Conserva el flujo de los datos a la vez que minimizas los riesgos con EKM
Con la solución de administración de claves de Slack, puedes tomar el control del acceso a tus datos y de la visibilidad.
¿Qué es la Administración de claves de cifrado de Slack para empresas?
Usa tus propias claves
Con EKM de Slack, puedes usar tus propias claves —almacenadas en el Servicio de administración de claves de AWS (KMS de AWS) de Amazon— para cifrar mensajes y archivos. Los administradores pueden revocar el acceso a las claves de forma granular para que los equipos experimenten interrupciones mínimas. Los equipos siguen trabajando como siempre, al igual que Slack.
Tranquilidad para quienes se preocupan por la seguridad
La Administración de claves Enterprise (EKM) de Slack mejora la capacidad de las organizaciones a la hora de compartir conversaciones, datos y archivos confidenciales en Slack, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de seguridad.
“La tecnología como la de Administración de claves Enterprise de Slack se está convirtiendo rápidamente en un requisito fundamental para las empresas de todos los tamaños que necesitan seguridad mejorada en su entorno de colaboración. Esto se debe a que cada vez es más importante para las empresas mantener el control de sus claves de cifrado".
Deja que el trabajo fluya, de forma segura
Tus datos se mantienen protegidos mientras los equipos hacen su trabajo.
Visibilidad en cada etapa
Obtén información detallada sobre cómo se accede a tus claves: el uso de tus claves para cifrar y descifrar mensajes y archivos en Slack se registra en CloudWatch y CloudTrail de AWS.
Revoca el acceso a las claves de forma granular
Para hacer frente a las amenazas de seguridad, los administradores pueden revocar el acceso de manera muy precisa. Se puede revocar el acceso a los mensajes y archivos compartidos a nivel de la organización, el espacio de trabajo, el canal, el período de tiempo y el archivo.
Sigue colaborando en Slack
La experiencia de Slack —desde las funciones hasta su rendimiento— sigue siendo la misma. Los equipos pueden continuar colaborando mediante todas las funciones de Slack que mejor conocen, aunque se revoque el acceso a algunos de los datos.
Las empresas protegidas utilizan Slack
Millones de personas de todo el mundo utilizan Slack para transformar la manera en que colaboran.