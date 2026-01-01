Accessibilità su Slack
Un utilizzo agevole di Slack è una necessità, non un lusso. Ecco perché vogliamo assicurarci che tutti possano usare Slack, nel modo a loro più adatto.
Accessibilità della tastiera
Con un piccolo tocco si possono ottenere molte cose
Preferenze per le animazioni
Personalizzare le animazioni di GIF ed emoji su Slack
Controlli visivi
Scegliere il livello di zoom, le impostazioni di contrasto e molto altro
Scopri come realizziamo e progettiamo l’accessibilità in Slack
Comunicazione inclusiva e accessibile in Slack
Perché la progettazione inclusiva è essenziale per realizzare un prodotto migliore
Insuccessi di accessibilità per ingegneri
Gli insegnamenti di un team neurodiverso sull’inclusione nell’area di lavoro
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