O valor do Slack para desenvolvedores de software

O processo de desenvolvimento de software exige uma rede complexa de colaboração entre departamentos e melhoria contínua de ponta a ponta.

No Slack, o trabalho acontece nos canais: espaços organizados para tudo relacionado a um projeto, um assunto ou uma equipe. Em vez de os desenvolvedores se preocuparem com minúcias como alternar entre apps, procurar pessoas e informações e compilar atualizações de status, eles usam o Slack para reduzir redundâncias de comunicação e concentrar o tempo no envio de produtos e serviços excelentes.

É assim que o Slack agiliza ainda mais o processo de desenvolvimento.

“Temos o que gostamos de chamar de 'fluxo de entrega de ponta a ponta', que começa pelo código-fonte e percorre todo o processo até a implantação na produção. E agora integramos o Slack aos principais marcos desse processo”. Thomas Lawless Gerente especialista de TI, IBM Leia o estudo de caso

Envie códigos de qualidade com mais rapidez

Os canais do Slack oferecem às equipes visibilidade em tempo real sobre as decisões e o progresso dos projetos. Com a disponibilização geral das informações importantes, que já não estão mais em espaços e conversas isoladas, a colaboração em especificações, revisões de código e status de implantações é mais fácil para toda a equipe. Esse nível de transparência também permite que as equipes mantenham o foco nas prioridades, cortando pela raiz possíveis redundâncias ou mal-entendidos.

24% de aumento nos recursos entregues no prazo*

23% mais rápido para comercializar*

27% menos tempo necessário para testar e iterar*

Comece a criar rapidamente

Os canais do Slack ajudam gerentes de produtos, designers e engenheiros a chegarem a um consenso sobre o que eles estão criando e o porquê. Os canais também reúnem em um único lugar todas as partes interessadas e as informações sobre decisões e especificações, eliminando todos os obstáculos desnecessários para que as equipes possam começar a trabalhar imediatamente.

Simplifique e acelere os testes

As integrações, em combinação com os canais do Slack, permitem que todo o processo de controle de qualidade se ajuste perfeitamente a um fluxo de trabalho de desenvolvimento, para que as equipes possam identificar e atribuir problemas com rapidez, realizar solicitações de pull, e fornecer feedback em tempo real de modo a melhorar a qualidade dos códigos, tudo isso no Slack.

Melhore a visibilidade das implantações

As equipes de desenvolvimento podem usar comandos de barra para acionar uma implantação diretamente no Slack. Além disso, ao conectar ferramentas como o Jira, as equipes podem automatizar grande parte do fluxo de CI/CD e, assim, qualquer pessoa pode verificar o status do código, visualizar compilações e implantações e ver o que foi lançado, tudo isso em um único lugar.

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Aumente a segurança do serviço

Não é necessário lembrar que algo fundamental para as equipes de resposta a incidentes é ficar de olho em comportamentos incomuns. Afinal, de acordo com as conclusões de um relatório, os incidentes graves podem custar às organizações até US$ 300 mil por cada hora de inatividade de um sistema.

O Slack representa um apoio para as equipes de resposta a incidentes porque garante que os alertas urgentes alcancem as pessoas certas, além de oferecer às equipes um lugar central para descobrir, resolver e averiguar a causa raiz de um incidente com mais rapidez.

Descubra incidentes em tempo recorde

As integrações com o PagerDuty e o Opsgenie asseguram que os alertas críticos não se percam no excesso de informações.

Resolva problemas mais rápido:

Quando todas as conversas estão em um canal central, os novos responsáveis podem se atualizar e agir sem interromper os outros.

21% menos tempo necessário no Slack para identificar e resolver bugs relacionados à engenharia* Antes do Slack, era necessário entre 15 e 20 minutos para encontrar a causa raiz, mas reduzimos o tempo médio de resolução para menos de cinco minutos. Paul Whyte, Diretor de engenharia de sistemas, Vodafone Reino Unido Leia o estudo de caso

Colete dados do incidente em um único local

Gaste menos tempo reunindo informações para análises em diversos sistemas. Os canais do Slack servem como um fonte única dos fatos, com registros de data e hora e informações arquivadas para garantir um acesso fácil.

Mantenha a produtividade das equipes

Atualmente, as ferramentas constituem uma prioridade para os talentos de engenharia. Esteja um passo à frente na disputa por talentos oferecendo às suas equipes ferramentas que priorizam a comunicação de equipe, em detrimento das hierarquias, e ajudam a manter o foco no trabalho de alto valor.

790 mil desenvolvedores registrados ativos por dia

Chefie desenvolvedores felizes

Os desenvolvedores amam a possibilidade de poder definir o Slack de acordo com a forma como querem trabalhar, com canais ilimitados, preferências de notificação, fluxos de trabalho personalizados, apps e bots que ajudam a manter as equipes mais produtivas, satisfeitas e comprometidas.

Conecte toda a empresa

Os recursos de pesquisa do Slack e o diretório da empresa facilitam a conexão com as pessoas certas, com base na linguagem de programação, no assunto ou no projeto. Os canais do Slack viabilizam discussões assíncronas e em tempo real, criando um dinamismo no registro do trabalho que permite acelerar e simplificar o processo de integração de novos desenvolvedores.

Promova a produtividade dos desenvolvedores

A integração de todas as suas ferramentas ao Slack permite que as equipes de desenvolvimento gastem menos tempo em tarefas repetitivas e de baixo valor, como a automatização de processos de rotina, e que organizem reuniões breves assíncronas nos canais do Slack para que todos fiquem atualizados sem a interrupção do fluxo de trabalho.

Os desenvolvedores amam o Slack

Equipes de todos os tamanhos, formatos e tipos colaboram no Slack.