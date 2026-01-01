Es gibt drei Arten von Agenten und Assistenten, die du in Slack verwenden kannst:



1. Agentforce: Auf der Grundlage der relevantesten dialogbasierten Daten in Slack und deiner vertrauenswürdigen Enterprise-Daten schlägt Agentforce Aktionen in deinem Namen vor und automatisiert sie. Entwickle benutzerdefinierte Agenten, die KI-gestützte Produktivität direkt in den Arbeitsablauf deiner Mitarbeitenden einbringen. Agentforce kann in Slack Aktionen wie das Erstellen und Aktualisieren von Channels, Listen und Canvases durchführen – sei es für die Personalabteilung, die IT, den Support, den Vertrieb oder viele andere Bereiche. Agentforce in Slack ist bald verfügbar; nimm Kontakt zu unserem Vertrieb auf, um mehr zu erfahren.



2. Deine individuell entwickelten KI-Assistenten auf der Slack-Plattform: Über eine spezielle Benutzeroberfläche in Slack kannst du KI-Assistenten einbetten, die du mit eigens entwickelten APIs erstellt hast. Du kannst diese benutzerdefinierten KI-Assistenten so einrichten, dass sie genauso arbeiten wie du. So kannst du Aufgaben – von Tickets bis zu Anfragen und mehr – auslagern und dich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren. Diese APIs sind bereits heute im Slack Developer Center verfügbar.



3. KI-Assistenten von Drittanbietern: Mit den KI-Assistenten von Drittanbietern kannst du dir Hilfe beim Verfassen von Inhalten, beim Recherchieren von Marktforschungsergebnissen oder beim Abrufen und Zusammenfassen von Dateien holen. Derzeit gibt es mehrere sofort einsatzbereite KI-Apps, die im Slack Marketplace heruntergeladen werden können, z. B. Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express und Cohere.