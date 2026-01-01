Alles durchsuchen, alles finden
Lerne die Enterprise-Suche kennen, mit der du all deine Unterhaltungen, Daten und Drittanbieter-Apps über eine einzige, KI-gestützte Suchleiste durchsuchen kannst.
Slack und jede vernetzte App durchsuchen
Die Enterprise-Suche umfasst auch die Drittanbieter-Apps deines Unternehmens. Keine Kontextwechsel mehr nötig.
Eine einzige Suche für alles
Mit der Enterprise-Suche wird Slack das Tor zum kollektiven Wissen deines Unternehmens. Suche in all deinen Unterhaltungen, Unternehmenstools und Daten – von einer einzigen Suchleiste in Slack aus.
In natürlicher Sprache suchen
Kein Zusammensuchen von Daten aus verschiedenen Quellen mehr. Stelle einfach eine Frage und die Enterprise-Suche greift auf alle deine Unternehmensanwendungen zu, um dir die Antwort zu liefern, die du brauchst – direkt in Slack.
Wertvolle Datenquellen besser zugänglich machen
Schließe Wissenslücken mit einer API, die deine wertvollsten Quellen in die Enterprise-Suche einbindet. Sorge für eine sichere Vernetzung mit deinen selbst erstellten Systemen, deinen selbst gehosteten Software-Anwendungen und deinen proprietären Wissensdatenbanken – inklusive absoluter Sicherheit auf Enterprise-Ebene.
Berechtigungsbasierte, personalisierte Ergebnisse
Bei der Suche in Slack gibt es strenge Vorgaben. Kundendaten verlassen nie die vertrauenswürdige Umgebung von Slack. KI arbeitet daran, deine Aufgaben, Ziele und Projekte besser zu verstehen, damit du personalisierte Ergebnisse erhältst, ohne dass dabei die Sicherheit beeinträchtigt wird.
„Wir brauchen eine zentrale Suchfunktion für alle unsere Datenquellen in allen unseren Systemen. Genau das bietet uns die Enterprise-Suche in Slack. Mithilfe von KI können wir unseren Benutzer:innen genau die richtigen Informationen präsentieren.“
„Die Enterprise-Suche ist für mich zur zentralen Anlaufstelle geworden, um mehr über unser Unternehmen zu erfahren. Ich stelle Fragen ganz natürlich, und Slack erstellt nützlichen Kontext und gibt glaubwürdige Antworten.“
Der neue Slackbot ist da: dein neuer persönlicher KI-Agent für die Arbeit
Der neue Slackbot, dein persönlicher Agent für die Suche, ist da. Slackbot kann nicht nur Unterhaltungen zutage fördern, er kann Informationen analysieren, um kontextbasierte Erkenntnisse aus all den Unterhaltungen, Dateien und Projekten zu liefern, auf die du Zugriff hast. Slackbot findet genau das, was du suchst. Du musst ihn nur fragen.Mehr über den Slackbot erfahren
Alles Wichtige über die Enterprise-Suche erfahren
Alles finden: Einführung der Enterprise-Suche in Slack
Die unsichtbare Wissenskrise
S.L.A.C.K. Sie ist da: Die Ära der KI-gestützten Suche
Häufig gestellte Fragen
Mit der Enterprise-Suche findest du alle Informationen, die du brauchst, ohne mehrere Anwendungen durchsuchen oder deine Kolleg:innen fragen zu müssen. Erfahre mehr über den Ansatz von Slack für die Enterprise-Suche.
Die Verbundsuche ist ein Synonym für die Enterprise-Suche. Der Begriff „Verbundsuche“ unterstreicht den Echtzeitansatz, mit dem die Enterprise-Suche in Slack ermöglicht wird. „Verbund“ wird hier im Sinne von „als eine Einheit“ verwendet und beschreibt, wie die Tools für die Enterprise-Suche funktionieren.
Die Enterprise-Suche kann für alle Geschäftsbereiche und Branchen nützlich sein und beim Auffinden von rollenbezogenen Informationen helfen. Ein Beispiel: Vertriebsteams, die Slack verwenden, können ihre Suchabfragen zu einem Kundenunternehmen ausweiten und nicht nur Unterhaltungen in Slack durchsuchen, sondern auch Kundendaten in Salesforce und Inhalts-Repositorys wie Google Drive – alles über eine einzige Suchleiste.
RAG-Funktionen (Retrieval-Augmented Generation) werden mit den Daten deines Unternehmens trainiert und können so für jeden Suchvorgang relevante und personalisierte Ergebnisse liefern. Stelle einfach in der Slack-Suchleiste eine Frage in natürlicher Sprache – du erhältst eine Übersicht in Form einer Unterhaltung, basierend auf den relevantesten Ergebnissen und unter Berücksichtigung deiner Zugriffsberechtigungen auf diese Daten.
Über die benutzerdefinierte Connector-API kannst du selbst erstellte Systeme, selbst gehostete Software-Anwendungen und proprietäre Wissensdatenbanken verknüpfen. Hierzu gehören z. B. interne Wikis, Wissensdatenbanken und lokale Software-Apps.
Ja. Bei der Enterprise-Suche in Slack wird eine verbundbasierte Methode verwendet, um Informationen in Echtzeit abzurufen. Wenn eine Person eine Frage stellt, erhält sie Ergebnisse basierend auf ihren Zugriffsberechtigungen auf diese Daten genau zum Zeitpunkt der Suchanfrage. Wenn sich also Datenzugriffsberechtigungen ändern, bleiben die Informationen sicher.
Kund:innen im Enterprise+ Plan können die Enterprise-Suche verwenden, indem sie Connectors auf Admin- und Benutzerebene aktivieren. Nimm Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, um loszulegen.