Perfiles de usuarios y organigramas completos con Atlas
Ayuda a los equipos a entender con quién trabajan gracias a Atlas de Slack, un rediseñado directorio de empleados que brinda contexto valioso sobre los compañeros de trabajo.
Ayuda a tus equipos a comprender con quién están trabajando
Cuando los compañeros de equipo comparten una comprensión más profunda entre sí, generan confianza y trabajan más rápido juntos. Desde mostrar las afiliaciones y habilidades de los usuarios hasta un organigrama dinámico e interactivo, Atlas de Slack ayuda a los compañeros de equipo a que estén informados sobre quién está al otro lado de sus relaciones laborales.
«Los perfiles de usuario completos y los organigramas dinámicos de Atlas desempeñan un papel fundamental para ayudarnos a facilitar mejores conexiones en un mundo híbrido».
Administración de perfiles a escala empresarial
Los sistemas empresariales, incluido HRIS, completan la información de perfil clave mediante SCIM, lo que garantiza que los perfiles de los empleados permanezcan precisos y actualizados. Los administradores también pueden permitir que los empleados personalicen determinada información de perfil.
El contexto adecuado, al alcance de la mano
Con Atlas de Slack, la información completa del perfil que se puede buscar y un organigrama dinámico están a solo un clic de distancia. Las personas pueden encontrar fácilmente a los colegas con los que necesitan colaborar, sin cambiar de herramienta ni salir de Slack.
Más que un directorio
Atlas de Slack es más que nombres y caras: también proporciona información contextual que todos pueden usar para trabajar juntos de manera efectiva.
Perfiles de usuario personalizables
Las personas pueden agregar sus intereses, proyectos clave y objetivos de equipo para proporcionar contexto y conectarse entre sí.
Una fuente confiable de información para los empleados
Los datos de perfil sincronizados significan que Atlas es una fuente fidedigna para la estructura organizacional y las relaciones de informes.
Un perfil organizacional completo
Los usuarios de Slack pueden ver la información de perfil de cualquier persona en su organización, incluso de aquellos que aún no usan Slack.
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Preguntas frecuentes
Para obtener información sobre precios, comunícate con tu ejecutivo de cuenta de Slack o con ventas. Para obtener más información sobre los planes de pago de Slack, visita nuestra página de precios.
Atlas de Slack se incluye en el plan Enterprise+ sin costo adicional. También está disponible como complemento de pago para los planes Business+.
Sí. Atlas de Slack es ideal para organizaciones empresariales y se puede configurar para incorporar datos de sistemas empresariales. Esto permite crear perfiles completos para aquellos que usan Slack y perfiles de solo lectura para todos los demás empleados de la organización. Los usuarios de Slack podrán ver, buscar y acceder a esos perfiles de solo lectura en Slack. Sin embargo, las funciones que permiten la personalización de los perfiles y la creación de campos personalizados no estarán disponibles para los empleados con perfiles de solo lectura.
Sí. Atlas de Slack está completamente integrado con Slack y utiliza las mismas capacidades de administración de identidad y seguridad de nivel empresarial que son fundamentales para la plataforma de Slack y que se incluyen mediante integraciones de terceros.
Atlas de Slack está disponible en todos los mercados e idiomas en los que funciona Slack.