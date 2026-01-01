A diferença entre Slack e Teams.
O Microsoft Teams é ótimo para mensagens e reuniões, mas o trabalho hoje exige muito mais. Você precisa de IA, precisa de contexto e precisa de uma plataforma que consiga juntar tudo isso. O Slack é essa plataforma. O Slack centraliza dados, apps e conversas em um só lugar, tornando a IA mais inteligente, a equipe mais rápida e a empresa sempre pronta para o que der e vier.
6 motivos para clientes escolherem o Slack em vez do Teams
Slack ou Teams
|Flexibilidade dos canais
|Canais ilimitados channels , tudo em um único lugar. Troque o tipo de canal quando quiser.
|Limitado a 1.000 canais por equipe. Os tipos de canais não são flexíveis.
|Colaboração externa
|O Slack Connect é fácil de configurar, foi desenvolvido com a segurança do Slack e é compatível com todos os recursos de ambas as organizações.
|Requer configuração de várias etapas da Conexão direta B2B do Microsoft Entra. Todos os recursos são incompatíveis
|Integrações de apps
|O Slack tem integrações com mais de 2.600 apps, os quais são compatíveis e funcionam da mesma maneira em todos os tipos de canais.
|Muitos apps não são compatíveis em todos os tipos de canais. Apps criam guias para forçar você a alternar entre telas.
|Automação
|Criador de fluxo de trabalho é uma ferramenta nativa, de baixo código ou sem código, para criar e ampliar automações de forma fácil.
|Requer o Microsoft Power Automate. Os fluxos de trabalho podem não ser compatíveis em todos os apps e canais.
|Recursos de IA
|IA nativa está disponível em todos os planos pagos e funciona em todos os recursos.
|Requer as licenças complementares do Microsoft 365 Copilot. Nem sempre funciona em todas as conversas e canais.
|Agentes de IA
|Todos os seus agentes e apps de IA se integram de forma consistente e sem interrupções em todos os tipos de canais.
|Requer licença do Copilot. Agentes implantados como apps personalizados não são compatíveis com todos os tipos de canais.
|Pesquisa empresarial
|Incluída nos planos Enterprise+. Fica na Pesquisa do Slack. Conecte-se a apps como o Microsoft 365.
|Requer a licença complementar do Microsoft 365 Copilot. Só é possível acessar pela interface do Copilot.
|Compartilhamento dinâmico de arquivos
|Objetos de trabalho Objetos de trabalho criam resumos de IA, visualizações avançadas e dados de apps de terceiros ao lado das suas conversas.
|O compartilhamento de arquivos foi criado principalmente com base no SharePoint e no OneDrive.
|Integração do Salesforce
|O Slack é a interface conversacional para o trabalho Salesforce com acesso imediato a dados de clientes em tempo real.
|Pesquisa básica de registro com a edição de registros limitada à versão para computador.
|Flexibilidade dos canais
|Canais ilimitados channels , tudo em um único lugar. Troque o tipo de canal quando quiser.
|Limitado a 1.000 canais por equipe. Os tipos de canais não são flexíveis.
|Colaboração externa
|O Slack Connect é fácil de configurar, foi desenvolvido com a segurança do Slack e é compatível com todos os recursos de ambas as organizações.
|Requer configuração de várias etapas da Conexão direta B2B do Microsoft Entra. Todos os recursos são incompatíveis
|Integrações de apps
|O Slack tem integrações com mais de 2.600 apps, os quais são compatíveis e funcionam da mesma maneira em todos os tipos de canais.
|Muitos apps não são compatíveis em todos os tipos de canais. Apps criam guias para forçar você a alternar entre telas.
|Automação
|Criador de fluxo de trabalho é uma ferramenta nativa, de baixo código ou sem código, para criar e ampliar automações de forma fácil.
|Requer o Microsoft Power Automate. Os fluxos de trabalho podem não ser compatíveis em todos os apps e canais.
|Recursos de IA
|IA nativa está disponível em todos os planos pagos e funciona em todos os recursos.
|Requer as licenças complementares do Microsoft 365 Copilot. Nem sempre funciona em todas as conversas e canais.
