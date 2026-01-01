Große Erfolge – schneller als je zuvor
Steigere den Umsatz noch effizienter. Slack vernetzt deine Mitarbeiter:innen mit ihren Kund:innen, Tools und Daten, sodass sie Abschlüsse deutlich beschleunigen können.
Vertriebszyklen verkürzen und mehr Abschlüsse erzielen
Führe Mitarbeitende, Partner:innen, Fachleute und Vertriebsdaten in einem zentralen Account-Channel zusammen.
Verknüpfe deine Vertriebstools direkt mit Slack, sodass CRM, Verträge, Projektmanagement und vieles mehr mit einem Klick zugänglich sind.
Vernetze dich mithilfe von Huddles und Video- und Sprachnachrichten mit deinen Teammitgliedern, um schnelles Feedback zu erhalten, Updates bereitzustellen oder zusammenzuarbeiten.
27 %
durchschnittliche Steigerung der Abschlussquote*
26 %
durchschnittliche Produktivitätssteigerung im Vertrieb*
Mehr Zeit fürs Verkaufen
Gewähre mit einem automatisierten Onboarding-Prozess neuen Mitarbeitenden sofortigen Zugriff auf alle nötigen Informationen und arbeite sie dadurch schneller ein.
Erstelle basierend auf Geschäftseinblicken aus der Salesforce Sales Cloud genauere Prognosen.
Automatisiere mithilfe von Workflows Routineaufgaben für schnelle Vertriebszyklen.
„Wir verbringen mehr Zeit mit der Kundengewinnung und weniger Zeit mit der Aktualisierung von Geschäftsabschlüssen in Salesforce. Unsere Vertriebsmitarbeiter:innen gewinnen dadurch mehr Kunden und schließen Geschäfte schneller ab.“
Kundenbeziehungen mit Slack Connect stärken
Baue in sicheren Slack Connect-Channels enge, differenzierte Beziehungen zu Kund:innen auf.
Erweitere durch die Einbindung externer Vertriebsteams in deine Channels die Möglichkeiten von Slack auf Partner:innen.
Pflege Kundenbeziehungen mit Echtzeitdaten in denselben Channels, in denen du arbeitest.
„Früher war es im Vertrieb das Nonplusultra, wenn man mit Personen per Textnachricht kommunizieren konnte. Jetzt ist es das Nonplusultra, mit ihnen in einem Slack-Channel zu sein.“
Geschäfte so schnell abschließen zu können, ist ein enormer Vorteil.
Organisiere und beschleunige dein Vertriebsteam mit vorgefertigten Vorlagen in Slack.
Hub zur Unterstützung des Vertriebs
Tausche mit Tipps mit anderen aus und arbeite mit ihnen an einem zentralen Ort zusammen.Vorlage ansehen
Nachverfolgung von Vertriebsabschlüssen
Behalte aktive Geschäfte ganz einfach im Auge.Vorlage ansehen
Einzel-Coaching
Setze dir Ziele, verfolge das Wachstum und teile Ressourcen in effektiveren Direktgesprächen.Vorlage ansehen
Produktivität beginnt mit deinen liebsten Tools
Reduziere Kontextwechsel, indem du Account-Daten und Dokumente aus Plattformen wie Salesforce, DocuSign und Highspot abrufst und sie mit Workflows verknüpfst, um tägliche Aufgaben zu automatisieren.
Häufig gestellte Fragen
Ja. Slack macht den Vertrieb zu echtem Teamwork, indem das Tool die nahtlose und schnelle Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Teams sowie Entscheidungsträger:innen in Unternehmen vereinfacht. Und das funktioniert so:
- Involviere schnell Kolleg:innen, Partner:innen und Fachleute, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen.
- Integriere Slack in dein CRM-System, damit alle relevanten Personen in deinem Unternehmen in Slack wichtige Account-Informationen einsehen können.
- Richte Keyword-Benachrichtigungen ein, um die Zusammenarbeit effektiver zu gestalten und bei Bedarf Fachleute mit einzubeziehen und so schneller Geschäftsabschlüsse zu erzielen.
- Nimm an Unterhaltungen in Channels teil, in denen du noch kein Mitglied bist, um geschäftsfördernde Einblicke und Wissen zu erlangen.
Nein, aber es kann in dein CRM-System integriert werden, einschließlich Salesforce, Hubspot und Zoho.
Durch die Verwendung von Slack mit deinem CRM-System sind deine Teams in Slack über Angebote, Account-Informationen und mehr immer auf dem Laufenden. So können sie schneller auf neue Opportunitys reagieren und nahtlos mit Kolleg:innen im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten.
Salesforce war eines der ersten Partnerunternehmen von Slack und ermöglicht es Teams, sich ganz einfach direkt in Slack über alle relevanten Salesforce-Datensätze auf dem Laufenden zu halten.
Es gibt zwei Apps, die Salesforce und Slack verknüpfen. Damit du die Salesforce-App für Slack benutzen kannst, muss ein:e Salesforce-Systemadministrator:in die Slack-App für Salesforce installieren und konfigurieren. Jede App bietet unterschiedliche Funktionen:
Die Slack App für Salesforce
- Slack-Nachrichten anzeigen, die einem Datensatz zugeordnet sind
- Salesforce-Datensätze an Slack senden
- Datensatz-Hinweise in Slack-Channels einrichten
Die Salesforce-App für Slack
- Verfügbar im Slack Marketplace
- Salesforce-Datensätze für alle Standardobjekte durchsuchen und als Vorschau ansehen
- Relevante Hinweise an Channels weiterleiten
- Slack-Nachrichten zu Salesforce-Datensätzen hinzufügen
Erfahre mehr darüber, wie du deine Verkaufszahlen mit einer Integration von Slack und Salesforce steigerst.
Die Arbeit in Slack findet in Channels statt. Ein Channel ist ein zentraler Ort, an dem Teams Nachrichten, Tools und Dateien gemeinsam nutzen können. Channels werden oft für unternehmensweite Mitteilungen, zur Aufschlüsselung der Support-Anfragen von Kund:innen, für die Unterstützung durch IT oder HR und zum Austausch über gemeinsame Interessen erstellt.
Channels können offen (also für alle im Unternehmen zugänglich) oder geschlossen (Beitritt nur mit Einladung) sein. Außerdem haben Organisationen mit einem kostenpflichtigen Slack-Plan über Slack Connect die Möglichkeit, gemeinsame Channels mit externen Partner:innen wie Agenturen, Kund:innen und Anbieter:innen einzurichten. Erfahre mehr darüber, wie du deine tägliche Arbeit mit Channels schneller erledigen kannst.
Slack hilft Organisationen dabei, ihre Mitarbeitenden und Tools an einem zentralen Ort zu versammeln, damit sie produktiv und aufeinander abgestimmt bleiben – egal, wo sie sind. Mehr als 750.000 Unternehmen nutzen Slack täglich für Nachrichten zwischen Teams, zum Teilen von Dateien und für Video- oder Audio-Anrufe. Du kannst Tausende Tools integrieren, z. B. Google Drive, Zoom und Salesforce, oder eigene Bots und Apps nur für deine Organisation erstellen. Erfahre mehr darüber, wie die Slack-Features funktionieren.