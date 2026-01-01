Historias que inspiran, productividad excelente
Abunda la eficacia en estos casos de éxito de equipos, empresas e industrias que están definiendo el futuro del trabajo. Hacen todo lo que necesitan con la ayuda de Slack.
Explorar más historias
Desde acrobacias en acantilados hasta cañones humanos: cómo Beast Industries usa Slack para producir videos con millones de reproducciones
En Slack, OpenAI convierte a Codex en un verdadero compañero de equipo de ingeniería
Lumina Solar potencia la toma de decisiones más inteligentes con Slack y Agentforce
1-800Accountant amplía sus operaciones durante la temporada impositiva con Slack y Agentforce
Vercel construye el futuro nativo de IA con Slack como su sistema operativo agéntico para el trabajo
Escalamiento más inteligente: Anthropic ahorra millones y trabaja más rápido con Slack
Desde el desarrollo del producto hasta la creación de asociaciones: uso de Slack por Zenni Optical
De qué manera Bell Canada está transformando las ventas a escala con Slack y Agentforce
Cómo Box usa Slack para reducir las reuniones y acelerar las negociaciones
Cómo Caraway crea productos y escala a nivel global con Slack como eje operativo
Rivian impulsa la innovación en vehículos eléctricos con Slack
Cómo HER ONE potencia el crecimiento consciente con una dosis saludable de Slack
Invertir en el trabajo en equipo vale la pena
338 %
de retorno de la inversión1
USD 2,1
millones en ahorros de productividad1
85 %
afirma que Slack mejoró la comunicación2
47 %
se siente más productivo2
2 Todos los valores se indican en valor actual a tres años ajustado al riesgo. «Estudio Total Economic Impact de Slack para equipos técnicos» de Forrester, 2020.