La forma más rápida de realizar tareas desde el comienzo hasta el final.
Adelántate a tus proyectos, programas y procesos con las plantillas de Slack.Ver plantillas
Una forma más sencilla de comenzar a trabajar.
A veces, la parte más difícil de una tarea es comenzar a hacerla. Con las plantillas, tus canales, canvas, listas y flujos de trabajo vienen prediseñados y listos para usar para que tu equipo ponga manos a la obra de inmediato.
Hay plantillas para todo.
Las plantillas se diseñaron para los casos de uso más comunes en todos los sectores. Por lo tanto, ya sea que debas administrar un proyecto o clasificar solicitudes de asistencia, podrás comenzar a trabajar sin tener que hacerlo de cero.
Tus plantillas a tu manera.
Las plantillas se pueden personalizar por completo para adaptarlas mejor a tu trabajo. Además, puedes guardarlas en la biblioteca de plantillas de tu empresa para que tú y tus compañeros las usen una y otra vez.
«La nueva solución de plantillas brinda un cambio rotundo, ya que reúne a las funciones más potentes de Slack, desde los canales hasta los flujos de trabajo, para que los equipos comiencen a trabajar mucho más rápido».
Todos los tipos de plantillas para todos los tipos de equipos.
Las plantillas te ayudarán a acelerar tus tareas, sin importar el trabajo que hagas.
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Las plantillas son solo el comienzo.
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Preguntas frecuentes
Slack ofrece plantillas individuales para los canvas, las listas y los flujos de trabajo. Agrupamos estas plantillas según proyectos comunes y necesidades empresariales para que comiences a trabajar más rápido.
Las plantillas están disponibles en todos los planes de pago de Slack.
En la biblioteca, puedes encontrar plantillas prediseñadas para todo, desde campañas de marketing hasta incorporaciones de empleados, y siempre agregamos plantillas nuevas.
¡Por supuesto! Los clientes con el plan Enterprise pueden personalizar una solución con plantillas y publicarla en su biblioteca interna de plantillas para que sea fácil de encontrar y usar entre proyectos.
La IA será el motor de creación de plantillas en el futuro. Aunque no lo sea actualmente, los equipos pueden usar la IA en cualquier canal nuevo que creen mediante una plantilla, al igual que lo harían en cualquier otro canal.