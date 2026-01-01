Kin + Carta une a su equipo global con Slack

Imagina poder reunir a los mejores talentos y recursos de todo el mundo para identificar oportunidades innovadoras para tu empresa. Esa es la fuerza motriz que impulsa al proveedor de servicios de transformación digital Kin + Carta.

Kin + Carta supera con creces el modelo típico de agencia al reunir a más de 1600 expertos en tecnología, estrategia y creatividad en cuatro continentes y doce oficinas. Su misión: ayudar a los clientes a crear productos y servicios de nueva generación para los consumidores.

Con sede en Londres, Kin + Carta trabaja con organizaciones líderes en sectores que van desde la atención de la salud y la agricultura hasta los servicios financieros y el comercio minorista. Al colaborar con clientes que usan Slack, la red global de empleados de Kin + Carta ofrece servicios de colaboración de primer nivel al tiempo que optimiza las experiencias de los clientes.

”Con Slack, podemos hacer crecer nuestra cultura a la par de nuestra empresa”. J Schwan Director general, Kin + Carta, Kin + Carta

Creación de una consultoría digital cohesivo y de alto rendimiento

En sus orígenes, Kin + Carta consistía en nueve consultorías y agencias digitales débilmente asociadas que operaban de manera autónoma. Eso significaba que los clientes a menudo terminaban trabajando con cuatro o cinco áreas diferentes de la empresa, muchas de las cuales usaban diferentes herramientas para compartir documentos u organizar reuniones internas de coordinación.

"Antes de que todos comenzáramos a usar Slack, hubo varias ocasiones en las que tuve que conectarme a Internet y descargar la única versión de la plataforma de otra persona para poder ver un documento", relata Graham Halling, director de Consultoría de Kin + Carta.

En el transcurso de 18 meses, los directivos unificaron las aptitudes de todas sus consultorías y agencias digitales de todo el mundo, y salieron al mercado como una sola consultoría: Kin + Carta. Slack fue fundamental a la hora de reunir a todo el mundo, unir zonas horarias y poner fin al aislamiento durante este proceso.

"Dado que estos grupos estaban trabajando y colaborando en múltiples herramientas diferentes, una de las primeras cosas que hicimos al agrupar las empresas fue incorporar Slack como la plataforma de colaboración común en todo Kin + Carta", explica J Schwan, director general de Kin + Carta.

Con la ayuda de Slack, Kin + Carta pudo establecer su sede digital y reestructurar la empresa en tres ramas:

Kin + Carta Advise: estrategas de front-end que utilizan un enfoque basado en tecnología y datos para ayudar a los clientes a identificar oportunidades y estrategias de crecimiento para la era digital

estrategas de front-end que utilizan un enfoque basado en tecnología y datos para ayudar a los clientes a identificar oportunidades y estrategias de crecimiento para la era digital Kin + Carta Create: diseñadores e ingenieros que ayudan a las empresas a agilizar la innovación, ofrecer productos críticos para el negocio y aumentar las destrezas internas

diseñadores e ingenieros que ayudan a las empresas a agilizar la innovación, ofrecer productos críticos para el negocio y aumentar las destrezas internas Kin + Carta Connect: especialistas en marketing con amplia experiencia en la selección y la implementación de plataformas de datos de clientes, plataformas de experiencia digital y plataformas de comercio

2160019721331 Digital innovation channel Kin + Carta Canales announcements engineering-team kin-carta-advise kin-carta-create proj-cust-digital... Mensajes directos Carmen Vega Ximena Dávila Marcos López proj-cust-digital... Project custom digital innovation 3 Matías Avilés Morning Carmen Vega Ximena Dávila Did the client approve the recommended copy for the new bill pay feature? 2 Carmen Vega Yes they did! I believe Ximena Dávila is coordinating with our engineering team now regarding next steps. 2 Ximena Dávila That's correct. Will get this into a user story for our build team to update in sprint 2.2 2

“Puesto que estamos en cuatro continentes diferentes, necesitamos una comunicación global en tiempo real, pero también necesitamos un marco que brinde libertad para que las personas creen diferentes temas o áreas de interés que sean importantes para ellos, tanto laborales como no laborales", comenta Schwan.

