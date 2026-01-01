Promuovi il lavoro in team con le chat per la messaggistica aziendale
Ottimizza la digitazione. Collabora al meglio con il tuo team grazie a una chat efficiente e organizzata.
Scegli lo stile comunicativo più adatto a te
La collaborazione non è solo testuale. Utilizza voce, video e altro ancora per far arrivare il tuo messaggio.
Comunica con le persone ovunque lavorino
Riunisci tutti i membri della tua organizzazione in un unico posto in cui comunicare e collaborare. Dalle conversazioni individuali alle chat di team, avrai la sensazione di essere in ufficio da qualsiasi luogo lavori.
Introduci il contesto nelle conversazioni
Ricevi importanti aggiornamenti, parlane con gli altri e scegli come procedere, senza passare da una scheda all’altra. Connettendo altri strumenti di lavoro a Slack, puoi avviare conversazioni più dettagliate e informate.
Productivity
Customer Support
Productivity
Customer Support
Introduci il contesto nelle conversazioni
Ricevi importanti aggiornamenti, parlane con gli altri e scegli come procedere, senza passare da una scheda all’altra. Connettendo altri strumenti di lavoro a Slack, puoi avviare conversazioni più dettagliate e informate.
Chatta nella massima sicurezza con comunicazioni aperte o private
La maggior parte delle conversazioni in Slack si svolge nei canali, spazi aperti e organizzati per messaggi, file, strumenti e persone, ma puoi sempre trovare un luogo per comunicare in canali privati e messaggi diretti.
Organizza le conversazioni
Denomina e organizza i tuoi canali per progetti, clienti o qualsiasi cosa possa essere utile per te e la tua azienda. Ogni conversazione ha un punto di partenza e un punto di arrivo.
Utilizza la cronologia del tuo lavoro
Lavora in modo più efficiente facendo riferimento a messaggi privati o conversazioni aperte nei canali di tutta l’azienda: tutto è ricercabile e viene salvato automaticamente.
Sempre a portata di mano
Tieni il passo con tutte le conversazioni e partecipa da qualsiasi dispositivo, grazie alle app Slack dedicate per desktop o dispositivi mobili.
Uno sguardo da vicino alla messaggistica in Slack
Informazioni di base su Slack: trai il massimo vantaggio dalla messaggistica
Slack 101: trova e avvia le conversazioni
I dettagli del lavoro nei canali Slack
Domande frequenti
Slack offre un modo di lavorare più semplice e più organizzato. Invece di scambi interminabili di e-mail, in Slack il lavoro si svolge nei canali: spazi flessibili per riunire tutte le persone, gli strumenti e i file necessari per completare le attività. A differenza dell’e-mail, dove i messaggi possono facilmente andare persi, puoi attirare l’attenzione di una persona con una notifica in Slack quando hai bisogno di una risposta rapida. Slack ti connette inoltre agli strumenti di lavoro più utilizzati, cosa che l’e-mail non può fare. Ecco alcuni altri motivi per effettuare il passaggio.
I messaggi diretti tra uno o più membri sono privati per impostazione predefinita. Queste chat saranno elencate in un gruppo separato in Messaggi diretti sotto l’elenco di canali pubblici e privati a sinistra della finestra di Slack.
Con Slack Connect, puoi inviare inviti per avviare conversazioni con messaggi diretti con persone esterne alla tua azienda, esattamente come i normali MD in Slack. Una volta che un invito è stato inviato e accettato, puoi iniziare a scambiarti messaggi con persone di un’altra organizzazione.
Se vuoi avviare un messaggio diretto, la tua azienda deve usare Slack con un piano a pagamento. Le persone con il piano Free possono comunque accettare il tuo invito per un MD.