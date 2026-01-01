Cuando inicias un resumen, una síntesis o una búsqueda, la IA de Slack envía únicamente los mensajes más pertinentes al modelo grande de lenguaje (LLM) para crear un resumen. Para ello, los mensajes de Slack se filtran a través de diferentes modelos específicos del lenguaje para encontrar y clasificar la información altamente relevante. Cuando un idioma es compatible, significa que tiene sus propios modelos de filtrado, y que hemos realizado controles de calidad en los resultados.

En la actualidad, los idiomas compatibles son el chino (simplificado o tradicional), el inglés, el francés, el alemán, el japonés, el coreano, el portugués y el español. Si utilizas Slack en un idioma que no está disponible en tus preferencias, la IA de Slack seguirá arrojando resultados, pero es posible que notes una diferencia en la calidad.