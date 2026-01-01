Acelera tus ventas, servicios y operaciones.
Conecta la cadena de valor completa, desde el inicio de la fabricación hasta el último paso de la comercialización. Slack es el sistema operativo con tecnología de IA donde se desarrolla el trabajo moderno.
Optimiza el trabajo de tu equipo.
- Reúne al personal, los clientes y los datos de Sales Cloud para acelerar el proceso de ventas directamente desde Slack.
- Centraliza las operaciones y asigna a los miembros del equipo canales creados para la colaboración en tiempo real.
- Usa Slack Connect para trabajar codo a codo con proveedores, vendedores y distribuidores justo donde ya están trabajando.
Asigna potencia adicional a los procesos técnicos.
- Acelera la incorporación y alinea a todo el equipo en un canvas para que todos los miembros estén a la par.
- Integra herramientas como Service Cloud para solucionar los problemas más rápidamente mediante la creación de enjambres para los temas más complejos.
- Implementa rápidamente código nuevo y acelera las operaciones mediante la automatización de tareas repetitivas.
Incrementa la productividad de tus operaciones.
- Monitorea y administra la producción, la distribución y el mantenimiento de la energía en canales centralizados.
- Mantén los procedimientos clave, las directrices de cumplimiento y las actualizaciones de la normativa al día y fácilmente accesibles.
- Integra Slack con dispositivos de IoT para obtener alertas al instante que te permitan controlar rigurosamente los activos energéticos sin esfuerzo.
Más de 3 M
de usuarios de Slack ahorran tiempo con más de tres millones de flujos de trabajo cada día
1,7 M
de aplicaciones integradas se emplean cada semana en Slack
Simplifica el trabajo diario con las integraciones.
Conecta de forma fluida todas tus aplicaciones favoritas de las nubes de Salesforce con Microsoft, Jira y más.
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Preguntas frecuentes
Sí. Puedes hablar de forma segura sobre información confidencial en Slack. Slack ofrece múltiples formas de garantizar que tus conversaciones, información y archivos permanezcan seguros. Slack cumple con el RGDP y con la CCPA, y ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa. Para ello, cuenta con múltiples certificaciones de cumplimiento, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, etc.
Además, ofrece muchas funciones de seguridad (como la Administración de claves Enterprise), que dan a los administradores un control detallado sobre el cifrado de datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad en Slack para recibir notificaciones instantáneas si se detecta una amenaza. Obtén más información acerca del programa de seguridad integral de Slack.
Sí. Slack hace que tus herramientas brinden un mejor desempeño porque te permite integrar el software líder del sector con aplicaciones personalizadas directamente en nuestra plataforma. Elige entre más de 2600 integraciones preinstaladas, incluidas las herramientas de productividad y del lugar de trabajo más populares, para ahorrar tiempo y evitar cambios de contexto.
Sí. Puedes usar Slack Connect para agilizar el trabajo y fortalecer las relaciones en toda la cadena de valor. Slack Connect conecta de forma segura a tus equipos con los socios externos, incluidos vendedores, distribuidores y proveedores de logística de terceros. Slack Connect está disponible en todas las suscripciones de pago.