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O puedes comenzar gratis con las funciones básicas y ascender de plan en cualquier momento.
Las empresas líderes del mundo confían en Slack
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Pro
Business+
Enterprise+Contactar con Ventas
|Productividad y colaboración
Historial de mensajes y archivos
Haz búsquedas en personas, canales y archivos para adquirir contexto y ayudar a los nuevos miembros del equipo a ponerse al día con mayor rapidez.
|Límite de 90 días
Canales
Los canales aportan orden y claridad para trabajar. Puedes crearlos para cada proyecto, tema o equipo.
Buscar
Dado que los mensajes de tu organización están disponibles para la búsqueda, las respuestas que necesitas están a tan solo una consulta rápida de distancia.
Clips de audio y video
Comparte ideas por audio o grabaciones de pantalla con clips sin salir de Slack.
Slack Connect
Colabora de manera segura con proveedores, clientes y socios con Slack Connect.
|Solo entre dos personas
Juntas
Colabora en tiempo real en reuniones de audio y video (inclusive con pantalla compartida) mediante las juntas de Slack.
|Solo entre dos personas
Canvas
Crea contenido, como texto, archivos, imágenes y videos, directamente en un Slack canvas.
Listas
Colabora para administrar proyectos y organizar tareas en las listas de Slack.
Secciones personalizables
Mantén la organización de proyectos y equipos. Agrupa canales y conversaciones en secciones personalizadas en la barra lateral.
Plantillas
Accede a plantillas listas para usar con las funciones de automatización. En Enterprise+, comparte plantillas personalizadas para tu empresa.
|Creadas por usuarios
|Creadas por usuarios
|Creadas por administradores
|Tareas basadas en IA
Resúmenes de hilos y canales
Ponte al día con canales e hilos con un solo clic.
Notas de juntas
Obtén resúmenes de reuniones con transcripciones, conclusiones clave y elementos de acción.
Aplicaciones de asistente de IA
Integra agentes de terceros y aplicaciones de IA modernas para que trabajen contigo en Slack.
Slackbot (agente de IA personal)Nuevo
Tu agente de IA personal que entiende conversaciones, archivos y proyectos en Slack. Se aplican límites de planes.
Síntesis diarias
Obtén un resumen diario de lo que sucede en todos tus equipos y proyectos.
Resúmenes de archivos
Ponte al día rápidamente con los documentos con la ayuda de resúmenes de archivos compartidos creados con tecnología de IA.
Traducciones de idiomas con IA
Traduce mensajes y obtén los resultados de IA de Slack en tu idioma de preferencia.
Generación de flujos de trabajo de IA
Crea flujos de trabajo a partir de una única indicación con el poder de la IA de Slack y del Generador de flujos de trabajo.
Pasos de IA en el Generador de flujos de trabajo
Mejora los flujos de trabajo con acciones impulsadas por IA, como los resúmenes de canales para obtener síntesis diarias o semanales.
Explicaciones de IA de mensajes
Entiende al instante acrónimos, proyectos o vocabulario específico con explicaciones claras tomadas de las conversaciones de tu equipo.
Asistencia de escritura de IA en canvas
La IA ayuda a crear, estructurar y perfeccionar tu contenido.
Búsqueda con IA
Simplemente escribe una pregunta en la barra de búsqueda y obtén respuestas concretas a partir de conversaciones y archivos compartidos. La IA se encargará del resto.
Búsqueda empresarial
Busca en aplicaciones conectadas, bases de datos y sistemas con la búsqueda empresarial.
|Herramientas de automatización
Integraciones con otras aplicaciones
En el Directorio de Slack, puedes elegir de entre más de 2600 aplicaciones, como Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT y muchas otras.
|10
Implementar aplicaciones en la infraestructura de Slack
Implementa funciones personalizadas en la infraestructura segura de Slack sin costo adicional.
Generador de flujos de trabajo
Automatiza las tareas y procesos rutinarios directamente desde Slack, sin necesidad de usar código.
Ramificaciones condicionales en el Generador de flujos de trabajo
Crea flujos de trabajo mediante la aplicación de lógica condicional en Slack. No es necesario escribir código.
Pasos personalizados del flujo de trabajo
Con los pasos personalizados de los flujos de trabajo, los desarrolladores pueden incorporar sistemas específicos de una organización en los flujos de trabajo mediante API de Slack.
|Seguridad
Cifrado de datos en reposo y en tránsito
De manera predeterminada y como parte de nuestros controles de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito.
