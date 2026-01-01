La IA en Slack funciona donde te encuentres
La IA no debe hacerte pensar, sino ayudarte a hacer tareas. En Slack, es una forma simple pero eficaz de aumentar la productividad que se basa en los conocimientos que se originan en tu empresa.
Empresas de todo el mundo confían en la IA en Slack
Usa Hoy para comenzar el día con lo importante.
¿Pierdes tiempo por tener que buscar lo importante en un gran volumen de mensajes? Hoy es tu nueva sinopsis inteligente que te muestra lo que debes hacer a continuación según tus prioridades. En Hoy, podrás hacerlo todo, desde dar seguimiento a una negociación importante hasta prepararte para una reunión con un cliente y abordar tu lista de tareas pendientes. Busca un café y comienza.Únete a la fase beta abierta para obtener acceso
Tu compañero definitivo.
Slackbot es tu agente de IA personal en Slack que te comprende a ti y a tu espacio de trabajo, por lo que te ayuda a prepararte para próximas reuniones, analizar informes y crear resúmenes de proyectos. Conoce tu tono de comunicación, y se adapta a tu estilo para lograr interacciones más personales y relevantes.
Obtén el resumen sin tener que desplazarte.
¿Demasiada información y muy poco tiempo? La IA en Slack puede resumir canales e hilos de conversaciones, además de proporcionar síntesis diarias, a fin de suministrarte la información que necesitas para mantenerlo todo organizado y no perderte de nada.
97 minutos
Tiempo promedio que los usuarios pueden ahorrar semanalmente con la IA*
Busca todo lo que necesites en Slack, e incluso más.
Si las conversaciones con compañeros, los archivos PDF, las imágenes para campañas en redes sociales, las presentaciones sepultadas en Google Drive, los tickets de soporte y los registros de clientes de Salesforce se comparten o integran en Slack, se puede hacer búsquedas en estos elementos.
Sin indicaciones. Solo progreso.
Crea automatizaciones para ahorrar tiempo con solo unos clics, traduce conversaciones a cualquier idioma e incluso usa la IA para tomar notas en reuniones. La IA en Slack es lo suficientemente inteligente para ayudar y lo suficientemente sutil para no ser un estorbo.
Productividad que se adapta a tu flujo de trabajo.
Atención al cliente
Céntrate en encontrar soluciones mientras la IA toma notas y mantiene a todos sincronizados.
Ingeniería
Resuelve incidencias con soluciones provenientes de tu organización completa sin tener que salir de Slack.
Ventas
Resume los canales de las cuentas para obtener información esencial sobre los clientes y vender de forma más inteligente.
Marketing
Traduce mensajes con un clic para ayudar a los equipos globales a lanzar campañas con mayor rapidez.
La IA en Slack ofrece algo a todas las personas.
A nuestro equipo le encanta lo rápido que pueden encontrar respuestas con la IA en Slack, lo que se traduce en una toma de decisiones más rápida y un mayor enfoque en el trabajo que realmente tiene un impacto.
Usar la IA en Slack fue un acierto para mí, nuestros líderes y nuestros equipos de ventas. Resume las notas más recientes o el estado de una negociación en cuestión de segundos, de modo que podamos centrarnos en actuar.
Me gusta mucho usar la IA en Slack. Uso las síntesis de canales y avanzo con rapidez, especialmente al comenzar el día. También es una gran estrategia de eficiencia delegar el trabajo manual que debemos hacer a diario.
Trabaja con tranquilidad.
Tus datos te pertenecen. Los datos de los clientes nunca salen de Slack. No entrenamos modelos grandes de lenguaje (LLM) con datos de los clientes. Todo se ejecuta en la infraestructura segura de Slack para cumplir con los mismos estándares de cumplimiento que tiene Slack.
Preguntas frecuentes
Si bien Slack no es la única herramienta con tecnología de IA que existe hoy en día, presenta algunas características que diferencian su enfoque de la IA del que emplea el resto.
Los datos organizativos son una fuente confiable de conocimiento. Los clientes acumularon un contexto muy valioso en el historial de conversaciones compartidas de su organización, pero apenas están empezando a descubrir todo lo que pueden aprender. La IA en Slack ayuda a las personas a encontrar esa información de inmediato y con facilidad.
Nuestra interfaz conversacional hace posible que la IA generativa se convierta en una parte integral de la jornada laboral de tu equipo. En lugar de que la IA esté confinada a pestañas del navegador o asistentes independientes, creemos que la forma más eficaz de fomentar su adopción generalizada es integrarla directamente en el entorno de trabajo habitual de las personas.
Con la búsqueda empresarial, podrás encontrar la información que necesitas sin tener que abrir diferentes aplicaciones y buscar en ellas, ni preguntar a tus compañeros. Obtén más información acerca del uso de la búsqueda empresarial en Slack.
La IA se ejecuta dentro de los límites de confianza de Slack y cumple con las prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento que los clientes esperan de nosotros. El programa de seguridad de Slack protege los datos de los clientes en todos los niveles. Habilitamos a los clientes para que gestionen los riesgos y protejan sus datos en sus entornos de Slack a través del cumplimiento de las reglamentaciones, los marcos de seguridad y privacidad de datos y los programas y estándares globales y de amplio reconocimiento del sector aplicables. Además, Slack puede configurarse para cumplir con determinadas reglamentaciones del sector y estándares internacionales de seguridad y privacidad de datos.
Los datos de los clientes no se usan para entrenar modelos grandes de lenguaje (LLM), y los proveedores de LLM no pueden acceder a los datos de los clientes. Actualmente, nuestros LLM están alojados directamente dentro de la nube privada virtual de AWS de Slack, lo que garantiza que tus datos permanezcan dentro de los límites de confianza de Slack.
Slack es la IU conversacional de Agentforce. Los agentes desarrollados con Agentforce pueden ejecutarse directamente en canales, hilos y mensajes directos de Slack, lo que permite a los usuarios consultar datos, obtener respuestas contextuales y activar acciones, todo dentro del flujo de trabajo.
Mediante la búsqueda empresarial de Slack, Agentforce puede acceder a mensajes, archivos y datos de aplicaciones en tiempo real para generar respuestas precisas y actualizadas en referencia al panorama completo de tu actividad. También extrae datos estructurados de Salesforce y otros sistemas, lo que hace posible que los agentes razonen con base en información tanto estructurada como no estructurada para ayudar a los usuarios con mayor eficacia.
Además de Agentforce, disponemos de varias aplicaciones de agentes listas para usar: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday y Writer. Próximamente podremos ofrecerte más. Explora Marketplace para ver una lista completa de las aplicaciones compatibles.
Sí, puedes usar la IA en cualquier sitio en el que pueda comprarse Slack. También puedes localizar tu cliente de Slack en diferentes idiomas y los resultados de la IA respetarán el idioma que selecciones, o puedes usar la IA para traducir determinados mensajes en línea a cualquier idioma.
Las funciones de IA están disponibles en todos los planes de pago de Slack, así que tus equipos pueden comenzar a usar la IA en Slack de inmediato. Para averiguar cuál es el plan ideal para tu equipo, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas de Slack o contacta al departamento de ventas.
- 1La información anterior se proporciona SOLO CON FINES INFORMATIVOS y no constituye ningún compromiso vinculante. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, lanzamiento y los tiempos de cualquier producto, función o funcionalidad quedan a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.