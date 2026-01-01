Arbeite grenzenlos in Channels.
Channels bringen die richtigen Personen und Informationen an einem zentralen Ort zusammen. Bringe alle bezüglich eines beliebigen Themas auf den neuesten Stand, teile kollektives Wissen und ergreife Maßnahmen – mithilfe von KI.
Hole Unterhaltungen aus dem E-Mail-Postfach heraus und schaffe Transparenz.
Channels sind flexible, transparente Bereiche für die gemeinsame Arbeit. Besprich Projekte, tausche Dateien aus und automatisiere Prozesse in Channels – und du kannst so viele Channels erstellen, wie du möchtest.
Erstelle einen allumfassenden Einblick in jede Kundin und jeden Kunden.
Salesforce-Channels führen Salesforce und Slack zusammen. Erhalte Echtzeit-Updates, entwickle Strategien für Opportunitys und bearbeite Datensätze – alles in einem einzigen Channel für die Zusammenarbeit, der sowohl in Salesforce als auch in Slack vorhanden ist.
Fasse mit KI Channels zusammen, um Zeit zu sparen
KI in Slack arbeitet genau dort, wo du auch arbeitest – direkt in Channels und Threads. Erhalte tägliche Übersichten über alle Channels, bleibe mit intelligenten Zusammenfassungen auf dem Laufenden und gewinne Zeit für deine wichtigsten Projekte.
Arbeite mit Personen außerhalb deines Unternehmens zusammen – direkt in Slack.
Mit Slack Connect-Channels kannst du mit deinen wertvollsten Kund:innen, Partner:innen und Agenturen genauso eng (und sicher) zusammenarbeiten wie mit deinem eigenen Team.
Sicher. Durchsuchbar. Intelligent.
Egal, ob dein Team aus 10 oder 10 000 Mitarbeitenden besteht: Mit Channels kannst du die Arbeit schneller vorantreiben.
Sicherer als E-Mails
Alle deine Daten werden mit Sicherheit auf Enterprise-Ebene verschlüsselt und erfüllen die Branchenvorschriften.
Das kollektive Wissen deines Unternehmens nutzen
Sammle kollektives Wissen, bewahre institutionelles Wissen und erschließe es mit der KI-gestützten Suchfunktion.
Zusammenfassungen mithilfe von KI erhalten
Du brauchst Zeit, um dich zu konzentrieren? Mit Übersichten und Zusammenfassungen bleibst du über Unterhaltungen auf dem Laufenden, die du verpasst hast.
Alles in Slack beginnt mit einem Channel.
Salesforce-Channels: Die Zukunft der Teamarbeit, jetzt in Salesforce und Slack
Bessere Zusammenarbeit, weniger Meetings: Wie Teams in Slack auf dem Laufenden bleiben
Die Grundlagen von Slack: Arbeit und Unterhaltungen organisieren
4 einfache Slack-Tipps für einen produktiveren Arbeitstag
Häufig gestellte Fragen
Direktnachrichten sind nur für Unterhaltungen zwischen dir und einer oder mehreren Personen gedacht. Stell sie dir wie ein privates Gespräch vor, das ein paar Personen in einem kleinen Raum führen.
In Channels kannst du alle Personen an einem Ort zusammenbringen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Channels können Offen oder Geschlossen sein, und jedes Mitglied, das einem Channel hinzugefügt wird, kann ganz einfach alle bisherigen Nachrichten nachlesen, um auf den aktuellen Stand der Dinge zu kommen. Es ist einfach, Channels beizutreten und zu verlassen, und du kannst sie jederzeit in deiner Seitenleiste oder über die Suche wiederfinden.
Du kannst jemanden außerhalb deines Unternehmens zur Teilnahme an einem Channel in Slack einladen, indem du die E-Mail-Adresse der betreffenden Person verwendest. Möglicherweise müssen deine Admins die von dir gesendeten Einladungen genehmigen. Je nach den Slack-Einstellungen des jeweiligen Unternehmens benötigen die Personen möglicherweise ebenfalls eine Admin-Genehmigung, um deine Einladung anzunehmen.
Mit nur wenigen Klicks kannst du eng mit Lieferant:innen, Kund:innen und Partner:innen zusammenarbeiten. Unser Vertriebsteam hilft dir gern bei den ersten Schritten.
Salesforce-Channels bieten Teams einen speziellen Ort für die Zusammenarbeit, um eine:n bestimmte:n Kund:in, einen Geschäftsabschluss oder ein anderes in Salesforce nachverfolgtes Thema zu unterstützen. Salesforce-Channels enthalten wichtige Kundendaten und CRM-Schnellaktionen, verknüpfen die Unterhaltung im Team mit den Kundendaten und bieten mehr Möglichkeiten und Komfort als ein Standard-Channel.
Wie du Salesforce-Channels für deine Organisation einrichtest, erfährst du im Support-Center von Slack.
Die KI spricht mit dir in der Sprache, die du in deinen persönlichen Spracheinstellungen festgelegt hast. Wenn du möchtest, dass die KI dir in einer anderen Sprache antwortet, passe deine Slack-Spracheinstellungen an. KI kann auch Nachrichten in Slack in die von dir eingestellte Sprache übersetzen.
Wenn du eine Zusammenfassung, Übersicht oder Suche initiierst, sendet KI in Slack zur Erstellung einer Zusammenfassung nur die relevantesten Nachrichten an das LLM. Dazu werden die Slack-Nachrichten durch verschiedene sprachspezifische Modelle gefiltert, um besonders relevante Informationen zu finden und zu bewerten. Wenn wir sagen, dass eine Sprache unterstützt wird, bedeutet das, dass diese Sprache ihre eigenen Filtermodelle hat und wir die Ergebnisse einer Qualitätsprüfung unterzogen haben.
Derzeit werden folgende Sprachen unterstützt: Chinesisch (vereinfacht oder traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Wenn du Slack in einer Sprache verwendest, die nicht in deinen Einstellungen verfügbar ist, liefert KI in Slack zwar immer noch Ergebnisse, aber du wirst möglicherweise einen Qualitätsunterschied feststellen.