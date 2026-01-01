使用 Slack 著手打造更優質的工作型態
軟體、安全性和諮詢領域的領導者們協助團隊成員發揮生產力潛能，並透過 Slack 將業務轉型，不妨一起加入他們的行列。
合作夥伴方案
我們的合作夥伴提供多種工具、服務和解決方案，協助團隊成員發揮生產力潛能。
提高生產力
將團隊每天使用的工具納入 Slack，協助他們減少干擾，完成更多工作。
提升效率
善用合作夥伴的能力，採用更好的方式在組織內外展開協作。
擴展技術投資
利用我們的開放平台，輕鬆地將 Slack 與現有的 IT 基礎架構連接。
認識我們的軟體合作夥伴
Slack 能夠善用團隊成員已在使用的工具，創造顯著效益。從財務和行銷自動化到生產力和視訊會議，著手流暢地簡化專案，讓一切在同一處就能完成。
Atlassian
一套生產力工具，協助團隊用更聰明、更快速的方法工作，包括 Jira、Confluence、Bitbucket 和 Trello。
AWS
全面且廣泛採用的雲端平台，提供來自全球資料中心的完整功能服務。
Box
供內容管理、工作流程和協作使用的安全平台。
DocuSign
領先業界的電子簽章供應商，現在可協助組織串連整個協議流程並實現自動化。
Google Workspace
一套省時的應用程式，協助你掌握行事曆、進行檔案協作、更新狀態等。
PagerDuty
領先業界的數位營運管理平台，為 DevOps、ITOps 和 SecOps 團隊提供即時資料驅動的深入分析。
Workday
領先業界的 ERP 系統，適用於財務管理、人力資源和規劃。
縮放
現代化視訊通訊平台，將聚會、網路研討會、會議室和電話通訊全部統合。
Asana
工作管理工具，可協助團隊協調工作，不論是小型專案或是策略計劃。
Dropbox
聰明的工作空間，將團隊所有內容與愛用工具集合在一起。
ServiceNow
一種雲端型平台和解決方案，提供數位化工作流程，讓工作環境能為工作人員提供更完善的服務。
Zendesk
一套客戶服務與參與的套裝軟體，讓公司更加瞭解其客戶並提供更完善的服務。
認識我們的諮詢合作夥伴
深入探索 Salesforce 合作夥伴生態系統，你就能認識經 Slack 認證的諮詢合作夥伴。參考他們的做法，作為提高你的整個團隊效率和生產力的實用指南。
Accenture
重新構思以再次激發前進的動力與加速實現價值的腳步為本的客戶體驗。
Capgemini
與諸多公司合作，利用技術和 Slack 平台的力量實現業務轉型和管理。
Deloitte Digital
透過 Slack 轉換協作方式，加快協助全球各大產業品牌取得亮眼業務成果的速度。
IBM
將 Slack 和 Salesforce 整合在一起，建立可發揮巨大影響的現代智慧的工作流程
KPMG
藉助深厚的業界經驗與 KPMG 以客戶優先的「互聯互通、功能強大，備受信任」數位轉型架構，來加速企業轉型。
PwC
結合深厚的產業知識與工作團隊轉型，並透過客戶體驗和技術將管理程序變革，促進在 Slack 中協作的不斷演進。
Silverline
透過運用 Slack 和 Salesforce 強大的功能，建立可促進實際業務成果並簡化「工作流程」的解決方案。
Slalom
專注於策略、技術和業務轉型，透過 Slack 重新定義可能性並創造下一步。
Adesso
運用 Slack 和全方位變更管理架構，為多種產業帶來更優質的業務流程和通訊計劃。
Atrium
將資料科學領域的卓越成就與業界及 Slack 的專業知識相結合，藉此為管理分析和 AI 解決方案提供建議，並加以實行及擴展。
Globant
以 Salesforce 峰會級合作夥伴的身分在 18 個國家/地區茁壯成長，並透過 Slack 實現組織轉型，為數位和認知未來做好萬全的準備。
NeuraFlash
運用 Slack 和 Salesforce Customer 360，協助組織自動化、執行並自訂解決方案，從而提升效率並提高客戶滿意度。
Nextview
結合深厚的業界知識與設計導向的 Slack 和 Salesforce 使用經驗，讓企業完成數位轉型，同時推廣客戶至上的理念。
Robots & Pencils
於 Slack 平台上建置應用程式和整合，以便在企業中推動數位創新和提高協作效率。
認識我們的安全性與合規性合作夥伴
無論是防止資料遺失、身分識別管理，還是 eDiscovery。我們會針對每項要求，提供與領先業界的安全性和合規性合作夥伴整合的解決方案，他們可隨時為你提供協助。
Defender for Cloud Apps
雲端存取安全性代理程式 (CASB) 提供多功能可見性、資料傳輸控制和管理分析，以識別和對抗網路威脅。
Global Relay
提供合規的電子通訊封存、訊息傳遞、監督、資訊控管和 e-discovery。
McAfee
為所有雲端服務的企業資料和使用者提供即時防護。
Netskope
領先業界的防止資料遺失 (DLP) 服務，不限語言檢查內容並提供支援。
Okta
雲端型身分識別管理平台，提供單一登入、多因素認證、生命週期管理 (佈建) 等。
Symantec
整合式雲端安全解決方案提供防止資料遺失 (DLP) 和雲端存取安全性代理程式 (CASB) 服務。
Splunk
率先推出 Data-to-Everything™ 平台，使 IT、DevOps 和安全團隊能使用來自任何來源、任何時間尺度的資料來改造其組織。
Zscaler
反思傳統網路安全並使企業能在任何地方安全地運作，從而實現安全的數位化轉型。
Aware
提供一體化的控管、e-discovery、DLP 和情報平台，可消除風險、分析組織情緒並提供真實的深入分析。
Exterro
實現 e-discovery、隱私、法律、數位調查、網路安全、合規性和資訊控管的複雜相互連線自動化。
Hanzo Hold
Hanzo 企業平台是以法律防禦作為基礎而開發的平台，被認為是 eDiscovery 及合規性整合、保存及分析的「黃金標準」。
Microsoft 365 合規性
提供智慧合規性和風險管理解決方案，協助你的組織評估合規風險、控管和保護敏感資料，並回應監管要求。
Microsoft Intune
Microsoft 端點管理員的一部分，在雲端型統合端點管理方面處於領先地位，專為保護現今混合工作環境的資料和員工體驗所打造。
Onna
一個連接任何資料來源的中央資訊存取點，提供流暢、簡化的搜尋與管理體驗。
Relativity
E-discovery 軟體，提供管理訴訟、調查和政府要求所需的工具。
Smarsh
一流資料封存供應商，在各種通訊頻道上提供專門的擷取、封存和探索解決方案。
Theta Lake
Theta Lake 與 Slack 無縫整合，實現從全面擷取到長期合規歸檔、eDiscovery、監督和風險偵測的自動化。
Veritas
提供資料保護、封存和深入分析，以簡化資料管理，並確保對關鍵業務資料進行全面的保護。