Plantillas

La forma más rápida de realizar tareas desde el comienzo hasta el final.

Adelántate a tus proyectos, programas y procesos con las plantillas de Slack.

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Sencillas y eficaces

Una forma más sencilla de comenzar a trabajar.

A veces, la parte más difícil de una tarea es comenzar a hacerla. Con las plantillas, tus canales, canvas, listas y flujos de trabajo vienen prediseñados y listos para usar para que tu equipo ponga manos a la obra de inmediato.

Rápidas y prácticas

Hay plantillas para todo.

Las plantillas se diseñaron para los casos de uso más comunes en todos los sectores. Por lo tanto, ya sea que debas administrar un proyecto o clasificar solicitudes de asistencia, podrás comenzar a trabajar sin tener que hacerlo de cero.

Personalízalas y guárdalas

Tus plantillas a tu manera.

Las plantillas se pueden personalizar por completo para adaptarlas mejor a tu trabajo. Además, puedes guardarlas en la biblioteca de plantillas de tu empresa para que tú y tus compañeros las usen una y otra vez.

Logotipo de Slalom

«La nueva solución de plantillas brinda un cambio rotundo, ya que reúne a las funciones más potentes de Slack, desde los canales hasta los flujos de trabajo, para que los equipos comiencen a trabajar mucho más rápido».

Christine McHone

Líder del sector tecnológico, Slalom

Todos los tipos de plantillas para todos los tipos de equipos.

Las plantillas te ayudarán a acelerar tus tareas, sin importar el trabajo que hagas.

Plantillas para ayudar a los equipos de ventas
Plantillas para ayudar a los equipos de marketing
Plantillas para ayudarte a coordinar proyectos
Plantillas para ayudar a los equipos de TI

Ventas

Resume y organiza los equipos de cuentas para cerrar negociaciones rápidamente.

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Plantillas para ayudar a los equipos de ventas

Marketing

Realiza una campaña exitosa desde su comienzo hasta su ejecución.

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Plantillas para ayudar a los equipos de marketing

Administración de proyectos

Crea, controla y administra fácilmente tus proyectos.

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Plantillas para ayudarte a coordinar proyectos

TI

Consigue más eficacia para la administración de solicitudes a escala.

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Plantillas para ayudar a los equipos de TI

Las empresas más innovadoras usan Slack para sus actividades

  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

Las plantillas son solo el comienzo.

Una ilustración muestra plantillas para ventas, marketing, administración de proyectos y recursos en Slack.
Blog

Presentamos las plantillas de Slack: La forma más rápida de comenzar a trabajar

Ilustración de Slack canvas en el producto
Blog

Slack canvas es una nueva forma de impulsar tu plataforma de productividad inteligente

Ilustración de las listas de Slack en acción
Blog

Convierte tus conversaciones en trabajo con las listas de Slack

Ilustración que muestra ejemplos de flujos de trabajo creados en Slack
Libro electrónico

Inspírate en cómo nuestros clientes usan el Generador de flujos de trabajo

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Preguntas frecuentes

Slack ofrece plantillas individuales para los canvas, las listas y los flujos de trabajo. Agrupamos estas plantillas según proyectos comunes y necesidades empresariales para que comiences a trabajar más rápido.

Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack.

En la biblioteca, puedes encontrar plantillas prediseñadas para todo, desde campañas de marketing hasta incorporaciones de empleados, y siempre agregamos plantillas nuevas.

¡Por supuesto! Los clientes con el plan Enterprise pueden personalizar una solución con plantillas y publicarla en su biblioteca interna de plantillas para que sea fácil de encontrar y usar entre proyectos.

La IA será el motor de creación de plantillas en el futuro. Aunque no lo sea actualmente, los equipos pueden usar la IA en cualquier canal nuevo que creen mediante una plantilla, al igual que lo harían en cualquier otro canal.

Elige una forma de trabajar mejor

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