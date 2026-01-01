深受最具創新力的公司信賴
嗨，我是 Slackbot。👋
我是你在 Slack 的個人工作 AI 智慧代理！和你在其他地方見到的一般聊天機器人不同，我能理解你整個工作空間的脈絡，包括你有權查看的所有對話、檔案和專案內容。
我會運用這些知識幫你保持井然有序、迅速找到任何需要的資訊，並製作符合你風格的內容。聽起來很棒吧？
盡情提問，
剩下的交給我！
Value Pillars
就在你的工作空間運作。
我懂你的工作，並提供安全保障。
我理解你的職責和工作空間結構，只顯示你有權存取的資訊。我們之間的互動內容僅限你查看，絕不會外洩。你的資料絕不會用於訓練大型語言模型，我也會依循 Slack 的安全措施和法規遵循標準處理你的請求。
Slackbot 協助 MrBeast 創作爆紅影片。
全球最具創新力的公司都在使用 Slackbot。
「無論是快速分析還是建立畫板，我們團隊處理任何事情都會使用 Slackbot。單摘要這項功能，每次就能省下 15 到 20 分鐘，有效防止出現遺漏。」
「Slackbot 每天至少為我省下 90 分鐘。我要求它為明天的會議建立畫板，只花 17 秒內就完成了，而且比我做過的畫板還要好。它還告訴我後續步驟，替我省時省錢。」
「Slackbot 讓我擺脫了在多個應用程式和視窗來回切換、導致思緒無法集中的困擾。只需向它提問，它就會搜尋資訊並製作內容，完全不用離開 Slack/我整天工作使用的平台。它徹底翻轉了我的工作方式，顯著提升一天的工作效率。不用切換情境，順暢完成工作。」
「我們的很多工作都在 Slack 處理，因此 Slackbot 清楚我們在做什麼。我不用寫長篇簡報讓它瞭解我們的工作進度或團隊運作方式，因為它從一開始起就掌握了脈絡。」
常見問題
Slackbot 並非獨立運作的代理，它融入在團隊既有的協作環境。正因為內建於 Slack，Slackbot 可以根據組織的共用記錄、檔案和對話提供切合需求的優質答覆，全程不用切換應用程式或中斷工作。Slackbot 將 AI 帶入工作流程，即時提升團隊工作效率。
Slackbot 能夠總結檔案和對話串、發掘深入見解、草擬內容，並根據你可以在 Slack 中存取的資訊來回答問題。其設計用途是協助你完成日常工作流程，例如掌握專案最新資訊、準備簡報或提案、從冗長討論中擷取後續步驟，以及將繁雜的文件整理成清晰要點。
Slackbot 理解你工作空間的結構：頻道、團隊、職責和工作類型，能根據你的情境、語氣和有權查看的資訊，提供個人化回應，確保答覆貼合需求、相關且便於立即採取行動。
Slackbot 完全在值得信任的 Slack 基礎架構上執行，依循客戶對 Slack 的期待，適用相同的安全措施和法規遵循標準。它嚴格遵循組織的權限與存取控管，只顯示你有權檢視的資訊。
不，客戶資料絕不會用於訓練大型語言模型。LLM 提供者無法存取客戶資料，大型語言模型也在 Slack 的虛擬私人雲端基礎架構內運作，確保你的資料保留在 Slack 的安全環境內。
Slackbot 只能存取和參考你有權查看的資訊，例如你所在的頻道、你可以讀取的訊息以及可以開啟的檔案，無法查看你無權存取的私人對話、檔案或頻道。
是的，可以使用 Slack 的地方，就能使用 Slackbot。它遵循你的 Slack 語言設定，並會以你在 Slack 中使用的語言產生回覆。