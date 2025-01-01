任务列表

直接从 Slack 利用列表管理项目和任务

通过列出行动事项、最后期限和所需资源，列表能够捕捉并梳理对话中最重要的部分，让团队能够更快地完成更多工作。

观看视频

从头至尾跟踪项目

借助列表，团队不用离开 Slack 就可以创建、跟踪和管理项目。无需跳来跳去，也无需在应用之间切换。

    了解如何在 Slack 中管理项目

    集中处理任务和待办事项

    Slack 中的列表让协作更加轻松自如。无论是负责执行任务的人、跟进项目的人，还是要随时了解项目进展的人，都能获得所需的上下文信息来采取行动和保持协调。

      收集、自动化处理并分类请求

      工作流程也可以在列表中运行。你可以自动处理日常任务，关联你的应用，让列表成为你在 Slack 中管理工作的新家。

        了解工作流程如何为你所用
        Freenow 徽标

        “我们的团队现在可以在同一个空间内跟踪任务和协作，整理在不同团队之间共享的信息，真正实现一站式工作。”

        Jörg Baldzer

        FREENOW 首席 IT 工程师

        列表适用于各行各业的各种团队

        构建列表，跟踪需要完成的任何工作，确保万无一失，而这一切都无需离开 Slack。

        销售团队的客户跟踪器列表
        客户服务团队的客户事故列表。
        营销团队任务列表示例。
        技术入站请求示例

        销售

        通过规划交易策略和准备客户通话，让客户团队保持步调一致

        销售团队的客户跟踪器列表

        客户服务

        使用标准响应流程快速群力并处理事故

        客户服务团队的客户事故列表。

        营销

        在规划和启动营销活动的过程中，跟踪可交付成果并分配所有者

        营销团队任务列表示例。

        IT

        通过收集、排序和管理入站请求来缩短响应时间

        技术入站请求示例

        常见问题

        在列表中管理项目很简单。你和你的团队可以一起跟踪可交付成果、分配拥有者、掌控截止日期并协作完成任务。管理客户部署、员工入职培训和产品发布等方面的时间安排和行动项目。

        列表非常适合管理各类任务列表，无论是个人待办事项、小型团队的行动项目，还是跨职能项目团队的所有可交付成果，都能通过列表轻松处理。

        所有付费 Slack 套餐都提供列表功能。单击此处可了解更多信息。

        当然！通过 Slack Connect 与合作伙伴、顾客和客户共享列表，是与外部团队协作管理工作的好方法。

        是的，你可以将列表嵌入画板。例如，你可以将列表中的项目计划直接嵌入画板中的项目简介。