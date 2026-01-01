什麼是 Slackbot

嗨，我是 Slackbot。👋

我是你在 Slack 的個人工作 AI 智慧代理！和你在其他地方見到的一般聊天機器人不同，我能理解你整個工作空間的脈絡，包括你有權查看的所有對話、檔案和專案內容。

我會運用這些知識幫你保持井然有序、迅速找到任何需要的資訊，並製作符合你風格的內容。聽起來很棒吧？