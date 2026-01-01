Slack ofrece una forma más fácil y más organizada de trabajar. En lugar de cadenas de correo electrónico interminables, en Slack el trabajo se realiza en canales: espacios flexibles para todas las personas, herramientas y archivos que necesitas para realizar tu trabajo. A diferencia del correo electrónico, donde los mensajes se pueden perder rápidamente, puedes captar la atención de una persona específica con una notificación en Slack cuando necesitas una respuesta rápida. Slack también se conecta con las herramientas que más usas para trabajar, cosa que el correo electrónico no puede hacer. Déjanos ofrecerte unas cuantas razones más para que hagas el cambio.