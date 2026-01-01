たくさんあります！Slack を使うことで、社内のあらゆる部門が仕事の進め方を一新できます。Slack では、すべてのコミュニケーションがチャンネルに整理されます。チャンネルの作成や検索、チャンネルへの参加は簡単です。メールの代わりにチャンネルを使うことで、やり取りをすばやく安全に、整理された状態で進められるようになります。社内のあらゆる事柄をチャンネルにまとめることで、誰もが必要な情報をスムーズに得られるようになるのもメリットです。さらに Slack は、仕事の流れのなかで AI を活用するのにも役立ちます。1 日を通して必要な情報をすばやく見つけて行動できるため、仕事の効率が上がるでしょう。また、メールと異なり、Slack はすでに導入済みのシステムやツールと連携できるため、あらゆる仕事を集約できる基本システム「Work OS」になります。仕事に必要なすべての人と要素が 1 か所にまとまり、ツールの切り替えで集中力が妨げられることがなくなります。データの分断やナレッジの喪失の心配もありません。

詳しくは、リソースライブラリをご覧ください。