“La tecnología como la de Administración de claves Enterprise de Slack se está convirtiendo rápidamente en un requisito fundamental para las empresas de todos los tamaños que necesitan seguridad mejorada en su entorno de colaboración. Esto se debe a que cada vez es más importante para las empresas mantener el control de sus claves de cifrado".

Wayne Kurtzman Director de investigaciones de Redes sociales, comunidades y colaboración, IDC