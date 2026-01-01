Enterprise-Suche

Alles durchsuchen, alles finden

Lerne die Enterprise-Suche kennen, mit der du all deine Unterhaltungen, Daten und Drittanbieter-Apps über eine einzige, KI-gestützte Suchleiste durchsuchen kannst.

Video ansehen

Slack und jede vernetzte App durchsuchen

Die Enterprise-Suche umfasst auch die Drittanbieter-Apps deines Unternehmens. Keine Kontextwechsel mehr nötig.

Google Drive-LogoSalesforce-LogoJira-LogoConfluence-LogoGitHub-LogoAsana-LogoBox-LogoGmail-LogoVollständige Microsoft-Apps-LogosNotion-LogoDropbox-Logo
Alles verknüpft

Eine einzige Suche für alles

Mit der Enterprise-Suche wird Slack das Tor zum kollektiven Wissen deines Unternehmens. Suche in all deinen Unterhaltungen, Unternehmenstools und Daten – von einer einzigen Suchleiste in Slack aus.

Mehr über die Lösungen der Enterprise-Suche erfahren
KI-gestützt

In natürlicher Sprache suchen

Kein Zusammensuchen von Daten aus verschiedenen Quellen mehr. Stelle einfach eine Frage und die Enterprise-Suche greift auf alle deine Unternehmensanwendungen zu, um dir die Antwort zu liefern, die du brauchst – direkt in Slack.

Mehr über KI in Slack erfahren
Benutzerdefinierte Quellen

Wertvolle Datenquellen besser zugänglich machen

Schließe Wissenslücken mit einer API, die deine wertvollsten Quellen in die Enterprise-Suche einbindet. Sorge für eine sichere Vernetzung mit deinen selbst erstellten Systemen, deinen selbst gehosteten Software-Anwendungen und deinen proprietären Wissensdatenbanken – inklusive absoluter Sicherheit auf Enterprise-Ebene.

Suche mit Fokus auf Sicherheit
Fokus auf Sicherheit

Berechtigungsbasierte, personalisierte Ergebnisse

Bei der Suche in Slack gibt es strenge Vorgaben. Kundendaten verlassen nie die vertrauenswürdige Umgebung von Slack. KI arbeitet daran, deine Aufgaben, Ziele und Projekte besser zu verstehen, damit du personalisierte Ergebnisse erhältst, ohne dass dabei die Sicherheit beeinträchtigt wird.

Demo ansehen, um mehr über unseren Sicherheitsansatz zu erfahren

„Wir brauchen eine zentrale Suchfunktion für alle unsere Datenquellen in allen unseren Systemen. Genau das bietet uns die Enterprise-Suche in Slack. Mithilfe von KI können wir unseren Benutzer:innen genau die richtigen Informationen präsentieren.“

HC Madsen
Senior IT Systems Engineer, EasyPark Group

„Die Enterprise-Suche ist für mich zur zentralen Anlaufstelle geworden, um mehr über unser Unternehmen zu erfahren. Ich stelle Fragen ganz natürlich, und Slack erstellt nützlichen Kontext und gibt glaubwürdige Antworten.“

Paul Kagoo
GM of Enterprises and B2B, reMarkable
Mit Slackbot die Suche neu denken

Der neue Slackbot ist da: dein neuer persönlicher KI-Agent für die Arbeit

Der neue Slackbot, dein persönlicher Agent für die Suche, ist da. Slackbot kann nicht nur Unterhaltungen zutage fördern, er kann Informationen analysieren, um kontextbasierte Erkenntnisse aus all den Unterhaltungen, Dateien und Projekten zu liefern, auf die du Zugriff hast. Slackbot findet genau das, was du suchst. Du musst ihn nur fragen.

Mehr über den Slackbot erfahren

Alles Wichtige über die Enterprise-Suche erfahren

Intelligenterer Arbeitstag in Slack
Neuigkeiten

Alles finden: Einführung der Enterprise-Suche in Slack

Dateiorganisation mit Slack
Blog

Die unsichtbare Wissenskrise

Mit Slack suchen
Blog

S.L.A.C.K. Sie ist da: Die Ära der KI-gestützten Suche

Intelligenterer Arbeitstag in Slack
Neuigkeiten

Alles finden: Einführung der Enterprise-Suche in Slack

Dateiorganisation mit Slack
Blog

Die unsichtbare Wissenskrise

Mit Slack suchen
Blog

S.L.A.C.K. Sie ist da: Die Ära der KI-gestützten Suche

Häufig gestellte Fragen

Mit der Enterprise-Suche findest du alle Informationen, die du brauchst, ohne mehrere Anwendungen durchsuchen oder deine Kolleg:innen fragen zu müssen. Erfahre mehr über den Ansatz von Slack für die Enterprise-Suche.

Die Verbundsuche ist ein Synonym für die Enterprise-Suche. Der Begriff „Verbundsuche“ unterstreicht den Echtzeitansatz, mit dem die Enterprise-Suche in Slack ermöglicht wird. „Verbund“ wird hier im Sinne von „als eine Einheit“ verwendet und beschreibt, wie die Tools für die Enterprise-Suche funktionieren.

Die Enterprise-Suche kann für alle Geschäftsbereiche und Branchen nützlich sein und beim Auffinden von rollenbezogenen Informationen helfen. Ein Beispiel: Vertriebsteams, die Slack verwenden, können ihre Suchabfragen zu einem Kundenunternehmen ausweiten und nicht nur Unterhaltungen in Slack durchsuchen, sondern auch Kundendaten in Salesforce und Inhalts-Repositorys wie Google Drive – alles über eine einzige Suchleiste.

RAG-Funktionen (Retrieval-Augmented Generation) werden mit den Daten deines Unternehmens trainiert und können so für jeden Suchvorgang relevante und personalisierte Ergebnisse liefern. Stelle einfach in der Slack-Suchleiste eine Frage in natürlicher Sprache – du erhältst eine Übersicht in Form einer Unterhaltung, basierend auf den relevantesten Ergebnissen und unter Berücksichtigung deiner Zugriffsberechtigungen auf diese Daten.

Über die benutzerdefinierte Connector-API kannst du selbst erstellte Systeme, selbst gehostete Software-Anwendungen und proprietäre Wissensdatenbanken verknüpfen. Hierzu gehören z. B. interne Wikis, Wissensdatenbanken und lokale Software-Apps.

Ja. Bei der Enterprise-Suche in Slack wird eine verbundbasierte Methode verwendet, um Informationen in Echtzeit abzurufen. Wenn eine Person eine Frage stellt, erhält sie Ergebnisse basierend auf ihren Zugriffsberechtigungen auf diese Daten genau zum Zeitpunkt der Suchanfrage. Wenn sich also Datenzugriffsberechtigungen ändern, bleiben die Informationen sicher.

Kund:innen im Enterprise+ Plan können die Enterprise-Suche verwenden, indem sie Connectors auf Admin- und Benutzerebene aktivieren. Nimm Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, um loszulegen.