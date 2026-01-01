Slack es la IU conversacional de Agentforce. Los agentes desarrollados con Agentforce pueden ejecutarse directamente en canales, hilos y mensajes directos de Slack, lo que permite a los usuarios consultar datos, obtener respuestas contextuales y activar acciones, todo dentro del flujo de trabajo.

Mediante la búsqueda empresarial de Slack, Agentforce puede acceder a mensajes, archivos y datos de aplicaciones en tiempo real para generar respuestas precisas y actualizadas en referencia al panorama completo de tu actividad. También extrae datos estructurados de Salesforce y otros sistemas, lo que hace posible que los agentes razonen con base en información tanto estructurada como no estructurada para ayudar a los usuarios con mayor eficacia.

Además de Agentforce, disponemos de varias aplicaciones de agentes listas para usar: Adobe Express, Asana, Box, Cohere, Workday y Writer. Próximamente podremos ofrecerte más. Explora Marketplace para ver una lista completa de las aplicaciones compatibles.