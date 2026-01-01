Slack 的 Salesforce

運用 Slack 的 Salesforce 重塑工作方式。

如果管理客戶資料就像進行一場對話般簡單會如何？這就是 Slack 內建世界一流的 CRM 所發揮的強大 AI 支援功能。

一次一場對話，帶動業務成長。

透過 Slack 的 Salesforce，不論任何部門或任何團隊的每位成員，都可以利用 AI 智慧代理功能來提出問題、更新記錄並根據即時的客戶見解採取行動。

根據特定目的建置的解決方案，可依團隊規模調整。

Slack 的 Agentforce SalesSlack 的 Agentforce Sales將銷售代表、經理人員和 AI 智慧代理整合在單一且具智慧功能的工作空間，以便加快達成交易、促進 CRM 採用率，並以團隊形式更快速地取得成功。Slack 的 Agentforce IT 服務Slack 的 Agentforce IT 服務透過為員工提供對話式自助服務，為 IT 團隊提供 AI 支援自動化功能來簡化端對端的 IT 支援。Slack 中的 Tableau NextSlack 中的 Tableau Next在 Slack 取得即時的 Tableau Next 見解。與 Agentforce 協作分析即時指標並以團隊形式展開動作。深入瞭解深入瞭解繼續閱讀部落格，探索我們如何將每一個 Salesforce Cloud 融入 Slack。

有了內建的 Salesforce，你的 CRM 即可在你所在之處作業。

Slack 的 CRM 功能讓團隊能夠根據即時客戶資料與見解，直接在平常工作的空間更迅速地展開行動。 

Slack 的 Salesforce CRM

讓客戶資料自然而然地成為工作流程的一環。

你的所有客戶資料都可搜尋，並可根據 Slack 的即時 AI 見解展開行動。就在工作一蹴可成的地方探索指標、自動執行工作和更新記錄；再也無需切換工具。

    Slack 的 Agentforce

    代理功能變身團隊成員的所在。

    發起頻道。建立畫板。產生對話串摘要。透過 Slack 的 Agentforce，AI 智慧代理可以幫你執行特定 Slack 動作，同時參考 Salesforce 即時客戶資料。

      Salesforce 頻道

      結合資料與對話，為客戶創造更多價值。

      將 CRM 和對話資料整合，在 AI 的幫助下讓團隊保持同調、消除資訊落差，並獲得更深入的分析資料。Salesforce 頻道連結你的團隊，協助你持續以客戶需求為核心開展所有業務。

        將每一個 Cloud 連結至 Slack。

        每個團隊在 Slack 都有專屬位置，非常適合建立你業務獨有的，以資料為導向的體驗。
        Slack 的 Service CloudSlack 的 Service Cloud將 Service Cloud 的資料、流程和知識延伸到每一個團隊,直接從 Slack 管理大批的案例。Slack 的 CRM AnalyticsSlack 的 CRM Analytics讓資料成為決策的核心。在 Slack 頻道,各個團隊可以存取資料,並根據資料協作。Slack 中的流程Slack 中的流程無需程式碼,只用點擊功能就可將 Salesforce 資料帶入 Slack 並將業務流程自動化。Slack 的 Marketing Cloud 客戶參與Slack 的 Marketing Cloud 客戶參與將客製化的自動通知傳送給業務人員,加快銷售速度。將每一個 Cloud 融入 Slack,以便在你工作的流程中全方位地檢視每一位客戶。

        常見問題

        管理客戶關係變得既簡單又直觀，如同和團隊對話一般。再也不必分別登入單獨的系統，你的客戶資訊在你平常工作的空間就能看得到。

        將 CRM 融入 Slack，你就可以更新交易資訊、記錄客戶通話，並且只需傳送訊息就能與團隊分享有深度的見解。這是一種全新的工作方式，讓客戶關係管理自然而然地成為日常工作流程的一環。

        將你的 CRM 融入 Slack，可簡化銷售、服務、行銷等等的業務與團隊溝通，還能簡化工作。它讓人員能夠：

        • 即時行動：在工作的流程中更新 CRM 資料，也能在 Slack 直接接收客戶活動即時通知；如此一來，團隊就不會錯失機會或緊急請求。
        • 促進 CRM 協作：整合跨職能團隊於一處，讓他們能夠共同查閱客戶資料和團隊的討論內容。
        • 自動執行管理員工作：減少環境切換和手動資料輸入，讓團隊擺脫雜務，專注於與客戶相關的事務。

        AI 內建於 Slack 的 CRM 體驗中，是具備智慧功能的神隊友。它連結對話流與即時客戶資料，藉此增強 CRM 溝通，幫助每個人更聰明地工作。

        將節省團隊時間的工作交給 AI 來執行，可促進 CRM 協作。舉例而言，AI 可以協助使用者：

        • 在通話前產生長篇對話的摘要。
        • 根據討論內容草擬追蹤訊息。
        • 快速找到關於提問客戶記錄的答覆。

        這樣，每個人都能夠迅速進入狀況並且有效地貢獻。

        Salesforce 頻道是專門的 Slack 頻道，是團隊協作與即時 CRM 資料的核心樞紐。它們是 Slack 的 CRM 整合的核心元件，旨在將與特定客戶或記錄有關的團隊、資料和對話予以統合。

        有別於一般的 Slack 頻道，Salesforce 頻道將你的團隊、CRM 資料和對話連結於一處，讓你能以客戶需求為核心開展所有業務。它是一個專屬的空間；在這裡，跨職能團隊可以共同合作並完整檢視其客戶資料，統合全部的對話與見解，無論成員表現最好的領域為何。

        Salesforce 頻道是 CRM 協作的核心樞紐。這些專門的頻道將你團隊的 CRM 交談和特定客戶、機會或服務案例有關的即時客戶資料統合在一起。

        這個專屬空間將你的團隊、CRM 資料和對話連結於一處以提升團隊溝通品質，讓你能以客戶需求為核心開展所有業務並能完整檢視每一個互動。