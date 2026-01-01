La plataforma en la que habitan los agentes y la IA.
La plataforma de Slack reúne todos tus componentes tecnológicos. Es escalable y segura, y está pensada para que se puedan agregar agentes e IA en todos los negocios.
Aplicaciones y agentes diseñados por las empresas más innovadoras
Orquesta tu trabajo con Slackbot.
El cliente del MCP de Slackbot permite integrar cualquier aplicación o agente directamente en Slackbot, lo que convierte a Slack en la puerta de entrada a tus componentes tecnológicos. En lugar de tener que navegar por distintos paneles de control para calificar a prospectos o hacer el seguimiento de los proveedores, Slackbot puede dirigir las solicitudes a agentes especializados y ofrecer los resultados directamente en tu flujo.
Todos tus componentes tecnológicos se reúnen en Slack.
Slack es la parte frontal de tu empresa donde se alojan tus aplicaciones y agentes de IA. Con Slack, puedes integrar tus herramientas y flujos de trabajo, conectar más de 2600 aplicaciones, incluir datos de aplicaciones en tiempo real en tus conversaciones y desarrollar tus propias soluciones personalizadas. Si vas a crear un agente, Slack es el lugar ideal para comenzar.
Brinda contexto a tus aplicaciones y agentes.
Trabajar sin datos contextuales es como trabajar con una sola mano. La API de búsqueda en tiempo real y nuestro servidor de protocolo de contexto de modelo autorizado por Slack te dan acceso a datos conversacionales detallados en Slack. Con ellos, puedes crear aplicaciones y agentes de IA con respuestas más inteligentes a la vez que mantienes la seguridad de la información.
Todos pueden automatizar en Slack con y sin código.
Slack simplifica para todos la automatización de tareas, ya sea mediante clics o con código (básico o avanzado). Con los flujos de trabajo con tecnología de IA, puedes desencadenar respuestas de agentes, actualizar registros y más. Además, si te dedicas a programar, puedes personalizar absolutamente todo, desde servicios de backend hasta componentes modulares que se integran directamente en Slack.
Adapta nuestra plataforma para que se adapte a las necesidades de tu equipo.
La plataforma de Slack simplifica el proceso de desarrollo con un kit de herramientas integral para desarrolladores, el cual incluye la CLI de Slack para la administración del ciclo de vida y Bolt para el desarrollo de aplicaciones. Crea experiencias dinámicas de aplicaciones y agentes con el kit de bloques y los objetos de trabajo mientras los desarrolladores ejecutan servicios de backend, realizan conexiones mediante Heroku o construyen componentes modulares.
Trabaja sin preocupaciones con la protección y la seguridad de datos integradas.
La seguridad de grado empresarial es el estándar en Slack. Incluye funciones sólidas de gobernanza, administración de riesgos y cumplimiento para proteger tu negocio. Con los controles de administrador estrictos, como el inicio de sesión único, la administración de movilidad empresarial y la Prevención de pérdida de datos, nos aseguraremos de que tus datos conserven la privacidad.
Dirige tu negocio desde una plataforma segura que prioriza los agentes.
«Nos complace acercar ChatGPT aún más a los entornos de trabajo en Slack para que los equipos usen la IA innovadora tan naturalmente como si estuvieran hablando con un miembro del equipo. Con la aplicación de ChatGPT para Slack integrada en las conversaciones, los archivos y los flujos de trabajo, el conocimiento y la información están siempre al alcance de la mano, lo que facilita avanzar con el trabajo en colaboración».
«Perplexity está cambiando la definición de búsqueda a una experiencia de descubrimiento conversacional y transparente. Al conectar Slack mediante el servidor del MCP, podemos establecer consultas en el contexto de conversaciones de equipo, lo que ayuda a los usuarios a encontrar respuestas no solo precisas, sino también relevantes para su trabajo de forma directa. Slack ha sido un colaborador fantástico para hacer esto posible, con un enfoque compartido en la seguridad, el cumplimiento y la confianza del usuario».
«Las organizaciones dependen de Google Agentspace y de Slack para la productividad y la colaboración. Ahora, los clientes pueden incorporar información de Agentspace directamente a Slack y usar conversaciones de Slack para mejorar los flujos de trabajo dentro de Agentspace. Esto crea un flujo de información más fluido que mejora el trabajo de todos los días».
«En la actualidad, las empresas desarrollan sus conversaciones más importantes en diferentes canales de Slack, lo que crea una fuente rica de conocimiento institucional que no estaba disponible para los asistentes de IA. Eso cambió con la API de búsqueda en tiempo real. Ahora, Claude puede buscar contexto en discusiones reales para brindar respuestas que se basan en el trabajo real y entregar ese conocimiento directamente al flujo del trabajo. Esta integración le permite a Claude brindar inteligencia confiable que se corresponde con la manera en la que los equipos trabajan realmente».
Comienza a usar todas tus aplicaciones.
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack implementa una nueva forma de trabajar para tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que los correos electrónicos. Todas tus comunicaciones se organizan en canales, que son sencillos de crear y buscar, y a los que es fácil unirse. Cuando hay un canal para cada cosa que pasa en la empresa, todos saben exactamente a dónde ir para avanzar en su trabajo. Slack también incorpora la IA en el flujo del trabajo. Con ella, te ayuda durante la jornada laboral y acelera y facilita buscar y realizar acciones sobre la información que necesitas. Y, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tus componentes tecnológicos para transformarse en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne todas las herramientas y personas que necesitas para trabajar en un solo lugar y dejar de cambiar de contexto, eliminar los silos de datos y evitar la pérdida de información.
