Productividad y colaboración

Historial de mensajes y archivos Haz búsquedas en personas, canales y archivos para adquirir contexto y ayudar a los nuevos miembros del equipo a ponerse al día con mayor rapidez. Límite de 90 días Incluido Incluido Incluido

Canales Los canales aportan orden y claridad para trabajar. Puedes crearlos para cada proyecto, tema o equipo. Incluido Incluido Incluido Incluido

Buscar Dado que los mensajes de tu organización están disponibles para la búsqueda, las respuestas que necesitas están a tan solo una consulta rápida de distancia. Incluido Incluido Incluido Incluido

Clips de audio y video Comparte ideas por audio o grabaciones de pantalla con clips sin salir de Slack. Incluido Incluido Incluido Incluido

Slack Connect Colabora de manera segura con proveedores, clientes y socios con Slack Connect. Solo entre dos personas Incluido Incluido Incluido

Juntas Colabora en tiempo real en reuniones de audio y video (inclusive con pantalla compartida) mediante las juntas de Slack. Solo entre dos personas Incluido Incluido Incluido

Canvas Crea contenido, como texto, archivos, imágenes y videos, directamente en un Slack canvas. Incluido Incluido Incluido

Listas Colabora para administrar proyectos y organizar tareas en las listas de Slack. Incluido Incluido Incluido

Secciones personalizables Mantén la organización de proyectos y equipos. Agrupa canales y conversaciones en secciones personalizadas en la barra lateral. Incluido Incluido Incluido

Plantillas Accede a plantillas listas para usar con las funciones de automatización. En Enterprise+, comparte plantillas personalizadas para tu empresa. Creadas por usuarios Creadas por usuarios Creadas por administradores

Tareas basadas en IA

Resúmenes de hilos y canales Ponte al día con canales e hilos con un solo clic. Incluido Incluido Incluido

Notas de juntas Obtén resúmenes de reuniones con transcripciones, conclusiones clave y elementos de acción. Incluido Incluido Incluido

Aplicaciones de asistente de IA Integra agentes de terceros y aplicaciones de IA modernas para que trabajen contigo en Slack. Incluido Incluido Incluido

Slackbot (agente de IA personal) Nuevo Tu agente de IA personal que entiende conversaciones, archivos y proyectos en Slack. Se aplican límites de planes. Incluido Incluido

Síntesis diarias Obtén un resumen diario de lo que sucede en todos tus equipos y proyectos. Incluido Incluido

Resúmenes de archivos Ponte al día rápidamente con los documentos con la ayuda de resúmenes de archivos compartidos creados con tecnología de IA. Incluido Incluido

Traducciones de idiomas con IA Traduce mensajes y obtén los resultados de IA de Slack en tu idioma de preferencia. Incluido Incluido

Generación de flujos de trabajo de IA Crea flujos de trabajo a partir de una única indicación con el poder de la IA de Slack y del Generador de flujos de trabajo. Incluido Incluido

Pasos de IA en el Generador de flujos de trabajo Mejora los flujos de trabajo con acciones impulsadas por IA, como los resúmenes de canales para obtener síntesis diarias o semanales. Incluido Incluido

Explicaciones de IA de mensajes Entiende al instante acrónimos, proyectos o vocabulario específico con explicaciones claras tomadas de las conversaciones de tu equipo. Incluido Incluido

Asistencia de escritura de IA en canvas La IA ayuda a crear, estructurar y perfeccionar tu contenido. Incluido Incluido

Búsqueda con IA Simplemente escribe una pregunta en la barra de búsqueda y obtén respuestas concretas a partir de conversaciones y archivos compartidos. La IA se encargará del resto. Incluido Incluido

Búsqueda empresarial Busca en aplicaciones conectadas, bases de datos y sistemas con la búsqueda empresarial. Incluido

Herramientas de automatización

Integraciones con otras aplicaciones En el Directorio de Slack, puedes elegir de entre más de 2600 aplicaciones, como Salesforce, Jira, Google Drive, ChatGPT y muchas otras. 10 Incluido Incluido Incluido

Implementar aplicaciones en la infraestructura de Slack Implementa funciones personalizadas en la infraestructura segura de Slack sin costo adicional. Incluido Incluido Incluido

Generador de flujos de trabajo Automatiza las tareas y procesos rutinarios directamente desde Slack, sin necesidad de usar código. Incluido Incluido Incluido

Ramificaciones condicionales en el Generador de flujos de trabajo Crea flujos de trabajo mediante la aplicación de lógica condicional en Slack. No es necesario escribir código. Incluido Incluido

Pasos personalizados del flujo de trabajo Con los pasos personalizados de los flujos de trabajo, los desarrolladores pueden incorporar sistemas específicos de una organización en los flujos de trabajo mediante API de Slack. Incluido Incluido Incluido

Seguridad

Cifrado de datos en reposo y en tránsito De manera predeterminada y como parte de nuestros controles de seguridad, Slack cifra los datos en reposo y en tránsito. Incluido Incluido Incluido Incluido

Autenticación de dos factores Agrega seguridad adicional para que nunca tengas que preocuparte por la seguridad de tu contraseña. Incluido Incluido Incluido Incluido

