Conversaciones sencillas para trabajo serio
Aprovecha lo que escribes. Un chat de equipo eficiente y organizado los ayuda a ti y a tu equipo a colaborar mejor.
Elige el estilo de comunicación que prefieras
La colaboración no se limita solo a texto. Puedes usar conversaciones con audio o video para comunicarte mejor.
Conéctate con las personas estén donde estén
Reúne a todos los miembros de tu organización en un lugar para comunicarse y colaborar. Ya sea que estés en conversaciones de dos personas o grupales, sentirás que trabajas en la oficina estés donde estés.
Aporta contexto a la conversación
Recibe actualizaciones importantes, coméntalas y toma medidas, todo sin cambiar de pestaña. Al conectar otras herramientas de trabajo a Slack, puedes tener conversaciones más profundas e informadas.
Productivity
Customer Support
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Customer Support
Aporta contexto a la conversación
Recibe actualizaciones importantes, coméntalas y toma medidas, todo sin cambiar de pestaña. Al conectar otras herramientas de trabajo a Slack, puedes tener conversaciones más profundas e informadas.
Chatea de manera segura con una comunicación abierta o privada
La mayoría de las conversaciones en Slack tienen lugar en los canales —espacios organizados abiertos para mensajes, archivos, herramientas y personas—, pero siempre puedes encontrar un lugar en el que comunicarte con canales privados y mensajes directos.
Organiza conversaciones
Ponles nombre a tus canales y organízalos por proyectos, clientes o lo que tenga más sentido para ti y tu empresa. Todas las conversaciones tienen su sitio y un lugar en el que desarrollarse.
Aprovecha el historial de tu trabajo
Trabaja de manera más inteligente haciendo referencia a tus mensajes privados o conversaciones abiertas en canales de tu empresa, todos los cuales se guardan automáticamente y se pueden buscar.
Siempre a tu alcance
Mantente al día con todas tus conversaciones y mantenlas activas desde cualquier lugar con las aplicaciones dedicadas de Slack para computadoras o dispositivos móviles.
Echa un vistazo más de cerca a los mensajes en Slack
Slack Essentials: aprovechar al máximo los mensajes
Slack 101: Buscar e iniciar conversaciones
Los pormenores de trabajar en los canales de Slack
Preguntas frecuentes
Slack ofrece una forma más fácil y más organizada de trabajar. En lugar de cadenas de correo electrónico interminables, en Slack el trabajo se realiza en canales: espacios flexibles para todas las personas, herramientas y archivos que necesitas para realizar tu trabajo. A diferencia del correo electrónico, donde los mensajes se pueden perder rápidamente, puedes captar la atención de una persona específica con una notificación en Slack cuando necesitas una respuesta rápida. Slack también se conecta con las herramientas que más usas para trabajar, cosa que el correo electrónico no puede hacer. Déjanos ofrecerte unas cuantas razones más para que hagas el cambio.
Los mensajes directos entre uno o más miembros son privados de forma predeterminada. Estos chats se enumerarán en un grupo separado de Mensajes directos, debajo de la lista de canales públicos y privados, a la izquierda de la ventana de Slack.
Con Slack Connect puedes enviar invitaciones para iniciar conversaciones de mensajes directos con personas externas a tu empresa, tal como si fueran mensajes directos regulares de Slack. Una vez que se ha enviado y aceptado una invitación, puedes comenzar a intercambiar mensajes con alguien de otra organización.
Si estás iniciando un mensaje directo, tu empresa debe usar un plan de pago de Slack. Las personas con el plan gratuito igualmente pueden aceptar tu invitación para iniciar un mensaje directo.