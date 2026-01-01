Slack と Teams には互いに重なる機能がありますが、仕事をサポートするための使われ方が根本的に異なっています。



Slack は、仕事の基本システムとして、人、データ、AI、アプリを、柔軟なデザインとユーザーフレンドリーな UI で知られるシンプルな 1 つのインテリジェントプラットフォームに集約し、チームのコラボレーション方法を変革します。



チャンネルを基礎としたアーキテクチャとリアルタイムのコラボレーション機能により、Slack は非同期での業務遂行を実現し、メールや会議への依存を減らします。最先端の分散型チームが意思決定をスピードアップし、生産性を向上させるための理想的な基盤となります。



Teams は Microsoft のアプリの範囲内でシームレスに動作するよう設計されていますが、その緊密なインテグレーションはおもに Microsoft のアプリケーションスイート向けに最適化されており、メール中心の業務モデルに沿っています。そのため、サードパーティーツールや Microsoft 以外のアプリケーションとの連携には、柔軟性の面で限界がある可能性があります。