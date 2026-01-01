Salesforce チャンネルは、チームのコラボレーションとリアルタイムの CRM データをつなぐハブとして機能する、専用の Slack チャンネルです。特定の顧客やレコードについて、チーム、データ、会話を一元化することを目的とした、Slack における CRM 活用の中核を担う仕組みです。

通常の Slack チャンネルとは異なり、Salesforce チャンネルでは、チーム、CRM データ、会話を 1 つの場所でまとめることができ、顧客を中心に仕事を進めるのに役立ちます。Salesforce チャンネルは、さまざまな部門のチームが協力し、顧客を全方位から把握して、あらゆる会話とインサイトを集約できる専用のスペースです。メンバーは自分が仕事をしやすい場所から利用できます。



Salesforce チャンネルは、CRM を中心としたコラボレーションのハブとなる専用チャンネルです。CRM をめぐるチームの会話と、特定の取引先や商談、サービスケースに関するリアルタイムの顧客データを結びつけることができます。

この専用スペースを使って、チーム、CRM データ、会話を 1 か所にまとめ、顧客を仕事の中心に置き、あらゆるやり取りを可視化することで、チームのコミュニケーションが強化されます。