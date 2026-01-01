Der schnellste Weg, um Arbeit von Anfang bis Ende zu erledigen
Verschaffe dir mit Vorlagen in Slack bei jedem Projekt, Programm und Prozess einen Vorsprung.Vorlagen anzeigen
Ein einfacherer Weg, um mit der Arbeit zu beginnen
Manchmal ist der schwierigste Teil der Arbeit der Anfang. Mit Vorlagen sind deine Channels, Canvases, Listen und Workflows bereits vorgefertigt und einsatzbereit, sodass du und dein Team direkt loslegen können.
Es gibt für alles eine Vorlage.
Die Vorlagen wurden für die häufigsten Anwendungsfälle in allen Geschäftsbereichen erstellt. Egal, ob du ein Projekt leitest oder Hilfeanfragen bearbeitest, du kannst mit der Arbeit beginnen, ohne bei Null anfangen zu müssen.
Deine Vorlagen, nach deinem Geschmack
Vorlagen sind vollständig anpassbar, sodass du sie besser an deine Aufgaben anpassen kannst. Speichere sie dann in der Vorlagenbibliothek deines Unternehmens, damit du und deine Teamkolleg:innen sie immer wieder verwenden können.
„Die neue Vorlagenlösung ist ein Gamechanger, weil sie die effektivsten Funktionen von Slack, von Channels bis hin zu Workflows, zusammenführt, sodass unsere Teams viel schneller mit der Arbeit beginnen können.“
Für jedes Team die passende Vorlage
Egal, was du tust, Vorlagen können dir dabei helfen, es schneller zu erledigen.
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Vorlagen sind erst der Anfang
Wir präsentieren Slack-Vorlagen. den schnellsten Weg, die Arbeit zu beginnen
Slack Canvas ist ein neuer Weg, um deine intelligente Produktivitätsplattform zu verbessern
Mit Slack-Listen deine Unterhaltungen optimal für die Arbeit nutzen
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Häufig gestellte Fragen
Slack bietet individuelle Vorlagen für Canvases, Listen und Workflows. Wir haben diese Vorlagen auf der Grundlage gängiger Projekte und geschäftlicher Anforderungen zusammengefasst, damit du schneller mit der Arbeit beginnen kannst.
Vorlagen sind jetzt für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar.
In der Vorlagenbibliothek findest du vorgefertigte Vorlagen für alles, von Marketingkampagnen bis zum Onboarding von Mitarbeitenden, und wir fügen ständig weitere hinzu.
Auf jeden Fall! Kund:innen mit dem Enterprise Plan können eine unserer Vorlagen anpassen und sie in ihrer internen Vorlagenbibliothek veröffentlichen, damit sie leicht zu finden ist und auch beim nächsten Projekt wiederverwendet werden kann.
Derzeit ist dies noch nicht der Fall, aber KI wird in Zukunft die Erstellung von Vorlagen unterstützen. Das heißt, Teams können KI in jedem neuen Channel, den sie mithilfe einer Vorlage erstellen, genauso nutzen wie in jedem anderen Channel.