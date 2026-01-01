Why Slack? 導入事例セッション「IT 部門の生産性を向上させる業務プラットフォームの導入・定着化 3 つのヒント」

このウェビナーの対象者 :
- 誰でも
本来企業の IT 部門は、IT を活用して
企業全体の生産性を高める役割を担う立場にも関わらず、
日々の業務に追われ、自部門の生産性に課題を
抱えていることが少なくありません。
本セッションでは、
さまざまな業務システムやプロジェクト/開発ツールを Slack に連携、
集約することで、IT 部門の生産性を上げる方法について解説します。
さらに、プラットフォーム導入・定着化のポイントや、
コミュニケーションのベストプラクティスについて、
事例を交えながら経営と現場の両方の視点でご紹介します。
注目のスピーカー :
KDDIアジャイル開発センター株式会社開発1部 エキスパート須田 一也 氏
株式会社ディー・エヌ・エーIT本部IT戦略部テクニカルオペレーショングループ岩崎 和樹 氏
株式会社セールスフォース・ジャパンSlack事業統括本部 エンタープライズ第一営業本部 第三営業部 部長平田 旭
