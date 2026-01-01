Flexibilidade dos canais

Canais ilimitados channels , tudo em um único lugar. Troque o tipo de canal quando quiser. Limitado a 1.000 canais por equipe. Os tipos de canais não são flexíveis.

Colaboração externa

O Slack Connect é fácil de configurar, foi desenvolvido com a segurança do Slack e é compatível com todos os recursos de ambas as organizações. Requer configuração de várias etapas da Conexão direta B2B do Microsoft Entra. Todos os recursos são incompatíveis

Integrações de apps

O Slack tem integrações com mais de 2.600 apps, os quais são compatíveis e funcionam da mesma maneira em todos os tipos de canais. Muitos apps não são compatíveis em todos os tipos de canais. Apps criam guias para forçar você a alternar entre telas.

Automação

Criador de fluxo de trabalho é uma ferramenta nativa, de baixo código ou sem código, para criar e ampliar automações de forma fácil. Requer o Microsoft Power Automate. Os fluxos de trabalho podem não ser compatíveis em todos os apps e canais.

Recursos de IA

IA nativa está disponível em todos os planos pagos e funciona em todos os recursos. Requer as licenças complementares do Microsoft 365 Copilot. Nem sempre funciona em todas as conversas e canais.

Agentes de IA

Todos os seus agentes e apps de IA se integram de forma consistente e sem interrupções em todos os tipos de canais. Requer licença do Copilot. Agentes implantados como apps personalizados não são compatíveis com todos os tipos de canais.

Pesquisa empresarial

Incluída nos planos Enterprise+. Fica na Pesquisa do Slack. Conecte-se a apps como o Microsoft 365. Requer a licença complementar do Microsoft 365 Copilot. Só é possível acessar pela interface do Copilot.

Compartilhamento dinâmico de arquivos

Objetos de trabalho Objetos de trabalho criam resumos de IA, visualizações avançadas e dados de apps de terceiros ao lado das suas conversas. O compartilhamento de arquivos foi criado principalmente com base no SharePoint e no OneDrive.

Integração do Salesforce