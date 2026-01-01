Accessibilité dans Slack

Nous cherchons à rendre l’expérience Slack indispensable, et pas juste agréable. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à nous assurer que tout le monde puisse utiliser Slack de la manière la plus adaptée possible.

Une série d’émojis relatifs portant sur l’accessibilité.
Une série d’émojis relatifs portant sur l’accessibilité.
Accessibilité du clavier

Effectuez des actions d’une simple pression

Raccourcis clavier pour l’accessibilitéUtiliser Slack avec un lecteur d’écranCommandes pour naviguer plus rapidement dans Slack
Préférences d’animation

Personnaliser l’animation des émojis et des GIFs dans Slack

Définir les paramètres de lecture des images et des émojis Ajouter ou supprimer des réactions émojisGérer les autorisations pour les émojis personnalisés
Contrôles visuels

Choisissez votre niveau de zoom, le réglage du contraste et bien plus encore

Utiliser le mode sombre dans SlackModifier les paramètres d’affichage des messagesAjuster le niveau de zoom

Découvrir comment nous développons et concevons pour favoriser l’accessibilité chez Slack

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Ressources

Communication inclusive et accessible chez Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Centre d’assistance

Pourquoi une conception inclusive est-elle indispensable à la création d’un produit idéal

Image of a broken vase.
Blog

Comment rater l’accessibilité pour les ingénieurs

Illustration of a women working on a computer.
Lire le témoignage client

Enseignements d’une équipe diversifiée à propos de l’inclusion au travail

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