El valor de Slack para los desarrolladores de software

El proceso de desarrollo de software requiere una red compleja de colaboración multifuncional y mejora continua de principio a fin.

En Slack, el trabajo transcurre en canales: espacios organizados para todo lo relacionado con un proyecto, un tema o un equipo. En lugar de atascarse con pequeñeces como cambiar entre aplicaciones, buscar personas e información y compilar actualizaciones de estado, los desarrolladores usan Slack para reducir las redundancias de comunicación y concentrar su tiempo en el envío de productos y servicios pendientes.

Mira la forma en que Slack hace que el proceso de desarrollo sea aún más ágil.

«Disponemos de lo que nos gusta llamar una 'canalización de entrega de principio a fin', que se inicia con el código fuente y recorre todo el proceso hasta la implementación de producción. Y ahora tenemos a Slack integrado en todos los hitos clave de ese proceso». Thomas Lawless Especialista ejecutivo en TI, IBM Lee el estudio de caso

Envía el código de calidad más rápido

Los canales de Slack proporcionan a los equipos visibilidad en tiempo real del progreso y las decisiones del proyecto. Al contar con información valiosa extraída de los silos, colaborar en especificaciones, revisiones de código y estados de implementación es más fácil para todo el equipo. Este nivel de transparencia también permite que los equipos se concentren en sus prioridades mientras eliminan de raíz posibles redundancias o malentendidos.

24 % de aumento en las funciones entregadas a tiempo*

23% de aumento en la rapidez de la comercialización*

27% de reducción en el tiempo necesario para realizar pruebas e iteraciones*

Comienza a crear rápidamente

Los canales de Slack permiten que los gerentes de productos, los diseñadores y los ingenieros lleguen a acuerdos sobre lo que van a crear y por qué. Los canales también reúnen a todas las partes interesadas, las decisiones y las especificaciones en un solo lugar, lo que elimina la fricción innecesaria para que los equipos puedan comenzar de inmediato.

Simplifica y agiliza las pruebas

Las integraciones, combinadas con los canales de Slack, hacen que todo el proceso de control de calidad se adapte perfectamente al flujo de trabajo de un desarrollador, por lo que los equipos pueden capturar y asignar problemas rápidamente, realizar solicitudes de extracción y proporcionar comentarios en tiempo real que mejoran la calidad de su código, todo esto desde Slack.

Aumenta la visibilidad en las implementaciones

Los equipos de desarrollo pueden usar comandos de barra diagonal para desencadenar una implementación directamente desde Slack, y la conexión de herramientas como Jira permite a los equipos automatizar gran parte del proceso de integración continua/distribución continua, para que cualquier persona pueda comprobar el estado del código, ver compilaciones e implementaciones y ver lo que se ha publicado en vivo, todo en un solo lugar.

Nuestros socios

Mejora la confiabilidad del servicio

No es necesario que te digamos que estar atento a los comportamientos inusuales es fundamental para los equipos de respuesta a incidencias. Después de todo, un informe reveló que las incidencias importantes pueden costarles a las organizaciones hasta USD 300 000 por cada hora que se interrumpe un sistema.

Slack apoya a los equipos de respuesta al garantizar que las alertas urgentes lleguen a las personas adecuadas y al proporcionar a los equipos un lugar central para que rápidamente puedan descubrir, resolver y llegar al fondo de lo que causó una incidencia.

Detecta incidencias en un tiempo récord

Las integraciones con PagerDuty y Opsgenie garantizan que las alertas críticas no se desborden.

Soluciona los problemas más rápido:

Cuando todas las conversaciones están en un canal central, los nuevos encargados de responder pueden ponerse al día y actuar sin interrumpir a los demás.

21% de reducción en el tiempo necesario para identificar y resolver errores de ingeniería* Antes de Slack, habríamos tardado entre 15 y 20 minutos en encontrar la causa raíz, pero redujimos el tiempo medio de resolución a menos de cinco minutos. Paul Whyte, jefe de Ingeniería de Sistemas, Vodafone U.K. Lee el estudio de caso

Captura datos de incidencias en un solo lugar

Dedica menos tiempo a recopilar información para análisis en varios sistemas. Los canales de Slack sirven como una única fuente de información, con marca de tiempo y archivada para un fácil acceso.

Mantén la productividad de los equipos

Hoy en día, las herramientas son lo más importante para el talento en ingeniería. Haz brillar el talento de tus equipos dándoles herramientas que prioricen la comunicación del equipo por encima de la jerarquía y faciliten pasar el tiempo concentrado en un trabajo de alto valor.

790 000 desarrolladores registrados activos diarios

Lidera desarrolladores felices

A los desarrolladores les encanta cómo pueden moldear Slack para reflejar cómo quieren trabajar, con canales ilimitados, preferencias de notificación, flujos de trabajo personalizados, aplicaciones y bots que hacen que los equipos sean más productivos, felices y comprometidos.

Conecta toda la empresa

Las capacidades de búsqueda de Slack y el directorio de la empresa facilitan la conexión con las personas adecuadas según el lenguaje de programación, el tema o el proyecto. Los canales de Slack admiten debates asincrónicos y en tiempo real, lo que crea un registro en vivo del trabajo que hace que los nuevos desarrolladores se pongan al día de forma rápida y sin problemas.

Libera la productividad de los desarrolladores

La integración de todas tus herramientas con Slack permite a los equipos de desarrollo dedicar menos tiempo a tareas iterativas y de menor valor, como la automatización de los procesos de rutina, y les permite realizar reuniones de sincronización asincrónicas en los canales de Slack, para que todos puedan mantenerse informados sin interrumpir su flujo.

A los desarrolladores les encanta Slack

Los equipos de todo tipo, tamaño y condición ya empezaron a colaborar en Slack.