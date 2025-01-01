不再拘泥于收件箱，拥抱开放式对话。
频道是适合协同工作的灵活、透明的空间。你可以在频道中完成各种事情，包括讨论项目、共享文件，甚至自动化流程。你还可以根据需要建立任意数量的频道。
建立每个客户最完整的视图。
Salesforce 频道实现了 Salesforce 与 Slack 的双向整合。你可以在频道中获取实时更新、制定业务机会策略、编辑记录，这一切都可以在一个同时存在于 Salesforce 和 Slack 中的协作频道中完成。
在 AI 的帮助下汇总频道消息，节省时间。
Slack 中的 AI 直接在频道和消息列中与你并肩工作。获取整个频道的每日要点回顾，通过智能摘要了解最新情况，并为最重要的项目节省时间。
直接在 Slack 中与公司外部的人员协作。
使用 Slack Connect 频道，你可以和最重要的客户、合作伙伴和代理机构紧密（且安全地）协作，就像与自己的团队合作一样。
将专家引入每个频道。
频道专家就在你的 Slack 频道中与你一起工作。这个可立即使用的 Agentforce 代理会回复常见问题并引导至正确的资源，在你工作的地方提供全天候支持。观看演示
安全无忧，支持搜索，敏捷智能。
无论你的团队是 10 人还是 10000 人，你都可以在频道中更快地推进工作。
比电子邮件更安全
你的所有信息都采用企业级安全加密，并符合行业法规。
利用公司的记忆库
构建集体知识，保存机构记忆，并通过 AI 驱动型搜索解锁这些内容。
在 AI 的帮助下获取要点
需要时间专注？要点回顾和摘要可帮助你及时了解错过的对话。
常见问题
私信是只属于你和一个或多个收件人之间的对话。可以将其视为人们在一个小房间里的私人对话。
借助频道，你可以将合适的人员聚集在一个空间中，并围绕一个共同的目标组织工作。频道可以设置为公共频道或私人频道，任何添加到频道的成员都可以轻松地查阅过去的消息以了解最新情况。加入和离开频道很容易，你随时可以在侧栏中或者使用搜索功能再次找到之前加入过的频道。
你可以使用对方的电子邮件地址邀请公司外部的人员，与之共享 Slack 中的某个频道。你发送的邀请可能需要管理员批准。根据每个公司的 Slack 设置，受邀人员可能还需要管理员的批准才能接受你的邀请。
只需点击几下鼠标，就可以开始与供应商、客户等紧密合作。我们的销售团队十分乐意帮助你轻松入门。
Salesforce 频道为团队提供了一个专属空间，供他们协作支持特定客户、交易或 Salesforce 中跟踪的任何其他主题。Salesforce 频道包含重要的客户数据和 CRM 快捷操作，同时将团队对话与客户数据联系起来，比标准频道提供更多价值和便利。
要了解如何为组织设置 Salesforce 频道，请访问 Slack 帮助中心。
在你发起摘要、要点回顾或搜索后，Slack 中的 AI 仅将最相关的消息发送给 LLM（大语言模型）以建立摘要。为此，Slack 消息会经过不同语言专用模型的筛选，以查找和排列高度相关的信息。当我们说某种语言受支持时，意味着该语言已经有自己的筛选模型，并且我们已经对结果进行了质量测试。
目前支持的语言包括中文（简体或繁体）、英语、法语、德语、日语、韩语、葡萄牙语和西班牙语。如果你在 Slack 中使用的语言未在首选项中提供，Slack 中的 AI 仍会返回结果，但你可能会看到质量上的差异。