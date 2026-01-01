テック業界での Slack の活用

生産性を向上させ、オペレーションを変革
Slack を導入しているテック企業では、投資利益率（ROI）が平均で 29%¹。拡張性のある自動化とナレッジの一元化によって、組織の効率が向上しています。
イノベーションの加速への扉を開く
- コンセプト作成から製品リリースまで効率よく進行
- 2,500 種類を超えるアプリとの連携に対応した Slack で、社内にある既存アプリをさらに活用
- Slack の音声・動画ツールを使って、すばやく連携
16%
新製品の市場投入までの時間が短縮2
30%
プロセスの自動化により節約できた時間が増加 3
重要な業務に集中し、収益化までの時間を短縮
- 営業タスクの自動化で、担当者の生産性と成約率を向上
- 可視性を高め、Slack コネクトを使って営業の連携力をアップ
- 各自が使い慣れたツールを使って、チームの生産性をさらに強化
「Slack コネクトを使うことで、パートナーシップ、商談、顧客ニーズへの対応スピードが飛躍的に上がり、建設業界のイノベーションや方向性の統一につながっています」
顧客対応に注力し、コストを削減
- ケースへの対応を自動化して、チームでのサポートチケットの解決を高速化
- Slack 内で顧客とつながり、信頼関係を強化
- AI を活用した検索で、必要な情報にすばやく到達
29%
テックチームによる問題解決スピードが向上4
15%
チケットあたりの平均コストが減少5
Slack と Salesforce を使ってカスタマーサクセスを一歩先へ
リアルタイムデータを使うことで、見積もりから契約更新までのプロセスがシンプルに
可視性と重要なインサイトの活用により、サプライチェーンの分断を克服
一人ひとりに合わせてカスタマイズしたサービスで、顧客満足度を高める
その場ですぐにアプリを使って効率アップ
Salesforce、Jira、Microsoft Office など、今お使いのツールと連携できます。
よくある質問
はい。Slack コネクトを使えば、顧客、パートナー、ベンダーといった外部の関係者とも安全な方法で連携を深められます。それにより業務スピードが高まり、テクノロジーのエコシステム全体で関係を強化できます。Slack コネクトはすべての有料プランでご利用いただけます。
はい。Slack は複数の方法で情報、会話、ファイルの安全を保つ設計になっており、機密情報を安全にやり取りできます。また、Slack はあらゆる層でエンタープライズグレードのセキュリティを提供。複数のコンプライアンス認証に準拠し、GDPR にも対応しています。
さらに、Slack は Enterprise Key Management などの多くのセキュリティ機能を備えており、管理者はデータの暗号化をきめ細かく管理できます。自社で利用しているセキュリティツールを Slack と連携させれば、脅威が検出された際に通知をすぐに受け取れます。詳しくは、Slack の包括的なセキュリティプログラムをご参照ください。
はい。Slack には業界の主要なソフトウェアやカスタムアプリを直接組み込めるため、すでにお使いのツールを Slack でさらに効果的に活用できます。人気の業務管理ツールや仕事効率化ツールなど 2,500 以上の構築済みインテグレーションから選んで連携できるため、アプリの切り替えによる仕事の中断を減らし、時間を節約できます。
Salesforce は Slack の初期からのパートナーです。両者を連携させることで、Salesforce レコードの最新状況を Slack 上で簡単に把握できるようになります。
Salesforce と Slack を連携させるアプリには 2 種類あります。Salesforce for Slack アプリを使うには、Salesforce のシステム管理者が Slack for Salesforce アプリをインストールして設定する必要があります。それぞれのアプリの機能は以下のとおりです。
Slack for Salesforce アプリ
- Salesforce AppExchange で入手
- レコードに関連づけられた Slack メッセージを表示する
- Salesforce レコードを Slack に送信する
- Slack のチャンネル内でレコードのアラートを設定する
Salesforce for Slack アプリ
- Slack Marketplace で入手可能
- 標準オブジェクトの Salesforce レコードを検索・プレビューする
- 関連するアラートをチャンネルにルーティングする
- Slack メッセージを Salesforce レコードに追加する
Slack と Salesforce のインテグレーションで営業を強化する方法とその仕組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。
