Trabaja sin límites en los canales.
Los canales sirven de punto de encuentro de las personas adecuadas con la información que necesitan. Conversa sobre cualquier tema, comparte conocimiento colectivo y realiza acciones con la ayuda de la IA.
Lleva las conversaciones fuera de la bandeja de entrada para trabajar abiertamente.
Los canales son espacios flexibles y transparentes para trabajar en equipo. Ya sea que necesites conversar sobre proyectos, compartir archivos o incluso automatizar procesos, puedes hacerlo todo en un canal y puedes crear tantos como quieras.
Crea la vista más completa de cada cliente.
Los canales de Salesforce incorporan Salesforce a Slack y Slack a Salesforce. Obtén actualizaciones en tiempo real, crea estrategias para las oportunidades y edita tus registros, todo en un canal para la colaboración que habita tanto en Salesforce como en Slack.
Resume el contenido de los canales y ahorra tiempo con la ayuda de la IA.
En Slack, la IA trabaja donde lo haces tú, directamente en tus canales y en los hilos de tus conversaciones. Obtén síntesis diarias de canales completos, mantente al día con resúmenes inteligentes y tómate el tiempo que necesites para concentrarte en los proyectos más importantes.
Trabaja con personas externas a tu empresa, directamente desde Slack.
Los canales de Slack Connect te permiten trabajar con tus principales clientes, socios y agencias con la misma cercanía (y seguridad) que lo haces con tu propio equipo.
Brindan seguridad. Permiten buscar información en ellos. Ofrecen funciones inteligentes.
Ya sea que tu equipo tenga 10 o 10 000 integrantes, puedes trabajar más rápido en los canales.
Mayor seguridad que con el correo electrónico
Toda tu información está cifrada con seguridad de nivel empresarial que cumple con las normativas del sector.
Aprovecha la memoria de tu empresa
Desarrolla conocimiento colectivo y preserva la memoria institucional, y libera su potencial con la búsqueda con tecnología de IA.
Obtén un resumen con la ayuda de la IA
¿Necesitas tiempo para concentrarte? Las síntesis y los resúmenes te permiten ponerte al día rápidamente de las conversaciones en las que no participaste.
En Slack, todo empieza con un canal.
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Preguntas frecuentes
Los mensajes directos son solo entre tú y uno o más destinatarios. Son una especie de conversación privada que las personas podrían tener en una oficina pequeña.
En cambio, con los canales, puedes reunir a las personas que necesitas en un mismo lugar para que se organicen con un objetivo en común. Los canales pueden ser públicos o privados, y cualquier miembro a quien se agregue a un canal puede leer los mensajes pasados para ponerse al día. Ingresar a los canales y salir de ellos es sencillo, y puedes volver a encontrarlos en la barra lateral o usando la búsqueda.
Puedes invitar a alguien externo a tu empresa para compartir un canal en Slack utilizando su dirección de correo electrónico. Es posible que tus administradores deban aprobar las invitaciones que envías. Según la configuración de Slack de cada empresa, es posible que las personas también necesiten la aprobación del administrador para aceptar tu invitación.
Empezar a trabajar con los proveedores, clientes y más toma solo unos pocos clics. Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarte a comenzar.
Los canales de Salesforce brindan a los equipos un espacio exclusivo para trabajar juntos en relación con un cliente, negociación o cualquier otro tema específico con seguimiento en Salesforce. Los canales de Salesforce incluyen datos importantes de clientes y acciones rápidas de CRM, a la vez que conectan las conversaciones de los equipos con los datos de los clientes, lo que ofrece más valor y conveniencia que un canal estándar.
Para aprender cómo configurar canales de Salesforce para tu organización, visita el Centro de ayuda de Slack.
La IA te habla en el idioma que establezcas en tus preferencias de idioma personales. Si deseas que la IA te responda en otro idioma, solo tienes que modificar las preferencias de idioma de Slack. La IA también puede traducir mensajes en Slack al idioma de traducción que decidas.
Cuando inicias un resumen, una síntesis o una búsqueda, la IA de Slack envía únicamente los mensajes más pertinentes al modelo grande de lenguaje (LLM) para crear un resumen. Para ello, los mensajes de Slack se filtran a través de diferentes modelos específicos del lenguaje para encontrar y clasificar la información altamente relevante. Cuando un idioma es compatible, significa que tiene sus propios modelos de filtrado, y que hemos realizado controles de calidad en los resultados.
En la actualidad, los idiomas compatibles son el chino (simplificado o tradicional), el inglés, el francés, el alemán, el japonés, el coreano, el portugués y el español. Si utilizas Slack en un idioma que no está disponible en tus preferencias, la IA de Slack seguirá arrojando resultados, pero es posible que notes una diferencia en la calidad.