Accessibilità su Slack

Un utilizzo agevole di Slack è una necessità, non un lusso. Ecco perché vogliamo assicurarci che tutti possano usare Slack, nel modo a loro più adatto.

Una serie di emoji relativi al mondo dell’accessibilità.
Una serie di emoji relativi al mondo dell’accessibilità.
Accessibilità della tastiera

Con un piccolo tocco si possono ottenere molte cose

Tasti per azioni rapide per l’accessibilitàUtilizzare Slack con un’utilità per la lettura dello schermoComandi per usare Slack più rapidamente
Preferenze per le animazioni

Personalizzare le animazioni di GIF ed emoji su Slack

Configurare le impostazioni di movimento di immagini ed emoji Aggiungere o rimuovere reazioni con emojiGestire le autorizzazioni per gli emoji personalizzati
Controlli visivi

Scegliere il livello di zoom, le impostazioni di contrasto e molto altro

Utilizzare la modalità scura su SlackModificare le impostazioni di visualizzazione dei messaggiRegolare il livello di zoom

Scopri come realizziamo e progettiamo l’accessibilità in Slack

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Risorsa

Comunicazione inclusiva e accessibile in Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Centro assistenza

Perché la progettazione inclusiva è essenziale per realizzare un prodotto migliore

Image of a broken vase.
Blog

Insuccessi di accessibilità per ingegneri

Illustration of a women working on a computer.
Leggi la storia

Gli insegnamenti di un team neurodiverso sull’inclusione nell’area di lavoro

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Risorsa

Comunicazione inclusiva e accessibile in Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Centro assistenza

Perché la progettazione inclusiva è essenziale per realizzare un prodotto migliore

Image of a broken vase.
Blog

Insuccessi di accessibilità per ingegneri

Illustration of a women working on a computer.
Leggi la storia

Gli insegnamenti di un team neurodiverso sull’inclusione nell’area di lavoro

Non hai trovato quello che cercavi? Visita il Centro assistenza oppure invia una richiesta di assistenza.