Duración de la sesión Solicita a los miembros que vuelvan a iniciar sesión cuando cierren Slack o luego de que transcurra un tiempo definido. Incluido Incluido Incluido Incluido

Administración de dispositivos nativa Aplica políticas como el bloqueo de dispositivos con jailbreak o de la descarga de archivos en dispositivos móviles y computadoras. Incluido Incluido Incluido Incluido

Registros de acceso Los registros de acceso recopilan los inicios de sesión, las fechas, los dispositivos y las direcciones IP para detectar actividades sospechosas. Incluido Incluido Incluido

Inicio de sesión único (SSO) Inicia sesión con el IDP de tu preferencia. Admite 12 opciones de SSO, incluyendo Okta, Google y Azure. OAuth con Google Basado en SAML Compatible con SAML múltiple

Administración de claves Enterprise de Slack EKM de Slack protege los datos confidenciales con tus propias claves de cifrado y registros de actividad de KMS de AWS. Complemento

Integración con la administración de movilidad empresarial Controla los datos móviles con una herramienta de administración de la movilidad empresarial, como VMware AirWatch o Ivanti MobileIron. Incluido

Respuesta ante un evento de anomalía Para protegerte de los riesgos, finaliza automáticamente las sesiones de los usuarios ante la detección de un evento anómalo. Incluido

Cumplimiento

Políticas de conservación de datos En la versión gratuita de Slack, los datos se eliminan después de 1 año. En los planes de pago, los datos se conservan de por vida de manera predeterminada y, además, pueden modificarse los ajustes al respecto. Hasta un año Incluido Incluido Incluido

Residencia de datos En el caso de los equipos de nivel global, selecciona la región en la que se almacenarán determinados tipos de datos en reposo. Incluido Incluido

Exportaciones de datos para todos los mensajes Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden exportar todos los datos de este, incluyendo canales privados y mensajes directos. Incluido Incluido

Exportaciones de datos para todos los mensajes de un único usuario Los propietarios y los administradores del espacio de trabajo pueden exportar datos de todas las conversaciones en las que ha participado un usuario en particular. Incluido

Prevención de pérdida de datos nativa Analiza mensajes y archivos externos para prevenir la pérdida o la filtración de datos. Incluido

Barreras de información Crea barreras de información entre grupos con IDP para bloquear determinados mensajes directos o juntas y, de esta manera, evitar conflictos de interés. Incluido

Retenciones legales Aplica una retención legal a los miembros para proteger sus datos de Slack independientemente de las modificaciones, eliminaciones o medidas de conservación que se implementen. Incluido

Discovery API Usa aplicaciones aprobadas de terceros para exportar o realizar acciones en los mensajes y archivos desde Slack. Incluido

Registros de auditoría Los registros de auditoría hacen un seguimiento de cambios y uso. Examínalos en Slack, exporta un archivo CSV o usa la API Audit Logs. Incluido

Compatibilidad con el cumplimiento de la ley HIPAA Se puede configurar Slack para que admita información sanitaria protegida en el contenido de archivos y mensajes. Incluido

Administración

Espacios de trabajo Como si fuera una oficina virtual, un espacio de trabajo es el lugar donde todo ocurre: todos tus canales, mensajes directos y herramientas se encuentran aquí. 1 1 1 Ilimitado

Administrar los permisos de publicación en los canales Controla quién puede hacer publicaciones o @mencionar a todas las personas en los canales. De esta manera, pueden evitarse las distracciones en los canales de anuncios de muchos miembros. Limitado al canal #general solamente Limitado al canal #general solamente Permisos de publicación en cualquier canal Permisos de publicación en cualquier canal

Paneles de análisis de datos del administrador El dashboard de análisis de datos muestra la forma en que tu organización usa Slack. Clasifica los datos para comprender mensajes, canales y miembros. Incluido Incluido Incluido

Administración de usuarios SCIM Slack permite el aprovisionamiento de miembros con SCIM. Usa una aplicación conectora y un proveedor de identidad compatible. Incluido Compatible con invitados

API de análisis de datos del administrador Recupera datos del análisis correspondiente a una determinada fecha y accede a ellos en formato de archivo JSON comprimido. Incluido Incluido

Análisis de datos de la actividad del mensaje Los propietarios, administradores o miembros pueden ver la actividad de mensajes para medir el impacto de las comunicaciones. Incluido Incluido

Grupos de usuarios personalizados Simplifica las comunicaciones de todo el equipo agregando a varias personas a una única @mención de un grupo de usuarios. Incluido Incluido Incluido

Reclamo de nombres de dominios Slack puede ayudar a las empresas a reclamar varios dominios web. Incluido

Términos de servicio personalizados Los propietarios y los administradores de la organización pueden establecer reglas personalizadas para unirse y usar su organización de Slack. Incluido

Roles granulares Asigna roles del sistema a miembros o grupos con IDP. Decide si quieres que se ocupen de tareas de administrador al nivel de la organización o en espacios de trabajo determinados. Incluido

Administración de contenido marcado Los miembros de Enterprise+ pueden marcar mensajes para solicitar su revisión. Los propietarios y los administradores pueden tomar medidas y ver el historial de acciones de marcado. Incluido

Asistencia