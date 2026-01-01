Non è che le e-mail non funzionino, ma sono limitate

Le e-mail sono utili per inviare e ricevere informazioni. Slack fornisce una piattaforma intuitiva per fare tutte le altre cose necessarie per portare avanti il ​lavoro. Slack è un'interfaccia avanzata per la collaborazione, la condivisione trasparente dei file e l'integrazione delle app, che consente inoltre di aumentare la produttività con l'IA.