小売業界での Slack の活用

はい。機密情報を安全にやり取りすることができます。また、Slack は GDPR と CCPA への準拠に加え、SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 など複数のコンプライアンス認証に準拠し、あらゆるレベルでエンタープライズグレードのセキュリティを提供しています。

さらに、Slack は、Enterprise Key Management など多くのセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化をきめ細かくコントロールできます。自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。詳しくは、Slack の包括的なセキュリティプログラムをご参照ください。