La productividad de los agentes a disposición de cada empleado en Slack.
Con Agentforce en Slack, los agentes se convierten en compañeros de equipo. Agentforce se nutre de los datos conversacionales más relevantes en Slack y de los datos empresariales de confianza para sugerir y automatizar acciones directamente en el flujo de trabajo.
Incorpora un experto en cada canal.
El experto en el canal trabaja junto a ti en los canales de Slack. Este agente de Agentforce responde preguntas frecuentes y señala los recursos que se necesitan, y brinda soporte siempre disponible para todo tu equipo.Ver demostración
Convierte a los agentes en compañeros de equipo.
A medida que los empleados interactúan con nuevos agentes y sus conjuntos de habilidades, pueden interactuar con ellos en canales, mensajes directos e hilos de conversaciones. @Menciona a un agente al igual que lo harías con cualquier otro miembro del equipo para obtener contexto adicional y acciones autónomas.
Comienza rápidamente con las plantillas de agente de Slack.
Las plantillas de agente de Slack facilitan la implementación de soluciones personalizadas. Ofrecen una configuración guiada en temas como la incorporación, la asistencia y la información de los clientes. Personaliza todo lo que quieras, conecta tus datos y da vida a tus nuevos compañeros de equipo inteligentes.
Brinda acceso al contexto conversacional a cada agente.
Los datos conversacionales mejoran la pertinencia contextual de los agentes. Accede a los datos de conversaciones públicas de tu organización en Slack y a las aplicaciones de terceros conectadas mediante la búsqueda empresarial para obtener agentes más precisos y capaces.
Automatiza acciones de Slack con Agentforce.
Brinda a los agentes la capacidad de crear canales, actualizar canvas, enviar mensajes directos y más. Al habilitar a tus agentes para que realicen acciones en Slack, el trabajo nunca se detiene.
En la actualidad, la IA generativa abre la puerta a un inmenso potencial para las empresas.
El 60 %
del presupuesto se destina al capital humano1
La mayor parte de tu presupuesto se destina a las personas. Fortalécelas con agentes de IA para maximizar tu inversión.
40 %
de aumento en el rendimiento2
Los empleados pueden experimentar una mejora significativa en el rendimiento con el uso de la IA generativa en Slack.
4,4 billones
en ganancias potenciales3
La IA generativa encierra el potencial de crear enormes cantidades de valor gracias al aumento de la productividad de los empleados.
Los agentes potencian a cada empleado, en cada puesto.
Los agentes potencian a cada empleado, en cada puesto.
Todos los tipos de agentes para alcanzar el éxito.
Slack es una plataforma central para todos tus agentes y asistentes. Integra tus propios asistentes de IA de Slack o saca provecho de asistentes de IA de terceros para propiciar acciones que hagan avanzar el trabajo.
“En el caso de un cliente, desarrollamos agentes de soporte de TI que se ocuparan de consultas de nivel inicial en un canal de Slack, lo que redujo la cantidad de contactos con personas y aumentó la velocidad general de resolución”.
“En Writer, comprendemos que integrar agentes en el flujo de trabajo transformará la productividad de los empleados. Los datos conversacionales de Slack, combinados con datos empresariales estructurados, agregan información de contexto que hace que los agentes sean más inteligentes y eficaces en la puesta en marcha de acciones”.
“Accedes a una única interfaz conversacional y puedes interactuar con personas e IA. Los agentes están haciendo el trabajo, algo que llevamos soñando por décadas en el sector de la informática y que finalmente estamos experimentando”.
Preguntas frecuentes
Un agente de IA es un sistema inteligente que puede encargarse de las preguntas de los clientes por sí mismo, sin necesidad de intervención humana. Usa el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para realizar cualquier tarea, desde preguntas sencillas hasta problemas complejos, e incluso puede llevar a cabo varias actividades a la vez. Los agentes de IA pueden aprender y mejorar con el tiempo, lo que los diferencia de la IA tradicional, que necesita de la intervención humana para determinadas tareas. Los agentes de IA pueden emprender acciones en nombre de los empleados.
Los datos de Slack en todos los canales, hilos, canvas y conversaciones completan y enriquecen las fuentes conectadas de datos empresariales, lo que genera respuestas y acciones más eficaces por parte de los agentes.
Cada espacio de trabajo de Slack es una colección de conocimiento institucional; es el depósito de memoria a largo plazo de la empresa. Para que la IA sea útil, necesita tener acceso a los datos, pero no solo a los datos incluidos en una aplicación o sistema, sino a los que se encuentran en todos los sistemas, incluidos los datos no estructurados que surgen en las conversaciones de los equipos. Estos datos de contexto son clave para la producción de resultados pertinentes y de alta calidad, y también para la adaptación en tiempo real a la nueva información contextualizada.
