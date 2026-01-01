生成 AI とともに従業員の生産性を向上させる 3 つのポイントを紹介します。

「Slack の導入を検討している」「Slack は使っているけれどもっと深く知りたい」という皆さまを対象に、Slack ユーザー企業を及びした導入事例紹介セッションや、オンラインのウェビナーをお届けしています。

このウェビナーでは、生成 AI のユースケースを利用して、モジュラー型アプリ開発の中級レベルのコンセプトについて深掘りしていきます。このウェビナーは日本語で行われます。

このウェビナーは、次世代プラットフォームでの Slack アプリの雛形からのプロジェクト作成、ビルド、デプロイなどの基本的な手順について、開発者をガイドします。このウェビナーは日本語で行われます。

有料プランに含まれる機能についてお客様の事例とともに詳しくご紹介します。

Slack Community にご参加ください

Slack ユーザーと出会い、お役立ち情報を共有したり、ネットワークを築いたり、働き方の未来について話し合ったりできます。皆さまのご参加お待ちしています！