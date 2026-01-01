Kin + Carta une a su equipo global con SlackLeer la historia

Historias que inspiran, productividad excelente

Abunda la eficacia en estos casos de éxito de equipos, empresas e industrias que están definiendo el futuro del trabajo. Hacen todo lo que necesitan con la ayuda de Slack.

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Deliveroo convierte el reparto de comida en una empresa basada en datos gracias Slack
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Invertir en el trabajo en equipo vale la pena

  • 338 %

    de retorno de la inversión1

  • USD 2,1

    millones en ahorros de productividad1

  • 85 %

    afirma que Slack mejoró la comunicación2

  • 47 %

    se siente más productivo2

1 Promedio ponderado. Según 2707 respuestas de encuestas de los usuarios semanales de Slack en EE. UU., Reino Unido, Australia y Canadá con un margen de error del ± 2 % y un intervalo de confianza del 95 % (diciembre de 2021).
2 Todos los valores se indican en valor actual a tres años ajustado al riesgo. «Estudio Total Economic Impact de Slack para equipos técnicos» de Forrester, 2020.

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