인적 경험 및 기술을 활용해 보다 효율적으로 Slack에서 협업합니다.

Silverline CRM 로고

Silverline

Slack 및 세일즈포스의 시너지를 통해 실질적인 비즈니스 결과를 가져올 솔루션을 만들고 '불필요한 잡무'를 간소화합니다.

Slalom 로고

Slalom

전략, 기술 및 비즈니스 혁신에 집중하여 가능한 기술을 재정의하고 Slack을 통해 다음 혁신을 만들어갑니다.

보안 및 규정 준수 파트너 살펴보기

데이터 손실 방지, ID 관리, e-Discovery. 이 모든 요구 사항을 지원할 준비가 되어 있는 최고의 보안 및 규정 준수 파트너와의 통합을 제공합니다.

보안 앱 살펴보기

Microsoft 로고

Defender for Cloud 앱

사이버 위협을 식별하고 대항하기 위한 다기능 가시성 및 데이터 이동에 대한 제어와 분석을 제공하는 클라우드 액세스 보안 브로커(CASB)입니다.

Global Relay 로고

Global Relay

규정을 준수하는 전자 커뮤니케이션 보관, 메시징, 감독, 정보 거버넌스 및 e-Discovery를 제공합니다.

McAfee 로고

McAfee

모든 클라우드 서비스에 걸쳐 기업 데이터와 사용자를 위한 실시간 보호 기능을 제공합니다.

Netskope 로고

Netskope

언어 제한 없이 콘텐츠 검사 및 지원 기능을 갖춘 업계 최고의 데이터 손실 방지(DLP) 기능을 제공합니다.

Okta 로고

Okta

Single Sign-On, 2단계 인증, 수명 주기 관리(프로비저닝) 등을 제공하는 클라우드 기반 ID 플랫폼입니다.

Symantec 로고

Symantec

데이터 손실 방지(DLP) 및 클라우드 액세스 보안 중개(CASB) 서비스를 제공하는 통합 클라우드 보안 솔루션입니다.

Splunk 로고

Splunk

IT, DevOps 및 보안팀이 언제든지 모든 소스의 데이터로 조직을 혁신하도록 지원하는 세계 최초의 Data-to-Everything™ 플랫폼입니다.

Zscaler 로고

Zscaler

기존의 네트워크 보안을 재고하고 기업이 어디서든 안전하게 작업할 수 있도록 지원하여 안전한 디지털 혁신을 가능하게 만듭니다.

