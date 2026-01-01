Salesforce-Channels sind spezielle Slack-Channels, die als zentrale Anlaufstellen für die Teamzusammenarbeit und Live-CRM-Daten dienen. Sie sind eine Kernkomponente der CRM-Integration von Slack und tragen wesentlich dazu bei, dass deine Teams, Daten und Unterhaltungen zu einem bestimmten Kunden-Account oder Kundendatensatz immer auf einem einheitlichen Stand sind.

Anders als „normale“ Slack-Channels bringen Salesforce-Channels deine Teams, CRM-Daten und Unterhaltungen an einem zentralen Ort zusammen, damit Kund:innen immer im Fokus der Arbeit stehen. Sie bieten einen speziellen Ort, an dem Teams Einblick in alle Kundeninformationen haben und funktionsübergreifend zusammenarbeiten können. So werden alle Unterhaltungen und Erkenntnisse vereint, unabhängig davon, wo die Beteiligten am besten arbeiten.



Salesforce-Channels sind zentrale Anlaufstellen für die Zusammenarbeit beim CRM. Diese speziellen Channels führen die CRM-Unterhaltungen deines Teams mit Live-Kundendaten zu bestimmten Accounts, Opportunitys oder Servicefällen zusammen.

Dieser spezielle Ort verbessert die Teamkommunikation, indem deine Teams, alle relevanten CRM-Daten sowie Unterhaltungen an einem zentralen Ort miteinander vernetzt werden. So bleiben die Kund:innen im Mittelpunkt der Arbeit und die Teams erhalten vollständigen Einblick in alle Interaktionen.