Autenticación de dos factores
Agrega seguridad adicional para que nunca tengas que preocuparte por la seguridad de tu contraseña.
Duración de la sesión
Solicita a los miembros que vuelvan a iniciar sesión cuando cierren Slack o luego de que transcurra un tiempo definido.
Administración de dispositivos nativa
Aplica políticas como el bloqueo de dispositivos con jailbreak o de la descarga de archivos en dispositivos móviles y computadoras.
Registros de acceso
Los registros de acceso recopilan los inicios de sesión, las fechas, los dispositivos y las direcciones IP para detectar actividades sospechosas.
Inicio de sesión único (SSO)
Inicia sesión con el IDP de tu preferencia. Admite 12 opciones de SSO, incluyendo Okta, Google y Azure.
|OAuth con Google
|Basado en SAML
|Compatible con SAML múltiple
Administración de claves Enterprise de Slack
EKM de Slack protege los datos confidenciales con tus propias claves de cifrado y registros de actividad de KMS de AWS.
|Complemento
Integración con la administración de movilidad empresarial
Controla los datos móviles con una herramienta de administración de la movilidad empresarial, como VMware AirWatch o Ivanti MobileIron.
Respuesta ante un evento de anomalía
Para protegerte de los riesgos, finaliza automáticamente las sesiones de los usuarios ante la detección de un evento anómalo.
|Cumplimiento
Políticas de conservación de datos
En la versión gratuita de Slack, los datos se eliminan después de 1 año. En los planes de pago, los datos se conservan de por vida de manera predeterminada y, además, pueden modificarse los ajustes al respecto.
|Hasta un año
Residencia de datos
En el caso de los equipos de nivel global, selecciona la región en la que se almacenarán determinados tipos de datos en reposo.
Exportaciones de datos para todos los mensajes
Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden exportar todos los datos de este, incluyendo canales privados y mensajes directos.
Exportaciones de datos para todos los mensajes de un único usuario
Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden exportar datos de todas las conversaciones en las que ha participado un usuario en particular.
Prevención de pérdida de datos nativa
Analiza mensajes y archivos externos para prevenir la pérdida o la filtración de datos.
Barreras de información
Crea barreras de información entre grupos con IDP para bloquear determinados mensajes directos o juntas y, de esta manera, evitar conflictos de interés.
Retenciones legales
Aplica una retención legal a los miembros para proteger sus datos de Slack independientemente de las modificaciones, eliminaciones o medidas de conservación que se implementen.
Discovery API
Usa aplicaciones aprobadas de terceros para exportar o realizar acciones en los mensajes y archivos desde Slack.
Registros de auditoría
Los registros de auditoría hacen un seguimiento de cambios y uso. Examínalos en Slack, exporta un archivo CSV o usa la API Audit Logs.
Compatibilidad con el cumplimiento de la ley HIPAA
Se puede configurar Slack para que admita información sanitaria protegida en el contenido de archivos y mensajes.
|Administración
Espacios de trabajo
Como si fuera una oficina virtual, un espacio de trabajo es el lugar donde todo ocurre: todos tus canales, mensajes directos y herramientas se encuentran aquí.
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|Ilimitado
Administrar los permisos de publicación en los canales
Controla quién puede hacer publicaciones o @mencionar a todas las personas en los canales. De esta manera, pueden evitarse las distracciones en los canales de anuncios de muchos miembros.
|Limitado al canal #general solamente
|Limitado al canal #general solamente
|Permisos de publicación en cualquier canal
|Permisos de publicación en cualquier canal
Paneles de análisis de datos del administrador
El dashboard de análisis de datos muestra la forma en que tu organización usa Slack. Clasifica los datos para comprender mensajes, canales y miembros.
Administración de usuarios SCIM
Slack permite el aprovisionamiento de miembros con SCIM. Usa una aplicación conectora y un proveedor de identidad compatible.
|Compatible con invitados
API de análisis de datos del administrador
Recupera datos del análisis correspondiente a una determinada fecha y accede a ellos en formato de archivo JSON comprimido.
Análisis de datos de la actividad del mensaje
Los propietarios, administradores o miembros pueden ver la actividad de mensajes para medir el impacto de las comunicaciones.
