テック業界での Slack の活用

はい。Slack は複数の方法で情報、会話、ファイルの安全を保つ設計になっており、機密情報を安全にやり取りできます。また、Slack はあらゆる層でエンタープライズグレードのセキュリティを提供。複数のコンプライアンス認証に準拠し、GDPR にも対応しています。



さらに、Slack は Enterprise Key Management などの多くのセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化をきめ細かく管理できます。自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。詳しくは、Slack の包括的なセキュリティプログラムをご参照ください。