Todos los datos desaprovechados y no estructurados de una empresa —incluido el contenido generado por los usuarios, el texto escrito empleando lenguaje natural, los archivos de audio y video, etc.— mejoran la capacidad de razonamiento y toma de decisiones de los agentes, lo que aumenta su eficacia. Cuando integras agentes a Slack, los clientes pueden darles permiso para explorar los datos conversacionales públicos en la instancia de Slack de tu organización, con lo que actúan de forma precisa y eficaz. Dado que tus datos nunca son algo de nuestra propiedad, los clientes controlan a qué datos pueden acceder los agentes en Slack. Nunca entrenamos LLM con datos de los clientes. En lugar de ello, usamos técnicas de generación aumentada por recuperación (RAG) con los datos conversacionales no estructurados a fin de darles a los agentes, en el momento indicado, la información de contexto que necesitan para dar apoyo a sus compañeros humanos.
Puedes usar tres tipos de agentes y asistentes en Slack:
1. Agentforce: Agentforce se nutre de los datos conversacionales más pertinentes en Slack y de tus datos empresariales de confianza para sugerir y automatizar acciones en tu nombre. Desarrolla agentes personalizados que pongan su productividad a disposición de los empleados directamente en el flujo de trabajo. Ya sea que se trate de tareas de recursos humanos, TI, servicios, ventas, etc., Agentforce puede realizar acciones en Slack, como crear y actualizar canales, listas y canvas. Agentforce en Slack estará disponible próximamente. Comunícate con Ventas para obtener más información.
2. Tus asistentes de IA personalizados incorporados en la plataforma de Slack: Directamente desde una interfaz exclusiva de Slack, integra asistentes de IA que puedes desarrollar con API creadas a tal efecto. Puedes desarrollar estos asistentes de IA a medida para que trabajen como tú lo haces, de forma tal que puedas delegar tareas (desde tickets hasta solicitudes y más) y enfocarte en el trabajo importante que debe hacerse. Estas API están disponibles en el Centro para desarrolladores de Slack.
3. Asistentes de IA de terceros: Conversa con asistentes de IA de terceros para recibir ayuda con la preparación de contenido, la exposición de datos de investigaciones de mercado o la recuperación y la síntesis de archivos. En la actualidad, disponemos de varias aplicaciones de IA preconfiguradas y listas para usar y descargar en Slack Marketplace, como Adobe Express y Cohere.
En el caso de los asistentes de IA de terceros, Slack ofrece lineamientos e informes respecto de la calidad y la seguridad antes de su publicación en Slack Marketplace. Las empresas que desarrollan asistentes de IA de terceros para Slack Marketplace deben aceptar cumplir con los lineamientos para aplicaciones de Slack, que incluyen la prohibición de usar datos de los clientes de Slack para entrenar modelos grandes de lenguaje (LLM) y obligan a las empresas a compartir información importante de seguridad y cumplimiento sobre las aplicaciones. Además, los propietarios y administradores de Slack pueden controlar qué aplicaciones de agentes pueden agregarse a sus espacios de trabajo.
Einstein Trust Layer de Salesforce se creó para ayudarte a implementar la IA de manera segura en todos los ámbitos de tu negocio. En cada interacción en Agentforce, Einstein Trust Layer actúa detrás de escena para proteger la privacidad y seguridad de tus datos e incentivar la seguridad y exactitud de cada respuesta.
- Datos de los clientes: nunca usamos los datos de los clientes para entrenar LLM.
- Restricciones para agentes: los clientes controlan a qué datos pueden acceder los agentes en Slack, además de crear restricciones que mantienen a los agentes enfocados en sus tareas y evitan los comportamientos no deseados.
- Pasarelas de LLM seguras: usa LLM básicos de manera segura evitando que los LLM de terceros conserven o supervisen los datos de tus clientes y tu empresa.
- Sin conservación de datos: después de que el LLM genera una respuesta y la envía de regreso a Agentforce, olvida toda la información gracias a nuestros acuerdos de no conservación de datos, dado que tus datos no son un producto de nuestra propiedad. Nuestras técnicas de enmascaramiento de datos evitan que el LLM acceda a información sensible, como los nombres de empresas y personas, o la procese.
- Supervisión de IA: Agentforce supervisará y analizará las respuestas y detectará lenguaje perjudicial en ellas de manera continua. Ejecutamos modelos de puntuación de toxicidad en segundo plano para identificar contenido potencialmente tóxico o perjudicial.
2 Fuente: Harvard Business School, Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality, 2024
3 Fuente: McKinsey Global Institute, The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, 2023