从头至尾跟踪项目
借助列表，团队不用离开 Slack 就可以创建、跟踪和管理项目。无需跳来跳去，也无需在应用之间切换。
集中处理任务和待办事项
Slack 中的列表让协作更加轻松自如。无论是负责执行任务的人、跟进项目的人，还是要随时了解项目进展的人，都能获得所需的上下文信息来采取行动和保持协调。
收集、自动化处理并分类请求
工作流程也可以在列表中运行。你可以自动处理日常任务，关联你的应用，让列表成为你在 Slack 中管理工作的新家。
“我们的团队现在可以在同一个空间内跟踪任务和协作，整理在不同团队之间共享的信息，真正实现一站式工作。”
列表适用于各行各业的各种团队
构建列表，跟踪需要完成的任何工作，确保万无一失，而这一切都无需离开 Slack。
销售
通过规划交易策略和准备客户通话，让客户团队保持步调一致
客户服务
使用标准响应流程快速群力并处理事故
营销
在规划和启动营销活动的过程中，跟踪可交付成果并分配所有者
IT
通过收集、排序和管理入站请求来缩短响应时间
常见问题
在列表中管理项目很简单。你和你的团队可以一起跟踪可交付成果、分配拥有者、掌控截止日期并协作完成任务。管理客户部署、员工入职培训和产品发布等方面的时间安排和行动项目。
列表非常适合管理各类任务列表，无论是个人待办事项、小型团队的行动项目，还是跨职能项目团队的所有可交付成果，都能通过列表轻松处理。
所有付费 Slack 套餐都提供列表功能。单击此处可了解更多信息。
当然！通过 Slack Connect 与合作伙伴、顾客和客户共享列表，是与外部团队协作管理工作的好方法。
是的，你可以将列表嵌入画板。例如，你可以将列表中的项目计划直接嵌入画板中的项目简介。