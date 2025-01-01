关联你的应用。关联你的团队。
Slack 是你完成最佳工作的地方，你的应用和团队在此并肩工作。
在与他人协作的地方使用你的应用
从 2,600 多个应用中选择，把你所需的全部工具都整合到 Slack 中。
为你独特的需求构建应用
Slack API 让你轻松建立适合你的公司和工作的应用。
建立省时的自动化流程
使用工作流程构建器把你最喜欢的应用整合到自动化流程中。
从 Atlassian 到 Zoom，你需要的各种应用一应俱全
只需单击几下，即可轻松关联代理、行业领先的软件及所有应用，而实现这一切都无需离开 Slack。
无需在平台之间切换，即可保持信息同步。
工作对象重新构想了应用数据在 Slack 中的共享方式。不仅仅是简单链接，你还能在对话内部获得丰富的交互式预览。你和你的团队可以在一处编辑记录、将任务标记为完成甚至审批请求。了解更多关于工作对象的信息
使用你最喜爱的第三方代理。
利用开箱即用或自定义构建的 AI 业务应用，更智能地开展工作、更快地作出决策并实现最高的工作效率。
通过 Slack 自动化加快流程。
在 Google 表格中添加一行或在 Salesforce 中建立一个记录。借助工作流程构建器中即插即用的关联器，你可以为直接在 Slack 中运行的应用建立自动化流程，无需编码。
为你的每一天增添便利与效率。
小事也可以耗费大量时间。将你的应用引入 Slack，只需单击一下即可更新文件权限、管理日历、审批请求等等。
在 Slack 中构建和定制应用以及自动化流程。
从 Slack 中解锁更多价值。
常见问题
Slack 内置强大的安全功能，保障你的数据安全。你发送的所有内容（例如消息和文件）均经过加密，因此只有获得授权的人员才能查看。你的公司甚至可以控制自己的加密密钥以提供额外保护。
当你使用 AI 或将其他应用关联至 Slack 时，你的数据始终保持私密和安全。Slack 绝不会将你的数据用于 AI 模型的训练。AI 仅处理你已有权访问的消息，且一切都在 Slack 系统内安全运行。
因此，无论你是使用 Slack 的 AI 功能还是构建自己的工具，你始终可以安全地访问自己的数据。
Slack 应用将工具和服务与 Slack 关联，让你无需离开工作区即可使用它们。应用通过建立一个中心化的平台，使你可以轻松快速地在整个技术堆栈中查找、共享和处理信息，让你保持专注并高效完成工作。单击此处可了解更多信息。
从 Slack Marketplace 提供的 2,600 多个应用中进行选择，以支持你的各项工作。现在，随着我们的合作伙伴将 AI 技术集成到他们的应用中，再加上 Slack AI 带来的所有优势，Slack 成为了一个真正由 AI 驱动的工作操作系统。
如果你使用自定义工具或遵循公司的特定流程，还可尝试使用工作流程构建器来建立自己的工作流程，或使用 Slack API 构建自定义应用。
你可以将软件和自定义应用都集成到 Slack 中，从而让你的所有工具都能更好地发挥作用。以下是一些常用类别和示例：
项目管理： 将 Slack 与 Asana、Miro、Notion 和 Jira 等项目管理工具关联，无需离开 Slack 即可更新任务、跟踪进度和管理项目。
客户支持： 集成 Salesforce Service Cloud、Zendesk 和 Freshdesk 等客户支持应用，以管理工单，并直接通过 Slack 与客户沟通。
客户关系管理系统： 将 Slack 与 Salesforce Sales Cloud、HubSpot 和 ZoomInfo 等客户管理关系平台关联，即可访问客户数据，并在 Slack 频道中接收关于潜在客户和交易的最新信息。
文件管理： 借助 Box、Google 云端硬盘和 Dropbox 等文件管理系统，增强 Slack 的功能，以更轻松地访问和共享文件。
开发者工具： 关联 GitHub、GitLab、PagerDuty 和 AWS Chatbot 等开发者工具，直接在 Slack 中进行代码协作、审核拉取请求和跟踪问题。
这些集成将 Slack 与团队日常使用的工具关联起来，让 Slack 成为了协作、沟通和效率的中心枢纽。
要安装应用，请先在 Slack Marketplace 中找到它。在应用页面上，单击“添加到 Slack”按钮。然后按照提示安装应用或连接你的帐户。如果你的工作区中已经安装了该应用，则单击“添加到 Slack”之后，你将看到连接帐户的选项。你还可以从工作区中查找并安装应用。单击左边侧栏中的“应用”，然后从那里浏览目录。要详细了解如何智能、安全地管理应用，请参阅该指南了解更多信息。
管理 Slack 集成很简单。首先单击工作区的名称以打开菜单，选择“设置和管理”，然后选择“管理应用”。这样你就会来到 Slack Marketplace，可以在这里浏览并管理现有集成。还可以通过搜索并选择“安装”来添加新的应用。对于每个已安装的应用，你可以配置设置和权限；如果不再需要它们，也可以移除集成。定期查看你的集成，确保它们仍然发挥作用并且能够满足团队当前的需求，从而让你的 Slack 工作区保持高效、整洁。
你可以在免费版的 Slack 中向工作区添加多达 3 个应用。如果你使用的是 Slack 专业套餐，你最多可以安装 10 个应用。如果你使用的是 Slack 企业增强套餐，则可以安装任意数量的应用——没有限制！请记住，某些应用服务需要付费或订阅才能使用，然后你才能在 Slack 中使用它。
使用 Slack API 构建应用，将你的组织高效运转所需的各种工具和数据源无缝关联起来。要获取开始构建应用所需的所有资源，请访问 Slack API 并加入 Slack 开发者计划，以独家访问专为帮助开发者构建和成长而打造的测试版功能、开发工具及资源。
如果你有兴趣向其他在我们平台上进行开发的开发者、设计师和产品经理学习，不妨考虑加入 Slack 平台社区小组。