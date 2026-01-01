Agente de RR. HH. Asiste a los empleados durante la incorporación, ayuda con consultas sobre los beneficios y brinda orientación respondiendo preguntas sobre desarrollo profesional

Agente de TI Aborda los problemas a medida que vayan surgiendo con acciones como resolver los tickets del servicio de asistencia y ejecutar comunicaciones sobre incidentes.

Agente de servicio Identifica expertos y encuentra datos históricos para resolver los problemas de los clientes.

Agente de ventas Prepara informes ejecutivos, crea propuestas y comunícate de manera proactiva con los clientes.

Agente de marketing Trabaja con agentes para optimizar las campañas, generar contenido, crear planes, etc.

Agente de asuntos legales Simplifica y automatiza los procesos y aprobaciones de cumplimiento con los agentes.

Agente de productos e ingeniería Brinda mayor agilidad a los equipos gracias a la ayuda de los agentes con las tareas de planificación, diseño, desarrollo y garantía de la calidad.