Ja. Bei der Enterprise-Suche in Slack wird eine verbundbasierte Methode verwendet, um Informationen in Echtzeit abzurufen. Wenn eine Person eine Frage stellt, erhält sie Ergebnisse basierend auf ihren Zugriffsberechtigungen auf diese Daten genau zum Zeitpunkt der Suchanfrage. Wenn sich also Datenzugriffsberechtigungen ändern, bleiben die Informationen sicher.