|Agentes de IA
|Todos os seus agentes e apps de IA se integram de forma consistente e sem interrupções em todos os tipos de canais.
|Requer licença do Copilot. Agentes implantados como apps personalizados não são compatíveis com todos os tipos de canais.
|Pesquisa empresarial
|Incluída nos planos Enterprise+. Fica na Pesquisa do Slack. Conecte-se a apps como o Microsoft 365.
|Requer a licença complementar do Microsoft 365 Copilot. Só é possível acessar pela interface do Copilot.
|Compartilhamento dinâmico de arquivos
|Objetos de trabalho Objetos de trabalho criam resumos de IA, visualizações avançadas e dados de apps de terceiros ao lado das suas conversas.
|O compartilhamento de arquivos foi criado principalmente com base no SharePoint e no OneDrive.
|Integração do Salesforce
|O Slack é a interface conversacional para o trabalho Salesforce com acesso imediato a dados de clientes em tempo real.
|Pesquisa básica de registro com a edição de registros limitada à versão para computador.
Usuários da Microsoft adoram o Slack.
O Slack reúne todos os apps da Microsoft em um só lugar e os conecta a todas as outras ferramentas de que você precisa (Workday, Figma, Jira e as demais). Com uma plataforma unificada e cheia de contexto, a IA fica mais inteligente, sua equipe age mais rápido e você não precisa correr para fazer todas as tarefas.Assistir à demonstração
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Ainda não se convenceu? Então, saiba disto:
“Finalmente tenho um lugar onde posso me comunicar com toda a organização para compartilhar experiências, vitórias e aprendizados. Além disso, houve um ganho de produtividade enorme. Estamos muito satisfeitos com nossa escolha de implementar o Slack.”
Mas não para por aí.
Microsoft Teams fora do pacote: sua chance de reimaginar o trabalho
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Pontos cegos da IA? O risco oculto de ferramentas empresariais desconectadas.
Perguntas frequentes
Slack e Teams têm recursos semelhantes, mas são usados para apoiar o trabalho de maneiras fundamentalmente diferentes.
O Slack é um sistema operacional de trabalho que transforma a maneira como as equipes colaboram, reunindo pessoas, dados, IA e apps em uma plataforma inteligente. Além disso, é conhecido por sua simplicidade, design flexível e IU fácil de usar.
Com sua arquitetura baseada em canais e recursos de colaboração em tempo real, o Slack permite o trabalho assíncrono e reduz a dependência de e-mails e reuniões. Isso o torna a base ideal para equipes modernas e distribuídas, levando a uma tomada de decisão mais rápida e melhor produtividade.
O Teams é projetado para funcionar perfeitamente dentro dos apps da Microsoft. No entanto, essa integração rígida significa que a ferramenta é otimizada principalmente para o pacote de apps da Microsoft e segue um modelo de fluxo de trabalho centrado no e-mail. Isso pode limitar a flexibilidade ao integrar com ferramentas de terceiros e apps que não são da Microsoft.
O Slack se destaca como a principal alternativa porque foi construído especificamente para a excelência na colaboração. O Slack se integra de imediato com mais de 2.600 apps e cria uma experiência fluida que parece um único workspace conectado. O Slack foi projetado desde o início para ser um sistema operacional de trabalho que une pessoas, processos, dados e IA.
O Slack se integra ao Microsoft Teams. É possível instalar o app Microsoft Teams Calls para Slack e disponibilizar o recurso de videoconferência onde a equipe já está trabalhando no Slack.
Sim, o Slack tem integrações nativas robustas com o Microsoft 365. Na verdade, 76% dos clientes do Slack usam o Microsoft 365, e mais de 150 mil clientes integraram apps da Microsoft (incluindo o Teams) ao Slack.
O Slack oferece integração com o Outlook, o OneDrive, o SharePoint e até mesmo com o Teams. Os usuários podem enviar e-mails para o Slack, gerenciar eventos de calendário, compartilhar arquivos do OneDrive e do SharePoint diretamente no Slack e até usar o Teams para ter interoperabilidade em chamadas e mensagens. Descubra por que os usuários da Microsoft adoram usar o Slack neste vídeo de demonstração.
