小売業界での Slack の活用

より速く、よりスマートな運営を実現
最新の小売環境に合わせて構築されたプラットフォームで、顧客ロイヤルティと従業員の生産性を高めましょう。
消費者の期待を超えるサービスで、競合他社に差をつける
チーム、テクノロジー、プロセスを集約し、コラボレーションを強化してイノベーションを推進
2,500 以上のアプリのインテグレーションで、すでに導入しているテクノロジーをさらに有効活用
シンプルなワークフロー機能により、手間のかかる作業を自動化し、市場投入までの時間を短縮
26%
意思決定のスピードが向上*
8
ROI 達成までの月数*
Slack で時間を節約し、顧客対応に専念
サイロ化を解消し、現場と本部を一体化
貴重な時間を奪う管理タスクを自動化
セキュリティ対策の一元化により、損失防止を強化
「Slack を使うことで、400 店舗ものパートナーとすばやくコミュニケーションをとることができます。物理的に離れているパートナー同士が有意義につながれる場にもなっています」
リアルタイムデータを活用して顧客ロイヤルティを向上
Salesforce Customer 360 のデータをもとに、顧客一人ひとりに対応したアプローチを実現
商品在庫を常に把握し、遅延や欠品にすばやく対応
サービス担当者が必要なデータを利用できるようにして、常に高い顧客満足度を達成
従業員や採用候補者が使い慣れたツールをそのまま利用
専用チャンネルでのタスクの自動化により、新メンバーの研修がすばやく簡単に
協力的で助け合えるチーム文化を醸成して、キャリアアップを促進
Slack のコミュニティを活かして、必要な時に適切なメンバーと連携
26%
従業員のエンゲージメントが向上1
5.9
優秀な人材の採用にかかる時間が短縮（週）2
その場ですぐにアプリを使って効率アップ
Salesforce、Workday、Microsoft Office など、今お使いのツールと連携できます。
よくあるご質問
はい。Slack コネクトを使えば、協力会社やサプライヤー、物流企業といった外部パートナーと安全につながることが可能です。Slack コネクトを活用することで、小売エコシステム全体の連携をスピードアップし、関係を強化できます。Slack コネクトはすべての有料プランでご利用いただけます。
はい。機密情報を安全にやり取りすることができます。また、Slack は GDPR と CCPA への準拠に加え、SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 など複数のコンプライアンス認証に準拠し、あらゆるレベルでエンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。
さらに、Slack は、Enterprise Key Management など多くのセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化をきめ細かくコントロールできます。自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。詳しくは、Slack の包括的なセキュリティプログラムをご参照ください。
はい。Slack は業界の主要なソフトウェアやカスタムアプリと直接連携できるため、すでにお使いのツールをさらに効果的に活用できます。人気の業務管理ツールや生産性向上ツールなど 2,500 種類以上の構築済みインテグレーションから選んで連携が可能。アプリの切り替えによる仕事の中断を減らし、時間を節約できます。