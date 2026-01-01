管理客戶關係變得既簡單又直觀，如同和團隊對話一般。再也不必分別登入單獨的系統，你的客戶資訊在你平常工作的空間就能看得到。

將 CRM 融入 Slack，你就可以更新交易資訊、記錄客戶通話，並且只需傳送訊息就能與團隊分享有深度的見解。這是一種全新的工作方式，讓客戶關係管理自然而然地成為日常工作流程的一環。