”Cada proyecto, cada cliente y cada equipo tiene su propio canal de Slack para la colaboración, lo que garantiza que cumplamos la promesa que hacemos a nuestros clientes”. J Schwan Director general, Kin + Carta, Kin + Carta

Optimización de un enfoque orientado al cliente mediante los canales de Slack

La medida de éxito más valiosa de Kin + Carta gira en torno a los resultados que ofrece a los clientes. Sin embargo, cuando los colegas no reciben correos electrónicos o se incorporan a un proyecto a mitad de camino sin contexto, ese valor se pierde para el cliente. Slack permite que Kin + Carta funcione de la manera más eficiente posible al garantizar que los compañeros de trabajo y los clientes se mantengan informados a través de los canales de Slack, un lugar pensado para que los equipos compartan mensajes, herramientas y archivos.

"Somos una empresa de personas, por lo que nuestro personal es nuestro producto: los clientes pagan por nuestra experiencia", asegura Schwan.

[product_ui id="2160020110691" description="Web accessibility channel" /]

Kin + Carta también tiene la posibilidad de trabajar con los clientes directamente en Slack mediante la función de invitados multicanal y monocanal de Slack. Esto no solo facilita la colaboración con los clientes, sino que también consolida las relaciones que Kin + Carta establece con ellos.

"A menudo colaboramos con los clientes directamente en Slack para asegurarnos de que todos estemos en sintonía, porque concebimos nuestro trabajo como si todos fuéramos un solo equipo", manifiesta Ben Pitman, jefe de Ingeniería de Kin + Carta.

”Los canales de Slack garantizan que brindemos una experiencia óptima a nuestros clientes, ya que facilitan nuestros esfuerzos de colaboración”. J Schwan Director general, Kin + Carta, Kin + Carta

Establecimiento de un equipo y un ecosistema conectados

El equipo de ingeniería de Kin + Carta ha eliminado el alto costo que implica el cambio constante de una aplicación a otra gracias a que ahora trabaja directamente en Slack con las integraciones de aplicaciones.

"Lo que realmente les gusta de Slack a nuestros ingenieros es la capacidad de automatizar y mejorar nuestro flujo de trabajo", afirma Pitman. "Tan pronto como sucede algo, se activa un evento y recibimos un mensaje en Slack en el que podemos actuar de inmediato".

El equipo de ingeniería de Kin + Carta también ha creado integraciones personalizadas para aumentar la automatización de las tareas. Por ejemplo, una integración personalizada para incorporación de personal permite que cualquier miembro del departamento de TI de Kin + Carta cree una cuenta de Slack para un nuevo empleado y otras cuentas correspondientes en G Suite, Greenhouse, Zoom, etcétera con tan solo escribir el comando "/new-hire name" (/nuevo-empleado nombre) en un canal privado de Slack.

Para FWD, la conferencia anual de innovación de la compañía, Karl Hampson, director de Inteligencia artificial de Kin + Carta, trabajó con un equipo multidisciplinario para crear una experiencia denominada ConnectLive, una herramienta interna de administración de conocimientos en tiempo real que controla a Slack. ConnectLive permite a los empleados ver una versión filtrada sobre lo que los diferentes equipos de una organización debaten o trabajan en Slack, fomentando así una toma de decisiones más inteligente en general.

"En realidad, Slack representa la conexión en todo Kin + Carta", explica Hampson. “Así que llevamos la idea de esa conexión a otro nivel. Cualquier persona que asista a una de nuestras conferencias podría acceder a ConnectLive y experimentar Kin + Carta a través de su propia perspectiva de interés en materia de tecnología e innovación".

Son los desarrollos personalizados como este los que demuestran el poder del ecosistema cohesivo que Kin + Carta ha creado y las soluciones que pueden lanzar al mercado para sus clientes.

"Ya sea aprendizaje automático, inteligencia artificial u otras áreas de propiedad centradas en el producto y la estrategia, podemos conectar nuestras comunidades de práctica en todo el mundo en tiempo real gracias a Slack", sostiene Pitman. "Podemos asegurarnos de que todo Kin + Carta sea tan bueno como el mejor de nosotros", agrega.