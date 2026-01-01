Perché Slack è meglio dell’e-mail?
Slack risulta vincente nel confronto con l’e-mail perché riunisce tutto ciò di cui un'azienda moderna ha bisogno per portare a termine le proprie attività.
Non è che le e-mail non funzionino, ma sono limitate
Le e-mail sono utili per inviare e ricevere informazioni. Slack fornisce una piattaforma intuitiva per fare tutte le altre cose necessarie per portare avanti il lavoro. Slack è un'interfaccia avanzata per la collaborazione, la condivisione trasparente dei file e l'integrazione delle app, che consente inoltre di aumentare la produttività con l'IA.
“Non si può avere una conversazione ottimale tramite e-mail, lo strumento non è abbastanza veloce. La condivisione da parte di tutti degli stessi canali di Slack ci consente di discutere facilmente gli argomenti della gestione quotidiana. Un’opportunità che non ha prezzo.”
Cosa offre Slack rispetto alle e-mail
Slack non è solo uno strumento per inviare messaggi. È un posto dove il lavoro scorre tra tutti i tuoi team, strumenti, clienti e partner, ovunque e in qualsiasi momento.
TRASPARENZA
Quando i team lavorano in Slack, tutte le conversazioni, i file e le app diventano un contesto utile ricercabile dalle persone e dall'IA. Non è più necessario inoltrare una serie di e-mail alle nuove persone che si uniscono al progetto.
COLLABORAZIONE
Condivisione di file, chiamate, clip e molto altro: tutto è integrato in Slack insieme alla messaggistica in tempo reale, così i team possono realmente lavorare insieme nel modo che preferiscono. Inoltre, Slack riunisce i team interni ed esterni tra diverse sedi, fusi orari e stili di lavoro, invece di limitare la collaborazione alla comunicazione in silos delle e-mail.
INTEGRAZIONI
Connetti oltre 2.600 app a Slack, che si tratti del calendario o degli strumenti che usi ogni giorno, e non dimenticare mai più un allegato.
ORCHESTRAZIONE
Riunisci gli agenti di Salesforce e le tue app preferite in un sistema operativo di lavoro che consenta loro di svolgere il lavoro per tuo conto.
AUTOMAZIONE
In Slack, puoi trasformare le riunioni e le attività di routine come meeting brevi, approvazioni e richieste in workflow automatizzati per ridurre gli scambi di messaggi e informazioni.
SICUREZZA
La collaborazione tramite e-mail espone al rischio di spam e phishing. Slack soddisfa gli standard di sicurezza e conformità di livello aziendale per lavorare in modo sicuro.
Come passare dalle e-mail a Slack
Registrati
Crea una nuova area di lavoro di Slack in pochi minuti. La prova è gratuita per i team di qualunque dimensione.
Invita i tuoi colleghi
Slack offre il massimo quando si lavora insieme (in effetti non è molto entusiasmante da soli) e invitare il tuo team è facilissimo.
Riprendi da dove hai lasciato
Prova a trasferire un’e-mail in Slack e continuare la conversazione. Il tuo team o il tuo capo ti ringrazierà.
Domande frequenti
Slack organizza le conversazioni in canali, dove tutti possono riunirsi per condividere idee, prendere decisioni e portare avanti il lavoro. Aiuta i team ad agire più rapidamente e a rimanere sincronizzati, ovunque si trovino.
Con Slack Connect (disponibile nei piani a pagamento), puoi anche migliorare il modo in cui comunichi con partner, fornitori, clienti e altri, spostando le conversazioni direttamente in Slack.
Sì. La sicurezza di Slack per noi è estremamente importante. Puoi affidarti a Slack per mantenere le informazioni della tua area di lavoro al sicuro. Per ulteriori informazioni sul modo in cui teniamo i tuoi dati al sicuro, consulta le nostre Procedure per la sicurezza.
I messaggi diretti di gruppo in Slack possono includere fino a nove persone. I MD di gruppo sono ideali per singole conversazioni che non richiedono la partecipazione di un intero canale, ma se hai bisogno di coinvolgere più di nove persone crea direttamente un canale.
Sì, Slack permette di conservare tutte le comunicazioni professionali, incluse le e-mail, in un unico posto. Scopri come inviare e-mail a Slack.