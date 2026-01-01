Usa canvas para sincronizar a tu equipo.
Busca, administra y comparte conocimientos con facilidad en una nueva interfaz de Slack.
Crea una selección a tu medida
Recopila detalles cruciales para cualquier proyecto en el que trabajes
Incorpora archivos, imágenes, vídeos y mucho más a tu canvas
Edita en colaboración con los grupos de interés en comentarios e hilos sin tener que abandonar Slack
Flujos de trabajo que agilizan las tareas.
Crea las automatizaciones que necesites sin necesidad de programar nada
Agrégalas a un canvas para que todos las usen
Consulta los flujos de trabajo y el contexto relacionado en un mismo lugar
Pasa de la información a la acción.
Agrega despliegues de enlaces para las aplicaciones que usas todos los días
Mantén los datos y la información de las aplicaciones a la vista para eliminar el cambio de contexto
Actúa sobre distintos elementos en Salesforce, Jira, Figma y más sin salir de un canvas
Con la IA en Slack, las conversaciones se convierten en contenido.
Plasmar tus ideas en palabras nunca fue tan fácil. La IA en Slack te ayuda a trazar planes de proyectos, celebrar lluvias de ideas o resumir las conclusiones clave directamente en un canvas a partir de una conversación, una solicitud o una página en blanco.Más información acerca de la IA en los canvas
Tres formas de personalizar los canvas
Adéntrate en un espacio lo suficientemente flexible para personas individuales, un equipo pequeño o toda la organización.
Comienza desde cualquier lugar
Crea un canvas a partir de un canal para colaborar en elementos de acción o conducir una sesión de preguntas frecuentes en el canal. También puedes hacer que sea privado en un mensaje directo para hacer seguimiento de cosas como los temas de conversación y los comentarios.
Un canvas para lo que quieras
Crea un canvas desde cero (o usa una plantilla) para crear un espacio de trabajo de colaboración y documentar detalles importantes de tu trabajo.
Mejora de la información gracias a la automatización
Crea o actualiza un canvas a partir de un flujo de trabajo, aporta datos en tiempo real y estandariza los procesos del negocio en toda la organización con la ayuda de la automatización.
Preguntas frecuentes
Los canvas son superficies nuevas para que los equipos creen, organicen y compartan información. Todo desde Slack. Los canvas pueden incluir una gran variedad de contenido, desde texto y archivos hasta contenido multimedia enriquecido y despliegues de enlaces. Incluso puedes incrustar flujos de trabajo dentro de un canvas, lo que aumenta la capacidad de visibilidad de las automatizaciones a la vez que brinda más contexto sobre sus posibilidades de uso.
Cada canal y mensaje directo incluirán automáticamente un canvas. En tu computadora, abre una conversación y haz clic en el ícono del canvas en la parte superior derecha para ver el espacio de trabajo del canvas.
Para crear un canvas independiente, selecciona el botón Crear nuevo en la barra lateral y haz clic en Canvas.
Consulta nuestro Centro de ayuda para inspirarte y dar los primeros pasos.
Los equipos con planes gratuitos pueden acceder a los canvas en los canales. Los equipos de pago tienen la capacidad de crear canvas ilimitados, además de acceso a los canvas en los canales y mensajes directos. Para obtener más información acerca de los planes de Slack, consulta nuestra página de precios.
Los canvas cumplen con las prácticas de seguridad de Slack. Además, los canvas trabajan con otras herramientas de cumplimiento de Slack, como EKM, IDR, DLP, retención de datos y retención legal, entre otras.
La IA te habla en el idioma que establezcas en tus preferencias de idioma personales. Si deseas que la IA te responda en otro idioma, solo tienes que modificar las preferencias de idioma de Slack. La IA también puede traducir mensajes en Slack al idioma de traducción que decidas.
Cuando inicias un resumen, una síntesis o una búsqueda, la IA de Slack envía únicamente los mensajes más pertinentes al modelo grande de lenguaje (LLM) para crear un resumen. Para ello, los mensajes de Slack se filtran a través de diferentes modelos específicos del lenguaje para encontrar y clasificar la información altamente relevante. Cuando un idioma es compatible, significa que tiene sus propios modelos de filtrado, y que hemos realizado controles de calidad en los resultados.
En la actualidad, los idiomas compatibles son el chino (simplificado o tradicional), el inglés, el francés, el alemán, el japonés, el coreano, el portugués y el español. Si utilizas Slack en un idioma que no está disponible en tus preferencias, la IA de Slack seguirá arrojando resultados, pero es posible que notes una diferencia en la calidad.