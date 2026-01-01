Wenn du eine Zusammenfassung, Übersicht oder Suche initiierst, sendet KI in Slack zur Erstellung einer Zusammenfassung nur die relevantesten Nachrichten an das LLM. Dazu werden die Slack-Nachrichten durch verschiedene sprachspezifische Modelle gefiltert, um besonders relevante Informationen zu finden und zu bewerten. Wenn wir sagen, dass eine Sprache unterstützt wird, bedeutet das, dass diese Sprache ihre eigenen Filtermodelle hat und wir die Ergebnisse einer Qualitätsprüfung unterzogen haben.

Derzeit werden folgende Sprachen unterstützt: Chinesisch (vereinfacht oder traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Wenn du Slack in einer Sprache verwendest, die nicht in deinen Einstellungen verfügbar ist, liefert KI in Slack zwar immer noch Ergebnisse, aber du wirst möglicherweise einen Qualitätsunterschied feststellen.