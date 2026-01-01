Why Slack? 導入事例セッション「IT 部門の生産性を向上させる業務プラットフォームの導入・定着化 3 つのヒント」

このウェビナーの対象者 :

本来企業の IT 部門は、IT を活用して

企業全体の生産性を高める役割を担う立場にも関わらず、

日々の業務に追われ、自部門の生産性に課題を

抱えていることが少なくありません。

本セッションでは、

さまざまな業務システムやプロジェクト/開発ツールを Slack に連携、

集約することで、IT 部門の生産性を上げる方法について解説します。

さらに、プラットフォーム導入・定着化のポイントや、

コミュニケーションのベストプラクティスについて、

事例を交えながら経営と現場の両方の視点でご紹介します。

このウェビナーで聞けること : 検討フェーズ：現状分析からどのようにゴール設定をして業務プラットフォームを選定するか

導入・運用フェーズ：IT部門の効率的なツール活用が定着するまでの具体的事例

注目のスピーカー :