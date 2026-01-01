運用 Slack 的 Salesforce 重塑工作方式。
如果管理客戶資料就像進行一場對話般簡單會如何？這就是 Slack 內建世界一流的 CRM 所發揮的強大 AI 支援功能。
一次一場對話，帶動業務成長。
透過 Slack 的 Salesforce，不論任何部門或任何團隊的每位成員，都可以利用 AI 智慧代理功能來提出問題、更新記錄並根據即時的客戶見解採取行動。
根據特定目的建置的解決方案，可依團隊規模調整。
有了內建的 Salesforce，你的 CRM 即可在你所在之處作業。
Slack 的 CRM 功能讓團隊能夠根據即時客戶資料與見解，直接在平常工作的空間更迅速地展開行動。
讓客戶資料自然而然地成為工作流程的一環。
你的所有客戶資料都可搜尋，並可根據 Slack 的即時 AI 見解展開行動。就在工作一蹴可成的地方探索指標、自動執行工作和更新記錄；再也無需切換工具。
代理功能變身團隊成員的所在。
發起頻道。建立畫板。產生對話串摘要。透過 Slack 的 Agentforce，AI 智慧代理可以幫你執行特定 Slack 動作，同時參考 Salesforce 即時客戶資料。
結合資料與對話，為客戶創造更多價值。
將 CRM 和對話資料整合，在 AI 的幫助下讓團隊保持同調、消除資訊落差，並獲得更深入的分析資料。Salesforce 頻道連結你的團隊，協助你持續以客戶需求為核心開展所有業務。
將每一個 Cloud 連結至 Slack。
常見問題
管理客戶關係變得既簡單又直觀，如同和團隊對話一般。再也不必分別登入單獨的系統，你的客戶資訊在你平常工作的空間就能看得到。
將 CRM 融入 Slack，你就可以更新交易資訊、記錄客戶通話，並且只需傳送訊息就能與團隊分享有深度的見解。這是一種全新的工作方式，讓客戶關係管理自然而然地成為日常工作流程的一環。
將你的 CRM 融入 Slack，可簡化銷售、服務、行銷等等的業務與團隊溝通，還能簡化工作。它讓人員能夠：
- 即時行動：在工作的流程中更新 CRM 資料，也能在 Slack 直接接收客戶活動即時通知；如此一來，團隊就不會錯失機會或緊急請求。
- 促進 CRM 協作：整合跨職能團隊於一處，讓他們能夠共同查閱客戶資料和團隊的討論內容。
- 自動執行管理員工作：減少環境切換和手動資料輸入，讓團隊擺脫雜務，專注於與客戶相關的事務。
AI 內建於 Slack 的 CRM 體驗中，是具備智慧功能的神隊友。它連結對話流與即時客戶資料，藉此增強 CRM 溝通，幫助每個人更聰明地工作。
將節省團隊時間的工作交給 AI 來執行，可促進 CRM 協作。舉例而言，AI 可以協助使用者：
- 在通話前產生長篇對話的摘要。
- 根據討論內容草擬追蹤訊息。
- 快速找到關於提問客戶記錄的答覆。
這樣，每個人都能夠迅速進入狀況並且有效地貢獻。
Salesforce 頻道是專門的 Slack 頻道，是團隊協作與即時 CRM 資料的核心樞紐。它們是 Slack 的 CRM 整合的核心元件，旨在將與特定客戶或記錄有關的團隊、資料和對話予以統合。
有別於一般的 Slack 頻道，Salesforce 頻道將你的團隊、CRM 資料和對話連結於一處，讓你能以客戶需求為核心開展所有業務。它是一個專屬的空間；在這裡，跨職能團隊可以共同合作並完整檢視其客戶資料，統合全部的對話與見解，無論成員表現最好的領域為何。
Salesforce 頻道是 CRM 協作的核心樞紐。這些專門的頻道將你團隊的 CRM 交談和特定客戶、機會或服務案例有關的即時客戶資料統合在一起。
這個專屬空間將你的團隊、CRM 資料和對話連結於一處以提升團隊溝通品質，讓你能以客戶需求為核心開展所有業務並能完整檢視每一個互動。