A venda separada do Microsoft Teams significa que, a partir de 1º de novembro de 2025, a Microsoft deverá oferecer os pacotes Office 365 e Microsoft 365 tanto com o Teams quanto sem ele a nível global. Isso cria diversas oportunidades:
- Escolha: Você não precisa mais pagar pelo Teams se não o usar de fato, e as empresas agora estão livres para escolher o fornecedor preferido.
- Suporte para migração: A Microsoft deve agora oferecer ferramentas expandidas de portabilidade e exportação de dados, tornando a migração para outras plataformas, como o Slack, muito mais fácil.
- Saiba mais sobre a venda separada do Microsoft Teams.
Gostamos de pensar que sim. Mas sabemos que somos um pouco suspeitos. O Slack é projetado para ser um jeito mais rápido e flexível de as equipes se comunicarem, organizarem o trabalho e encontrarem tudo em um só lugar. Enquanto o Microsoft Teams está integrado com o ecossistema Microsoft Office, o Slack se concentra na simplicidade, na velocidade e na conexão de todas as suas ferramentas, e não apenas naquelas de um único fornecedor. Muitas empresas usam o Slack para diminuir a confusão, tornar a colaboração mais humana e ajudar equipes a avançar o trabalho com menos atrito.
Ao avaliar os preços do Slack em comparação com o Teams, é importante observar que, a partir de 1º de novembro de 2025, o Microsoft Teams se tornou uma compra separada dos pacotes Office 365 e Microsoft 365. O preço do Teams começa em US$ 8,55 por usuário por mês (para o Microsoft Teams Enterprise/Microsoft Teams EEA).
Ao contrário das soluções vendidas em pacotes, o Slack tem um preço transparente e direto que permite às empresas escolherem as ferramentas de colaboração que melhor se adequam às suas necessidades específicas. Confira nossos planos ou fale com o departamento de vendas para saber mais.
O Slack tem um ecossistema de apps com mais de 2.600 integrações de terceiros compatíveis com todos os tipos de canais. Os apps do Slack são projetados para funcionar dentro das conversas, fazendo com que seus apps e suas equipes trabalhem em conjunto.
Em contraste, o Teams se destaca por ter integrações nativas e profundas no pacote Microsoft 365, oferecendo funcionalidades como a coautoria de documentos em Word e Excel direto no app Teams. Uma das principais formas de usar um app no Teams é em uma guia dedicada dentro do chat ou canal, o que exige que os usuários fiquem alternando entre telas.
Sim! O Slack permite o trabalho assíncrono, em que membros da equipe podem concluir tarefas no próprio ritmo. O Slack adota uma abordagem de canais que organiza e permite pesquisar em conversas, eliminando a necessidade de longas trocas de e-mail e reduzindo o número de reuniões de atualização de status. Na verdade, nossos clientes observam uma redução de 33% no tempo gasto em reuniões após implementar o Slack.3
Sim, o Slack foi desenvolvido com segurança, conformidade e governança de nível empresarial em sua essência. A plataforma oferece suporte a recursos como criptografia de dados em repouso e em trânsito, controles administrativos granulares, registros de auditoria, Enterprise Key Management e uma vasta lista de certificações do setor. Seja para pequenas startups ou empresas altamente regulamentadas, o Slack oferece os controles de que suas equipes de TI e segurança precisam sem atrasar o trabalho dos colaboradores.
2. Dados internos do Slack do ano fiscal de 2025, análise de uso do produto.
3. Destaques das métricas de sucesso global do Salesforce, 2025. Os dados foram coletados de 1.754 clientes em 10 países.
4. Com base em uma análise interna durante a fase piloto dos recursos da IA do Slack (destaques de canais, resumos de conversas e respostas da pesquisa de IA).
5. “Total Economic Impact™ do Slack para equipes de vendas”, um estudo encomendado pelo Slack e realizado pela Forrester Consulting em novembro de 2023.
6. Avaliações e detalhes do produto Slack no G2, novembro de 2025.
7. Avaliações e detalhes do produto Microsoft Teams no G2, novembro de 2025.