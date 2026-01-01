Sí. Atlas de Slack es ideal para organizaciones empresariales y se puede configurar para incorporar datos de sistemas empresariales. Esto permite crear perfiles completos para aquellos que usan Slack y perfiles de solo lectura para todos los demás empleados de la organización. Los usuarios de Slack podrán ver, buscar y acceder a esos perfiles de solo lectura en Slack. Sin embargo, las funciones que permiten la personalización de los perfiles y la creación de campos personalizados no estarán disponibles para los empleados con perfiles de solo lectura.