Para obtener más información acerca del tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
Slack logra que tus herramientas brinden un mejor desempeño al permitirte integrar software y aplicaciones personalizadas directamente en Slack. Las siguientes son algunas categorías y ejemplos populares:
Gestión de proyectos: conecta Slack con herramientas de gestión de proyectos como Asana, Miro, Notion y Jira para actualizar tareas, hacer un seguimiento del progreso y gestionar proyectos sin salir de Slack.
Atención al cliente: integra aplicaciones de atención al cliente como Salesforce Service Cloud, Zendesk y Freshdesk para administrar tickets y comunicarte con los clientes directamente mediante Slack.
Sistemas de gestión de la relación con el cliente (CRM): vincula Slack con plataformas de CRM como Salesforce Sales Cloud, HubSpot y ZoomInfo para acceder a los datos de los clientes y recibir actualizaciones acerca de prospectos y negociaciones en tus canales de Slack.
Administración de archivos: mejora Slack con sistemas de administración de archivos como Box, Google Drive y Dropbox para acceder a los archivos y compartirlos fácilmente.
Herramientas para desarrolladores: conecta herramientas para desarrolladores como GitHub, GitLab, PagerDuty y AWS Chatbot para colaborar en el código, revisar solicitudes de extracción y hacer un seguimiento de problemas directamente desde Slack.
Estas integraciones ayudan a hacer que Slack sea un sector central para la colaboración, comunicación y productividad al conectarlo con las herramientas que los equipos utilizan todos los días.
Un agente de IA es un sistema inteligente que puede encargarse de las preguntas de los clientes por sí mismo, sin necesidad de intervención humana. Usa el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para realizar cualquier tarea, desde preguntas sencillas hasta problemas complejos, e incluso puede llevar a cabo varias actividades a la vez. Los agentes de IA pueden aprender y mejorar con el tiempo, lo que los diferencia de la IA tradicional, que necesita de la intervención humana para determinadas tareas. Los agentes de IA pueden emprender acciones en nombre de los empleados.
Puedes usar tres tipos de agentes y asistentes en Slack:
1. Agentforce: Agentforce se nutre de los datos conversacionales más pertinentes en Slack y de tus datos empresariales de confianza para sugerir y automatizar acciones en tu nombre. Desarrolla agentes personalizados que pongan su productividad impulsada por la IA a disposición de los empleados directamente en el flujo de trabajo. Ya sea que se trate de tareas de recursos humanos, TI, servicios, ventas, etc., Agentforce puede realizar acciones en Slack, como crear y actualizar canales, listas y canvas. Agentforce en Slack estará disponible próximamente. Comunícate con Ventas para obtener más información.
2. Tus asistentes de IA personalizados incorporados en la plataforma de Slack: directamente desde una interfaz exclusiva de Slack, integra asistentes de IA que puedes desarrollar con API creadas a tal efecto. Puedes desarrollar estos asistentes de IA a medida para que trabajen como tú lo haces, de forma tal que puedas delegar tareas (desde tickets hasta solicitudes y más) y enfocarte en el trabajo importante que debe hacerse. Estas API están disponibles en el Centro para desarrolladores de Slack.
3. Asistentes de IA de terceros: conversa con asistentes de IA de terceros para recibir ayuda con la preparación de contenido, la exposición de datos de investigaciones de mercado o la recuperación y la síntesis de archivos. En la actualidad, disponemos de varias aplicaciones de IA preconfiguradas y listas para usar y descargar en Slack Marketplace, como Asana, Box, Highspot, Cursor, Adobe Express y Cohere.
Actualmente, el acceso a la API de RTS y a MCP está limitado a un grupo selecto de socios. Si te interesa explorar estas capacidades y crear soluciones innovadoras para los clientes de Slack, completa este formulario.
Slack protege tus datos con una seguridad integrada fuerte. Se cifra todo lo que envías (como mensajes y archivos), así que solo las personas correctas pueden verlo. Además, tu empresa puede controlar sus propias claves de cifrado para aumentar la seguridad.
Cuando usas la IA o conectas otras aplicaciones a Slack, se conservan la privacidad y la seguridad de tus datos. Slack nunca comparte tus datos con modelos de IA con fines de entrenamiento. La IA solo funciona con los mensajes a los que ya tienes acceso, y todo se ejecuta de forma segura dentro de los sistemas de Slack.
Por eso, ya sea que uses las funciones de IA de Slack o que construyas tus propias herramientas, siempre puedes acceder a tus datos de forma segura.
Automatiza fácilmente la comunicación y las acciones de rutina con el Generador de flujos de trabajo para crear tus propios flujos de trabajo personalizados.
Para acceder al Generador de flujos de trabajo, dirígete al menú principal en Slack (haz clic en el nombre de tu espacio de trabajo en la esquina superior izquierda) y ve a «Herramientas» > «Generador de flujos de trabajo». Allí, puedes crear un flujo de trabajo personalizado o elegir entre las plantillas prediseñadas disponibles. Para obtener ayuda con la creación de tu propio flujo de trabajo, revisa nuestra guía paso a paso.
Comienza con la creación de flujos de trabajo de inmediato con las plantillas prediseñadas. Las posibilidades son infinitas: desde lanzar proyectos en Asana e ingresar datos en hojas de cálculo de Google hasta incorporar nuevos miembros del equipo con los recursos correctos de Box.
Nota: El Generador de flujos de trabajo solo está disponible en los planes de pago de Slack.