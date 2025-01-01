私信是只属于你和一个或多个收件人之间的对话。可以将其视为人们在一个小房间里的私人对话。

借助频道，你可以将合适的人员聚集在一个空间中，并围绕一个共同的目标组织工作。频道可以设置为公共频道或私人频道，任何添加到频道的成员都可以轻松地查阅过去的消息以了解最新情况。加入和离开频道很容易，你随时可以在侧栏中或者使用搜索功能再次找到之前加入过的频道。