Una imagen de cajas con cerraduras y una llave junto a ellas
Administración de claves de cifrado para empresas

Conserva el flujo de los datos a la vez que minimizas los riesgos con EKM

Con la solución de administración de claves de Slack, puedes tomar el control del acceso a tus datos y de la visibilidad.

¿Qué es la Administración de claves de cifrado de Slack para empresas?

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Usa tus propias claves

Con EKM de Slack, puedes usar tus propias claves —almacenadas en el Servicio de administración de claves de AWS (KMS de AWS) de Amazon— para cifrar mensajes y archivos. Los administradores pueden revocar el acceso a las claves de forma granular para que los equipos experimenten interrupciones mínimas. Los equipos siguen trabajando como siempre, al igual que Slack.

Usa tus propias claves
Mensaje de ejemplo con EKM de Slack en uso
facturación-proy.
Carmen VegaBueno, aquí van las previsiones de cómo la nueva estructura de facturación puede afectar a los ingresos. Se basan en la conversación entre @Marcos López y @Catalina Álvarez.
2 respuestasÚltima respuesta hace 3 minutos
Enviar un mensaje a #facturación-proy.

Tranquilidad para quienes se preocupan por la seguridad

La Administración de claves Enterprise (EKM) de Slack mejora la capacidad de las organizaciones a la hora de compartir conversaciones, datos y archivos confidenciales en Slack, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de seguridad.

Mensaje de ejemplo con EKM de Slack en uso
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Carmen VegaBueno, aquí van las previsiones de cómo la nueva estructura de facturación puede afectar a los ingresos. Se basan en la conversación entre @Marcos López y @Catalina Álvarez.
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“La tecnología como la de Administración de claves Enterprise de Slack se está convirtiendo rápidamente en un requisito fundamental para las empresas de todos los tamaños que necesitan seguridad mejorada en su entorno de colaboración. Esto se debe a que cada vez es más importante para las empresas mantener el control de sus claves de cifrado".

Wayne KurtzmanDirector de investigaciones de Redes sociales, comunidades y colaboración, IDC

Deja que el trabajo fluya, de forma segura

Tus datos se mantienen protegidos mientras los equipos hacen su trabajo.

Visibilidad en cada etapa

Obtén información detallada sobre cómo se accede a tus claves: el uso de tus claves para cifrar y descifrar mensajes y archivos en Slack se registra en CloudWatch y CloudTrail de AWS.

Revoca el acceso a las claves de forma granular

Para hacer frente a las amenazas de seguridad, los administradores pueden revocar el acceso de manera muy precisa. Se puede revocar el acceso a los mensajes y archivos compartidos a nivel de la organización, el espacio de trabajo, el canal, el período de tiempo y el archivo.

Sigue colaborando en Slack

La experiencia de Slack —desde las funciones hasta su rendimiento— sigue siendo la misma. Los equipos pueden continuar colaborando mediante todas las funciones de Slack que mejor conocen, aunque se revoque el acceso a algunos de los datos.

Las empresas protegidas utilizan Slack

Millones de personas de todo el mundo utilizan Slack para transformar la manera en que colaboran.

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