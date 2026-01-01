Salesforce ist jetzt Teil der Unterhaltung
Das Verwalten deiner Kundendaten sollte so einfach wie eine Unterhaltung sein. Jetzt ist es das – mit dem weltweit besten KI-gestützten CRM-System in Slack.
Führende agentenbasierte Unternehmen arbeiten gerne in Slack
Salesforce-Daten 🤝 Agenten in Slack
„Hallo Slackbot, aktualisiere meine Pipeline.“
Slackbot weiß, woran du gerade arbeitest und mit wem du zusammenarbeitest. Er wandelt Unterhaltungen in CRM-Datensätze um, indem er Aktualisierungen automatisch erfasst, nächste Schritte protokolliert und alle Daten auf dem neuesten Stand hält.Mehr über den Slackbot erfahren
Agentforce für jedes Team in Slack verfügbar machen
Während Agentforce sich um speziellere Aufgaben kümmert, kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren. Speziell entwickelte Agenten können Arbeitsabläufe überwachen, Wissen bereitstellen und die nächsten Schritte ausführen – direkt in Slack.Mehr über Agentforce in Slack erfahren
Jeden Agenten über eine einzige Unterhaltung zur Arbeit anleiten
Slackbot wählt für jede Aufgabe automatisch den passenden Agent, die passende App oder den passenden Workflow aus. Beschreibe einfach, was du brauchst, und er hilft dir dabei, deine Arbeit zu erledigen.Mehr erfahren
Mit Salesforce in Slack arbeitet dein CRM-System genau da, wo du es auch tust
CRM-Funktionen in Slack ermöglichen es Teams, schneller mit in Echtzeit angezeigten Kundendaten und -erkenntnissen zu agieren, und zwar genau da, wo sie bereits arbeiten.
Deine Salesforce-Daten in Unterhaltungen
Alle deine Kundendaten sind in Slack durchsuchbar und direkt nutzbar. Analysiere Metriken, automatisiere Aufgaben und aktualisiere Datensätze direkt dort, wo die Arbeit stattfindet – ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen.
Mit Daten und Gesprächen mehr für deine Kund:innen erreichen – an einem zentralen Ort
Salesforce-Channels bringen deine Kundendaten und Teamkommunikation an einem gemeinsamen Ort zusammen, sodass alle die nötigen Kontextinformationen haben und nichts unter den Tisch fällt.
Kund:innen in Slack mit Slackbot in deinem Team verwalten
Slackbot verwandelt Unterhaltungen in übersichtliche Datensätze für kleine Unternehmen – er verfolgt Geschäfte, verwaltet Fälle und hält alle Informationen direkt in Slack auf dem neuesten Stand. So kann dein agiles Team schneller arbeiten, immer auf dem Laufenden bleiben und lästige Routineaufgaben einsparen. Starte noch heute mit Slack CRM und skaliere nahtlos mit Salesforce, während dein Unternehmen wächst.Mehr über Slack CRM erfahren
Lösungen für jedes Team
Häufig gestellte Fragen
Das Verwalten deiner Kundenbeziehungen wird so einfach und intuitiv, als würdest du dich mit deinem Team unterhalten. Anstatt dich bei verschiedenen Systemen anmelden zu müssen, findest du deine Kundeninformationen direkt dort, wo du bereits jeden Tag arbeitest.
Mit CRM in Slack kannst du Geschäftsinformationen aktualisieren, Kundengespräche protokollieren und Erkenntnisse mit deinem Team teilen, indem du ganz einfach eine Nachricht sendest. Das ist eine ganz neue Arbeitsweise, mit der das Kundenbeziehungsmanagement zu einem natürlichen Teil deiner täglichen Arbeitsabläufe wird.
Indem du dein CRM in Slack integrierst, kannst du die Geschäfts- und Teamkommunikation für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und vieles mehr optimieren und gleichzeitig die Arbeit vereinfachen. So ermöglichst du es allen Beteiligten:
- Sofort zu handeln: Aktualisiere CRM-Daten in Arbeitsabläufen und erhalte Echtzeitwarnungen zu Kundenaktivitäten direkt in Slack – so verpasst dein Team nie wieder eine Opportunity oder eine dringende Anfrage.
- Zusammenarbeit beim CRM zu verbessern: Bringe funktionsübergreifende Teams an einem Ort zusammen und ermögliche ihnen gemeinsame Einblicke sowohl in Kundendaten als auch in Teamunterhaltungen.
- Admin-Aufgaben zu automatisieren: Minimiere ständige Kontextwechsel und manuelle Dateneingaben, sodass dein Team sich besser auf Kund:innen konzentrieren kann.
KI ist direkt in deine CRM-Umgebung in Slack integriert und agiert als intelligentes Teammitglied. Sie erweitert die CRM-Kommunikation, indem sie den Unterhaltungsverlauf mit Livedaten deiner Kund:innen verknüpft, sodass alle Beteiligten intelligenter arbeiten können.
Sie ist für die Verbesserung der Zusammenarbeit beim CRM konzipiert und übernimmt Aufgaben, um deinem Team Zeit zu sparen. Die KI kann Benutzer:innen zum Beispiel bei Folgendem helfen:
- Vor einem Kundengespräch lange Unterhaltungen zusammenfassen
- Basierend auf einer Unterhaltung Follow-up-Nachrichten verfassen
- Schnell Antworten auf Fragen zum Kundenverlauf finden
So sind alle schnell auf dem neuesten Stand und können effektiv mitarbeiten.
Salesforce-Channels sind spezielle Slack-Channels, die als zentrale Anlaufstellen für die Teamzusammenarbeit und Live-CRM-Daten dienen. Sie sind eine Kernkomponente der CRM-Integration von Slack und tragen wesentlich dazu bei, dass deine Teams, Daten und Unterhaltungen zu einem bestimmten Kunden-Account oder Kundendatensatz immer auf einem einheitlichen Stand sind.
Anders als „normale“ Slack-Channels bringen Salesforce-Channels deine Teams, CRM-Daten und Unterhaltungen an einem zentralen Ort zusammen, damit Kund:innen immer im Fokus der Arbeit stehen. Sie bieten einen speziellen Ort, an dem Teams Einblick in alle Kundeninformationen haben und funktionsübergreifend zusammenarbeiten können. So werden alle Unterhaltungen und Erkenntnisse vereint, unabhängig davon, wo die Beteiligten am besten arbeiten.
Salesforce-Channels sind zentrale Anlaufstellen für die Zusammenarbeit beim CRM. Diese speziellen Channels führen die CRM-Unterhaltungen deines Teams mit Live-Kundendaten zu bestimmten Accounts, Opportunitys oder Servicefällen zusammen.
Dieser spezielle Ort verbessert die Teamkommunikation, indem deine Teams, alle relevanten CRM-Daten sowie Unterhaltungen an einem zentralen Ort miteinander vernetzt werden. So bleiben die Kund:innen im Mittelpunkt der Arbeit und die Teams erhalten vollständigen Einblick in alle Interaktionen.