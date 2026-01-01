Die Arbeit in Slack findet in Channels statt. Ein Channel ist ein zentraler Ort, an dem Teams Nachrichten, Tools und Dateien gemeinsam nutzen können. Channels werden oft für unternehmensweite Mitteilungen, zur Aufschlüsselung der Support-Anfragen von Kund:innen, für die Unterstützung durch IT oder HR und zum Austausch über gemeinsame Interessen erstellt.

Channels können offen (also für alle im Unternehmen zugänglich) oder geschlossen (Beitritt nur mit Einladung) sein. Außerdem haben Organisationen mit einem kostenpflichtigen Slack-Plan über Slack Connect die Möglichkeit, gemeinsame Channels mit externen Partner:innen wie Agenturen, Kund:innen und Anbieter:innen einzurichten. Erfahre mehr darüber, wie du deine tägliche Arbeit mit Channels schneller erledigen kannst.