Accessibilité dans Slack
Nous cherchons à rendre l’expérience Slack indispensable, et pas juste agréable. C’est la raison pour laquelle nous cherchons à nous assurer que tout le monde puisse utiliser Slack de la manière la plus adaptée possible.
Accessibilité du clavier
Effectuez des actions d’une simple pression
Préférences d’animation
Personnaliser l’animation des émojis et des GIFs dans Slack
Contrôles visuels
Choisissez votre niveau de zoom, le réglage du contraste et bien plus encore
Découvrir comment nous développons et concevons pour favoriser l’accessibilité chez Slack
Communication inclusive et accessible chez Slack
Pourquoi une conception inclusive est-elle indispensable à la création d’un produit idéal
Comment rater l’accessibilité pour les ingénieurs
Enseignements d’une équipe diversifiée à propos de l’inclusion au travail
Pourquoi une conception inclusive est-elle indispensable à la création d’un produit idéal
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? Veuillez consulter le Centre d’assistance ou soumettre une demande d’assistance.