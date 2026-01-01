Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa y se adhiere a múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con el RGPD y se puede configurar para que cumpla con HIPAA y FINRA. Está autorizado por FedRAMP (nivel moderado).

Además, Slack ofrece funciones de seguridad, como la Administración de claves Enterprise, que permiten a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Puedes obtener más información acerca del programa de seguridad integral de Slack aquí.