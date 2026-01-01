Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Slack cumple con el RGDP y con la CCPA, y ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa. Para ello, cuenta con múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, etc.



Además, ofrece muchas funciones de seguridad (como la Administración de claves Enterprise), que dan a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad en Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad integral de Slack.