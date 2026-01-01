Travaillez sans limites dans les canaux
Regroupez les bonnes personnes et les informations utiles au sein de canaux. Restez à jour sur n’importe quel sujet, partagez des connaissances collectives et exploitez les capacités de l’IA.
Libérez les conversations des boîtes e-mails cloisonnées.
Les canaux sont des espaces flexibles et transparents consacrés à la collaboration. Discutez de vos projets, partagez des fichiers et automatisez certains processus, le tout dans un canal. Vous pouvez en créer autant que vous voulez.
Créez la vue d’ensemble la plus exhaustive de chaque client.
Les canaux Salesforce amènent Salesforce dans Slack, et vice versa. Obtenez des mises à jour en temps réel, élaborez des stratégies pour saisir les opportunités et modifiez les enregistrements, le tout dans un canal de collaboration disponible à la fois dans Salesforce et Slack.
Résumez les canaux et gagnez du temps avec l’IA à vos côtés.
Dans Slack, l’IA travaille à vos côtés : directement dans les canaux et les fils de discussion. Obtenez des récaps quotidiens de canaux entiers, restez à jour grâce aux résumés intelligents et gagnez du temps à consacrer aux projets importants.
Travaillez avec des personnes extérieures à votre entreprise directement dans Slack.
Les canaux Slack Connect vous permettent de travailler avec vos clients, agences et partenaires importants tout comme vous le faites avec votre propre équipe : de manière étroite et sécurisée.
Sécurisé. Consultable. Intelligent.
Que vous fassiez partie d’une équipe de 10 ou de 1 000 personnes, vous pouvez travailler plus rapidement dans les canaux.
Plus sécurisé que les e-mails
Toutes vos informations sont chiffrées avec une sécurité de niveau professionnel et sont conformes aux réglementations du secteur.
Exploitez la mémoire de votre entreprise
Répertoriez vos connaissances collectives et préservez la mémoire de l’entreprise, puis explorez-les grâce à la recherche optimisée par l’IA.
Obtenez un résumé avec l’aide de l’IA
Vous avez besoin de temps pour vous concentrer ? Les récaps et les résumés vous permettent de rattraper les conversations que vous avez manquées.
Tout commence par un canal dans Slack.
Canaux Salesforce : L’avenir du travail d’équipe au sein de Salesforce et Slack
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Questions fréquentes
Les messages directs sont échangés entre vous et un ou plusieurs destinataires. Ils sont comparables à une conversation confidentielle dans une pièce fermée.
Grâce aux canaux, vous pouvez réunir dans un espace unique toutes les personnes travaillant sur le même projet. Les canaux peuvent être publics ou privés, et les membres qui y sont ajoutés peuvent consulter les anciens messages pour se mettre à jour. Il est très facile de rejoindre ou de quitter les canaux, et vous pouvez toujours les retrouver dans votre barre latérale ou via la recherche.
Vous pouvez inviter une personne externe à votre entreprise à partager un canal dans Slack via son adresse e-mail. Vos administrateurs devront peut-être approuver les invitations que vous envoyez. Selon les paramètres Slack de chaque entreprise, les personnes peuvent également avoir besoin de l’approbation de l’administrateur pour accepter votre invitation.
Il suffit de quelques clics pour commencer à travailler en étroite collaboration avec vos prestataires, clients et autres partenaires. Notre équipe commerciale est ravie de vous aider à vous lancer.
Les canaux Salesforce proposent aux équipes un espace dédié pour collaborer sur l’assistance d’un client spécifique, d’un contrat ou de tout autre sujet suivi dans Salesforce. Les canaux Salesforce incluent des données clients importantes et des actions rapides de GRC tout en reliant les conversations de l’équipe aux données clients, offrant ainsi plus de valeur et de fonctionnalités qu’un canal standard.
Pour découvrir comment paramétrer les canaux Salesforce pour votre entreprise, visitez le Centre d’assistance de Slack.
L’IA affiche du contenu dans la langue que vous avez définie dans vos préférences de langue personnelles. Si vous souhaitez que l’IA vous réponde dans une autre langue, modifiez vos préférences de langue Slack. L’IA peut également traduire les messages dans Slack vers la langue de traduction que vous avez définie.
Lorsque vous demandez un résumé, un récap ou effectuez une recherche, l’IA dans Slack trouve une réponse en envoyant uniquement les messages les plus pertinents au grand modèle de langage (LLM). Pour ce faire, les messages Slack sont filtrés par différents modèles spécifiques à chaque langue afin de recueillir les informations et de les trier par pertinence. La prise en charge d’une langue signifie que cette langue dispose de ses propres modèles de filtrage, et que nous avons testé la qualité des résultats.
Actuellement, les langues prises en charge sont l’allemand, l’anglais, le chinois (simplifié ou traditionnel), le coréen, l’espagnol, le français, le japonais et le portugais. Si vous utilisez Slack dans une langue qui ne figure pas dans la liste des préférences, vous obtiendrez quand même des résultats de l’IA dans Slack, mais ils seront peut-être de moins bonne qualité.