Grupos de usuarios personalizados
Simplifica las comunicaciones de todo el equipo agregando a varias personas a una única @mención de un grupo de usuarios.
Reclamo de nombres de dominios
Slack puede ayudar a las empresas a reclamar varios dominios web.
Términos de servicio personalizados
Los propietarios y los administradores de la organización pueden establecer reglas personalizadas para unirse y usar su organización de Slack.
Roles granulares
Asigna roles del sistema a miembros o grupos con IDP. Decide si quieres que se ocupen de tareas de administrador al nivel de la organización o en espacios de trabajo determinados.
Administración de contenido marcado
Los miembros de Enterprise+ pueden marcar mensajes para solicitar su revisión. Los propietarios y los administradores pueden tomar medidas y ver el historial de acciones de marcado.
|Asistencia
Acceso a atención al cliente
Te ayudaremos a sacar el máximo partido de Slack con asistencia para tu equipo en todo momento.
|Asistencia las 24 horas, todos los días
|Asistencia las 24 horas, todos los días, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas
|Prioridad las 24 horas, todos los días, con un tiempo de respuesta inicial de 4 horas
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Marcamos la pauta en seguridad empresarial
- Cifrado de datos en tránsito y en reposo
- Programas integrales de cumplimiento y seguridad
- Registros de auditoría, prevención de pérdida de datos, inicio de sesión único y mucho más
Preguntas frecuentes
La IA en Slack se ejecuta en la infraestructura de confianza de Slack y cumple con las prácticas de seguridad y los estándares de cumplimiento que los clientes esperan de Slack. Slack no comparte los datos de los clientes con proveedores de modelos grandes de lenguaje (LLM) y tampoco usa los datos de los clientes para entrenar dichos modelos. Visita nuestro Centro de ayuda para obtener más información.
Nuestros modelos de lenguaje grandes están alojados directamente dentro de la nube privada virtual de AWS de Slack, lo que garantiza que tus datos permanezcan a salvo.
Puedes usar una tarjeta de crédito para pagar cualquier plan. Si eliges pagar anualmente, es posible que seas elegible para recibir una factura y pagar mediante ACH o transferencia bancaria. Visita nuestro Centro de ayuda si deseas obtener más información o contáctanos para iniciar el proceso.
Si eliges pagar con tarjeta de crédito, pagarás el primer cargo de la tarjeta de crédito de Slack el día que compres un plan de pago. Estas son otras ocasiones en las que recibirás cargos:
- En la fecha de renovación mensual si pagas de forma mensual.
- En la fecha de renovación anual si pagas de forma anual.
- El último día del mes si pagas de forma anual y hay un saldo pendiente debido a la adición de miembros nuevos.
Puedes cambiar tu ciclo de facturación o pasarte a la facturación en cualquier momento. Obtén más información acerca de cómo administrar los detalles de facturación aquí.
En Slack, consideramos que solo se te debe cobrar lo que usas. Los miembros que realicen una acción en Slack en cualquier momento dentro de un período de 28 días se considerarán activos para fines de facturación. Además, si alguien por quien ya pagaste deja de estar activo, agregamos un crédito prorrateado a tu cuenta correspondiente al período no utilizado.
Se te cobrará un importe prorrateado por los nuevos miembros durante el tiempo restante del periodo de facturación actual. Para consultar un resumen detallado de nuestro modelo de facturación y saber cómo tu plazo de suscripción afecta a la frecuencia con la que se te factura, visita el Centro de ayuda.
Pronto, los usuarios de todos los planes de Slack podrán probar Slackbot. La demanda ha sido extraordinaria, y estamos ampliando el acceso de modo que todos los equipos puedan vivir la experiencia de contar con un agente integrado directamente en su flujo de trabajo. Mediante una experiencia limitada de prueba, los usuarios de los planes Gratuito y Pro de Slack tendrán la oportunidad de explorar directamente las capacidades de Slackbot. El acceso continuo a Slackbot seguirá disponible para los clientes de planes Business+ y Enterprise+ y, próximamente, los clientes de Salesforce CRM que conecten sus cuentas a Slack también tendrán acceso continuo a Slackbot.
¡Si! Slack quiere brindar su apoyo a las personas que hacen cosas buenas en el mundo. Por este motivo, ofrecemos descuentos especiales para organizaciones sin ánimo de lucro e instituciones educativas calificadas.
Obtén más información en Facturación de Slack y Límites de planes de Slackbot.
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