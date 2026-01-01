呈現四位同事一同合作，中間處是 Slack 標誌的插圖。
夥伴關係

使用 Slack 著手打造更優質的工作型態

軟體、安全性和諮詢領域的領導者們協助團隊成員發揮生產力潛能，並透過 Slack 將業務轉型，不妨一起加入他們的行列。

合作夥伴方案

我們的合作夥伴提供多種工具、服務和解決方案，協助團隊成員發揮生產力潛能。

提高生產力

將團隊每天使用的工具納入 Slack，協助他們減少干擾，完成更多工作。

提升效率

善用合作夥伴的能力，採用更好的方式在組織內外展開協作。

擴展技術投資

利用我們的開放平台，輕鬆地將 Slack 與現有的 IT 基礎架構連接。

認識我們的軟體合作夥伴

Slack 能夠善用團隊成員已在使用的工具，創造顯著效益。從財務和行銷自動化到生產力和視訊會議，著手流暢地簡化專案，讓一切在同一處就能完成。

檢視 Slack Marketplace

Atlassian 標誌

Atlassian

一套生產力工具，協助團隊用更聰明、更快速的方法工作，包括 Jira、Confluence、Bitbucket 和 Trello。

AWS 標誌

AWS

全面且廣泛採用的雲端平台，提供來自全球資料中心的完整功能服務。

Box 標誌

Box

供內容管理、工作流程和協作使用的安全平台。

DocuSign 標誌

DocuSign

領先業界的電子簽章供應商，現在可協助組織串連整個協議流程並實現自動化。

Google Workspace 標誌

Google Workspace

一套省時的應用程式，協助你掌握行事曆、進行檔案協作、更新狀態等。

PagerDuty 標誌

PagerDuty

領先業界的數位營運管理平台，為 DevOps、ITOps 和 SecOps 團隊提供即時資料驅動的深入分析。

Workday 標誌

Workday

領先業界的 ERP 系統，適用於財務管理、人力資源和規劃。

Zoom 標誌

縮放

現代化視訊通訊平台，將聚會、網路研討會、會議室和電話通訊全部統合。

認識我們的諮詢合作夥伴

深入探索 Salesforce 合作夥伴生態系統，你就能認識經 Slack 認證的諮詢合作夥伴。參考他們的做法，作為提高你的整個團隊效率和生產力的實用指南。

認識我們經 Slack 認證的合作夥伴

Accenture 標誌

Accenture

重新構思以再次激發前進的動力與加速實現價值的腳步為本的客戶體驗。

Capgemini 標誌

Capgemini

與諸多公司合作，利用技術和 Slack 平台的力量實現業務轉型和管理。

Deloitte 標誌

Deloitte Digital

透過 Slack 轉換協作方式，加快協助全球各大產業品牌取得亮眼業務成果的速度。

IBM 標誌

IBM

將 Slack 和 Salesforce 整合在一起，建立可發揮巨大影響的現代智慧的工作流程

KPMG 標誌

KPMG

藉助深厚的業界經驗與 KPMG 以客戶優先的「互聯互通、功能強大，備受信任」數位轉型架構，來加速企業轉型。

PwC 標誌

PwC

結合深厚的產業知識與工作團隊轉型，並透過客戶體驗和技術將管理程序變革，促進在 Slack 中協作的不斷演進。

Silverline CRM 標誌

Silverline

透過運用 Slack 和 Salesforce 強大的功能，建立可促進實際業務成果並簡化「工作流程」的解決方案。

Slalom 標誌

Slalom

專注於策略、技術和業務轉型，透過 Slack 重新定義可能性並創造下一步。

認識我們的安全性與合規性合作夥伴

無論是防止資料遺失、身分識別管理，還是 eDiscovery。我們會針對每項要求，提供與領先業界的安全性和合規性合作夥伴整合的解決方案，他們可隨時為你提供協助。

探索我們的安全性應用程式

Microsoft 標誌

Defender for Cloud Apps

雲端存取安全性代理程式 (CASB) 提供多功能可見性、資料傳輸控制和管理分析，以識別和對抗網路威脅。

Global Relay 標誌

Global Relay

提供合規的電子通訊封存、訊息傳遞、監督、資訊控管和 e-discovery。

McAfee 標誌

McAfee

為所有雲端服務的企業資料和使用者提供即時防護。

Netskope 標誌

Netskope

領先業界的防止資料遺失 (DLP) 服務，不限語言檢查內容並提供支援。

Okta 標誌

Okta

雲端型身分識別管理平台，提供單一登入、多因素認證、生命週期管理 (佈建) 等。

Symantec 標誌

Symantec

整合式雲端安全解決方案提供防止資料遺失 (DLP) 和雲端存取安全性代理程式 (CASB) 服務。

Splunk 標誌

Splunk

率先推出 Data-to-Everything™ 平台，使 IT、DevOps 和安全團隊能使用來自任何來源、任何時間尺度的資料來改造其組織。

Zscaler 標誌

Zscaler

反思傳統網路安全並使企業能在任何地方安全地運作，從而實現安全的數位化轉型。

