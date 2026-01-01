Vorlagen

Der schnellste Weg, um Arbeit von Anfang bis Ende zu erledigen

Verschaffe dir mit Vorlagen in Slack bei jedem Projekt, Programm und Prozess einen Vorsprung.

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Einfach und effizient

Ein einfacherer Weg, um mit der Arbeit zu beginnen

Manchmal ist der schwierigste Teil der Arbeit der Anfang. Mit Vorlagen sind deine Channels, Canvases, Listen und Workflows bereits vorgefertigt und einsatzbereit, sodass du und dein Team direkt loslegen können.

Schnell und bequem

Es gibt für alles eine Vorlage.

Die Vorlagen wurden für die häufigsten Anwendungsfälle in allen Geschäftsbereichen erstellt. Egal, ob du ein Projekt leitest oder Hilfeanfragen bearbeitest, du kannst mit der Arbeit beginnen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Anpassen und wiederholen

Deine Vorlagen, nach deinem Geschmack

Vorlagen sind vollständig anpassbar, sodass du sie besser an deine Aufgaben anpassen kannst. Speichere sie dann in der Vorlagenbibliothek deines Unternehmens, damit du und deine Teamkolleg:innen sie immer wieder verwenden können.

Slalom-Logo

„Die neue Vorlagenlösung ist ein Gamechanger, weil sie die effektivsten Funktionen von Slack, von Channels bis hin zu Workflows, zusammenführt, sodass unsere Teams viel schneller mit der Arbeit beginnen können.“

Christine McHone

Branchenführer im Bereich Technologie, Slalom

Für jedes Team die passende Vorlage

Egal, was du tust, Vorlagen können dir dabei helfen, es schneller zu erledigen.

Vorlagen, die Vertriebsteams unterstützen
Vorlagen zur Unterstützung von Marketingteams
Vorlagen zur Koordinierung von Projekten
Vorlagen zur Unterstützung von IT-Teams

Vertrieb

Erstelle und organisiere Account-Teams, um Geschäfte schnell abzuschließen.

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Vorlagen, die Vertriebsteams unterstützen

Marketing

Führe eine erfolgreiche Kampagne durch, vom Startschuss bis zur Umsetzung.

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Vorlagen zur Unterstützung von Marketingteams

Projektmanagement

Erstelle, verfolge und verwalte Projekte mit Leichtigkeit.

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Vorlagen zur Koordinierung von Projekten

IT

Gestalte die Verwaltung von Anfragen effizienter und in großem Maßstab.

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Vorlagen zur Unterstützung von IT-Teams

Die innovativsten Unternehmen machen mithilfe von Slack Geschäfte

  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

Vorlagen sind erst der Anfang

Eine Abbildung zeigt Vorlagen für Vertrieb, Marketing, Projektmanagement und Ressourcenbeschaffung in Slack.
Blog

Wir präsentieren Slack-Vorlagen. den schnellsten Weg, die Arbeit zu beginnen

Abbildung von Slack Canvas im Produkt
Blog

Slack Canvas ist ein neuer Weg, um deine intelligente Produktivitätsplattform zu verbessern

Illustration von Slack-Listen in Aktion
Blog

Mit Slack-Listen deine Unterhaltungen optimal für die Arbeit nutzen

Abbildung mit Beispielen für in Slack erstellte Workflows
E-Book

Lass dich davon inspirieren, wie unsere Kund:innen den Workflow-Builder nutzen

Eine Abbildung zeigt Vorlagen für Vertrieb, Marketing, Projektmanagement und Ressourcenbeschaffung in Slack.
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Häufig gestellte Fragen

Slack bietet individuelle Vorlagen für Canvases, Listen und Workflows. Wir haben diese Vorlagen auf der Grundlage gängiger Projekte und geschäftlicher Anforderungen zusammengefasst, damit du schneller mit der Arbeit beginnen kannst.

Vorlagen sind jetzt für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar.

In der Vorlagenbibliothek findest du vorgefertigte Vorlagen für alles, von Marketingkampagnen bis zum Onboarding von Mitarbeitenden, und wir fügen ständig weitere hinzu.

Auf jeden Fall! Kund:innen mit dem Enterprise Plan können eine unserer Vorlagen anpassen und sie in ihrer internen Vorlagenbibliothek veröffentlichen, damit sie leicht zu finden ist und auch beim nächsten Projekt wiederverwendet werden kann.

Derzeit ist dies noch nicht der Fall, aber KI wird in Zukunft die Erstellung von Vorlagen unterstützen. Das heißt, Teams können KI in jedem neuen Channel, den sie mithilfe einer Vorlage erstellen, genauso nutzen wie in jedem anderen Channel.

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