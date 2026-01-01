Salesforce in Slack

Slack で Salesforce を利用して、働き方を変革

顧客データの管理が、会話するように簡単にできたらどうでしょう？AI を活用した世界ナンバー 1 の CRM を Slack に組み込むことで、それが実現します。

一つひとつの会話が、ビジネスを前進させる

Slack で Salesforce を利用することで、あらゆる部門のメンバーが AI エージェントと協働して、質問したり、レコードを更新したり、リアルタイムの顧客インサイトをもとにアクションを実行したりできるようになります。

チームに合わせて拡張できる目的別のソリューション

Agentforce Sales in SlackAgentforce Sales in Slack営業担当者、マネージャー、AI エージェントを 1 つのインテリジェントなワークスペースに集約。案件進行を加速させ、CRM の利用を促し、チームでのスピーディーな成約を導けます。Agentforce IT Service in SlackAgentforce IT Service in Slack従業員は会話を通じたセルフサービスでの問題解決が可能になり、IT チームは AI を活用した自動化を実現。エンドツーエンドの IT サポートを効率化できます。Tableau Next in SlackTableau Next in SlackSlack で Tableau Next のインサイトをリアルタイムに取得。Agentforce との連携により、チームはリアルタイムの指標を分析し、アクションにつなげられます。もっと詳しくもっと詳しくSalesforce Cloud のさまざまな機能が Slack にどのように組み込まれるか、Slack のブログでご確認ください。

Salesforce の組み込みで、どこからでも CRM を活用

Slack から CRM を活用できる機能により、チームは普段仕事をしているその場所で、リアルタイムの顧客データやインサイトに基づいてすばやくアクションを起こせます。

Salesforce CRM in Slack

仕事の自然な流れで顧客データにアクセス

Slack 上であらゆる顧客データを検索し、AI が瞬時に抽出するインサイトをもとにアクションを起こせます。指標の確認、タスクの自動化、レコードの更新も、今仕事をしている場所にいたままで。もうツールを行き来する必要はありません。

    Agentforce in Slack

    エージェントがチームの一員になる場所

    チャンネルや canvas の作成から、スレッドの要約まで。Slack で Agentforce を利用すれば、AI エージェントが Salesforce のリアルタイムの顧客データを活用しながら、Slack 固有のアクションを実行してくれます。

      Salesforce チャンネル

      データと会話をつないで、顧客対応をレベルアップ

      CRM と会話のデータを結びつけることで、チームで認識を共有し、情報のギャップを埋めて、AI による深いインサイトを活用。Salesforce チャンネルを使えば、チームの連携力が高まり、あらゆる業務で顧客を中心に据えて取り組めます。

        あらゆる Cloud を Slack に接続

        あらゆるチームのホームとなる Slack は、自社のビジネスに合った、データ主導のエクスペリエンスを構築するのに最適な場所です。
        Service Cloud in SlackService Cloud in SlackService Cloud のデータ、プロセス、ナレッジをあらゆるチームへと広げ、Slack から直接ケーススウォーミングを管理。CRM Analytics in SlackCRM Analytics in Slackデータを意思決定の中心に。チームは Slack チャンネル内でデータにアクセスし、データに基づいて協働できます。フロー in Slackフロー in Slackクリックだけで Salesforce のデータを Slack に取り込んで、ビジネスプロセスを自動化。コーディングは不要です。Marketing Cloud Account Engagement in SlackMarketing Cloud Account Engagement in Slack営業担当者への通知をカスタマイズ・自動化して、営業活動をスピードアップ。すべてのアプリを見るすべてのアプリを見るあらゆる Cloud を Slack と連携させることで、仕事の流れの中で顧客を 360 度把握できます。

        よくある質問

        顧客との関係を、チームで会話をするように簡単かつ直感的に管理できるようになります。個別のシステムにログインする必要なく、普段仕事をしている場所から直接、顧客の情報を把握できます。

        Slack と CRM の連携により、メッセージを送信するだけで、案件情報の更新や、顧客との通話の記録、チームでのインサイトの共有などを行えます。つまり、顧客関係管理を日々の仕事の流れに自然に組み込んだ、新しい働き方を実現できます。

        CRM を Slack に組み込むことで、仕事がシンプルになるとともに、営業、カスタマーサービス、マーケティングなどのチームの業務やコミュニケーションを効率化できます。具体的には、次のことが可能になります。

        • 即座のアクション : Slack での仕事の流れの中で CRM データを更新したり、顧客のアクティビティに関するリアルタイムのアラートを直接受け取ったりできることで、チームは商談のチャンスや急ぎのリクエストを見逃すことがなくなります。
        • CRM を中心としたコラボレーションの向上 : 部門を超えたチームが 1 つの場所に集まることで、関係者全員が顧客データとチームのディスカッションの両方をひと目で把握できます。
        • 管理業務を自動化 : システムを切り替える必要がなくなり、手動によるデータ入力が減ることで、チームは顧客にさらに集中できるようになります。

        AI は Slack での CRM エクスペリエンスに組み込まれており、インテリジェントなチームメンバーとして機能します。会話の流れとリアルタイムの顧客データをつなぐことで、CRM に関するコミュニケーションを向上させ、メンバー全員の仕事をよりスマートにします。

        AI にタスクを任せることで、チームは時間を節約でき、CRM を中心としたコラボレーションの向上を導けます。例えば、AI は以下のことでユーザーを支援します。

        • ミーティングに備えて、これまでの長いやり取りを要約する。
        • ディスカッションに基づいて、フォローアップメッセージの下書きをする。
        • 顧客の履歴に関する質問に対して、回答をすばやく見つける。

        このような支援により、誰もがすばやく状況を把握して、効果的に仕事に貢献できます。

        Salesforce チャンネルは、チームのコラボレーションとリアルタイムの CRM データをつなぐハブとして機能する、専用の Slack チャンネルです。特定の顧客やレコードについて、チーム、データ、会話を一元化することを目的とした、Slack における CRM 活用の中核を担う仕組みです。

        通常の Slack チャンネルとは異なり、Salesforce チャンネルでは、チーム、CRM データ、会話を 1 つの場所でまとめることができ、顧客を中心に仕事を進めるのに役立ちます。Salesforce チャンネルは、さまざまな部門のチームが協力し、顧客を全方位から把握して、あらゆる会話とインサイトを集約できる専用のスペースです。メンバーは自分が仕事をしやすい場所から利用できます。

        Salesforce チャンネルは、CRM を中心としたコラボレーションのハブとなる専用チャンネルです。CRM をめぐるチームの会話と、特定の取引先や商談、サービスケースに関するリアルタイムの顧客データを結びつけることができます。

        この専用スペースを使って、チーム、CRM データ、会話を 1 か所にまとめ、顧客を仕事の中心に置き、あらゆるやり取りを可視化することで、チームのコミュニケーションが強化されます。