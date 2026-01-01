¿Por qué Slack es mejor que el correo electrónico?
Cuando se compara a Slack con los correos electrónicos, Slack sale victorioso porque reúne todo lo que necesitan las empresas modernas para trabajar.
No es que el correo electrónico no funcione: es que está limitado
Los correos electrónicos son útiles para el envío y la recepción de información. Slack brinda una plataforma de uso sencillo para que hagas todas las demás tareas necesarias para avanzar con el trabajo. Slack es una interfaz completa para colaborar, compartir archivos de forma transparente e integrar aplicaciones mientras se impulsa la productividad con la IA.
"El correo electrónico no sirve para comunicarse de forma eficiente; no es lo suficientemente rápido. Al reunirnos en los canales de Slack, podemos tratar los temas de administración cotidianos de forma sencilla. Es tremendamente útil".
Lo que ofrecen Slack y el correo electrónico
Slack no es solo una herramienta para enviar mensajes. Es un lugar donde fluye el trabajo entre todos los equipos, herramientas, clientes y socios en cualquier momento y lugar en que trabajes.
TRANSPARENCIA
Cuando tus equipos trabajan en Slack, sus conversaciones, archivos y aplicaciones se convierten en contexto útil en el que las personas y la IA pueden buscar información. Ya no es necesario reenviarle un grupo grande de correos electrónicos a la persona nueva que se unió al proyecto.
COLABORACIÓN
El uso compartido de archivos, las llamadas, los clips y más están integrados en Slack junto con la mensajería en tiempo real para que tus equipos puedan realmente colaborar de la manera que mejor se adapte a tus necesidades. Además, Slack agrupa a equipos internos y externos en varias ubicaciones, zonas horarias y estilos de trabajo, en lugar de confinar el trabajo a la comunicación por correo electrónico aislada.
INTEGRACIONES
Puedes conectar más de 2600 aplicaciones a Slack (como el calendario o las herramientas que utilizas a diario). Nunca volverás a olvidarte de agregar un archivo adjunto.
ORQUESTACIÓN
Reúne los agentes de Salesforce y tus aplicaciones favoritas en un sistema operativo de trabajo que les permita trabajar por ti.
AUTOMATIZACIÓN
En Slack, puedes convertir las reuniones y tareas rutinarias, como reuniones de sincronización, aprobaciones y solicitudes, en flujos de trabajo automatizados para reducir el intercambio de mensajes.
SEGURIDAD
La colaboración por correo electrónico amplía el riesgo de recibir correos no deseados y ataques de suplantación de identidad. Slack cumple con estándares de seguridad y cumplimiento de nivel empresarial para el trabajo seguro.
Cómo hacer el cambio del correo electrónico a Slack
Registrarse
Crea un nuevo espacio de trabajo en Slack en cuestión de minutos. Equipos de cualquier tamaño pueden probarlo gratis.
Invita a tus compañeros/as
Slack es mejor en compañía (en realidad, es un poco decepcionante usarlo uno solo) y es fácil invitar a tu equipo.
Empieza donde lo dejaste
Prueba a traer tu correo electrónico a Slack y continúa con la conversación. Tu equipo o tu jefe te lo agradecerán.
Los 5 consejos primordiales para comenzar a usar Slack
Guía de Slack para veteranos en el uso de correo electrónico
Cómo enviar correos electrónicos a Slack
Cómo usar Slack: tu guía de inicio rápido
Preguntas frecuentes
Slack organiza las conversaciones en canales, donde todos pueden reunirse en un solo lugar para compartir ideas, tomar decisiones y avanzar con el trabajo. Ayuda a los equipos a operar más rápido y a mantenerse sincronizados, estén donde estén.
Con Slack Connect (disponible en los planes de pago), puedes mejorar la forma en que te comunicas con socios, proveedores, clientes y más al llevar tus conversaciones directamente a Slack.
Sí. La seguridad en Slack es extremadamente importante para nosotros. Puedes confiar en Slack para mantener segura la información de tu espacio de trabajo. Para obtener más información sobre el modo en que protegemos tus datos, revisa nuestras Prácticas de seguridad.
Los mensajes directos grupales en Slack pueden incluir hasta nueve personas. Los mensajes directos grupales funcionan bien para conversaciones puntuales que no requieren un canal completo para que las personas interactúen, pero si alguna vez necesitas más de nueve personas, puedes activar un canal.
Sí, Slack puede ayudarte a mantener todas las comunicaciones relacionadas con tu trabajo, incluidos los correos electrónicos, en un solo lugar. Obtén más información sobre cómo enviar correos electrónicos a Slack.