Ilustración de la aplicación de Slack
Ingeniería

La ingeniería se mueve más rápido con Slack

Envía un mejor código en menos tiempo al reunir herramientas, compañeros de equipo y cambios de código en Slack.

Resuelve problemas más rápido

Maximiza el tiempo de actividad con una respuesta rápida

  • Transmite alertas en tiempo real a los canales automáticamente

  • Ejecuta investigaciones paralelas para encontrar respuestas rápidamente

  • Crea una fuente única de información para un análisis sencillo y rápido

«Hemos reducido el tiempo promedio dedicado a la resolución a menos de cinco minutos. Ha tenido un éxito excepcional en un periodo muy breve».

Vodafone Logo
Paul Whyte, antiguo Jefe de Ingeniería de Sistemas
Implementa de manera eficiente

Sincroniza al equipo y los procesos

  • Agrega la documentación a los canales para tomar decisiones informadas previas al código

  • Establece un lugar único para la revisión y prueba del código

  • Integra herramientas para aumentar la visibilidad y la automatización de la implementación

«Los desarrolladores de hoy trabajan fundamentalmente de manera más horizontal que vertical, y Slack ayuda a habilitar esta forma de trabajo».

RBC logo
Martin Wildberger, Vicepresidente ejecutivo de Innovación y Tecnología
Logotipo de Slack con líneas que conectan a empleados
Trabaja más feliz

Mantén la productividad y la concentración

  • Haz que los desarrolladores nuevos se pongan al día rápidamente con un registro del trabajo que sea sencillo de consultar

  • Automatiza las tareas rutinarias de bajo valor

  • Personaliza Slack con flujos de trabajo, aplicaciones y bots

53 %

Desarrolladores que usan Slack1

Más de 700 000

desarrolladores registrados activos diarios2

1Fuente: Fuente: Encuesta para desarrolladores de StackOverflow 2020
2Fuente: Slack 2019

Más de 2600 integraciones hasta la fecha

Slack se conecta con todas tus herramientas favoritas, como GitHub, Jenkins, Jira, PagerDuty y más.

Ver todas las integraciones de programación

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Preguntas frecuentes

Slack es muy popular entre los desarrolladores por un motivo: les facilita el trabajo y son más productivos. Pueden escoger las herramientas que prefieran para las implementaciones, testeos, etc. e integrarlas en Slack. Gracias a ello se incrementa el valor de sus componentes tecnológicos ya disponibles y, a su vez, se centralizan los debates de equipo.

Slack se puede personalizar totalmente: los bots, los flujos de trabajo y las aplicaciones permiten que cada equipo configure Slack para que se ajuste a su propio ciclo de desarrollo. Descubre más razones por las que a los equipos de ingeniería les encanta Slack.

Agregar un bot a Slack es una buena forma de impulsar la productividad del equipo. Para hacerlo, hay que ir a Slack Marketplace e instalarlo en el espacio de trabajo (es posible que solo los administradores puedan hacerlo). También puedes crear tus propios bots personalizados. Aquí encontrarás más información sobre lo que hacen los bots y cómo se usan.

Slack permite a los equipos internacionales elegir la región donde se almacenan ciertos tipos de datos en reposo. Actualmente, Slack ofrece residencia de datos en seis regiones: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido. Obtén más información sobre cómo funciona la residencia de datos en Slack.

Un espacio de trabajo de Slack es un centro compartido conformado por canales en los que los miembros del equipo pueden comunicarse y trabajar juntos. Puedes unirte a tantos espacios de trabajo como quieras.

Los administradores de Slack pueden definir permisos para determinar quién puede unirse al espacio de trabajo y a qué archivos y mensajes pueden tener acceso. También pueden elegir qué bots o aplicaciones se instalan. Obtén más información sobre cómo comenzar a usar los espacios de trabajo de Slack.

Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa y se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).

Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información acerca del programa de seguridad integral de Slack aquí.