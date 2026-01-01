イベント

バーチャル

Why Slack? 導入事例セッション「Slack で変わる働き方：コミュニケーションの再定義による生産性の向上」

製造業ｘIT で 180 兆円市場の不の解決を目指すベンチャー キャディ社と、会員 1,500 万人以上の au スマートパスを開発・運営する mediba 社に、Slack 活用で従業員の生産性を向上させるヒントを、具体的な導入事例としてご紹介します。

イベントやウェビナーをブラウズする

Slack Event Schedule

「Slack の導入を検討している」「Slack は使っているけれどもっと深く知りたい」という皆さまを対象に、Slack ユーザー企業を及びした導入事例紹介セッションや、オンラインのウェビナーをお届けしています。

Slack Community にご参加ください

Slack ユーザーと出会い、お役立ち情報を共有したり、ネットワークを築いたり、働き方の未来について話し合ったりできます。皆さまのご参加お待ちしています！

