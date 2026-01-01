協助團隊成員瞭解共事對象
團隊成員之間彼此深入瞭解有助於建立信任並提高合作效率。Slack Atlas 顯示詳細列出使用者隸屬關係和技能的互動式動態組織圖，有助於團隊成員快速瞭解共事對象。
「Atlas 具有資料豐富的使用者個人檔案和動態組織圖，是讓我們能夠在混合式工作環境中提升溝通交流效率的關鍵所在。」
企業級個人檔案管理
企業系統 (包括 HRIS) 會透過 SCIM 填入重要的個人檔案資訊，確保提供的員工個人檔案資訊正確無誤而且是最新版本。管理員還可以允許員工自訂某些個人檔案資訊。
所需要的背景資訊，按一下即可取得
透過 Slack Atlas，只需按一下即可取得開放搜尋的豐富個人檔案資訊和動態組織圖。人員無需切換工具或離開 Slack，即可輕鬆地瞭解共事的同事。
不只是目錄，功能更為強大
Slack Atlas 不單單提供姓名和相片資訊，還提供實用的同事背景資訊，方便所有人查看這些資訊，從而更有效地協作。
可自訂的使用者個人檔案
人員可以在個人檔案中加上興趣、重要專案和團隊目標，讓他人可以瞭解他們的背景資訊，並方便彼此溝通交流。
可信的員工資料來源
在 Atlas 中，個人檔案資料會同步，代表人員可從 Atlas 取得可信的組織結構和上下級關係資訊。
完整的組織人員資訊
Slack 使用者可以查看組織中任何人的個人檔案資訊，甚至可以查看非 Slack 使用者的個人檔案資訊。
常見問題
Slack Atlas 是 Enterprise+ 方案的一部分，不會另外收費。Business+ 方案使用者也可以付費加購 Slack Atlas 擴充套件。
是的。Slack Atlas 非常適合企業組織使用，可以設定結合源於企業系統的資料，為 Slack 使用者建立內容豐富的個人檔案，以及為組織中的其他人員建立只有檢視權限的個人檔案。Slack 使用者可以在 Slack 中查看、搜尋和存取這些僅供檢視的個人檔案。但是，具有僅供檢視個人檔案的員工無法使用自訂個人檔案和建立自訂欄位功能。
是的。Slack Atlas 完全整合於 Slack，並使用與 Slack 平台相同的企業級安全和身分管理功能，這些功能是 Slack 平台的核心功能，經由第三方整合提供。
Slack 支援的所有市場均提供 Slack Atlas，也提供所有語言版本。