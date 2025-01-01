应用集成

你工作所需的每款应用都能在 Slack 中运行。

关联超过 2,600 个应用，或构建你自己的应用。Slack 可与你喜爱的应用配合使用，因此你无需离开对话界面。

关联你的应用。关联你的团队。

Slack 是你完成最佳工作的地方，你的应用和团队在此并肩工作。

在与他人协作的地方使用你的应用

从 2,600 多个应用中选择，把你所需的全部工具都整合到 Slack 中。

为你独特的需求构建应用

Slack API 让你轻松建立适合你的公司和工作的应用。

建立省时的自动化流程

使用工作流程构建器把你最喜欢的应用整合到自动化流程中。

从 Atlassian 到 Zoom，你需要的各种应用一应俱全

只需单击几下，即可轻松关联代理、行业领先的软件及所有应用，而实现这一切都无需离开 Slack。

在 Slack 中关联你常用的应用

Slack 工作对象

无需在平台之间切换，即可保持信息同步。

工作对象重新构想了应用数据在 Slack 中的共享方式。不仅仅是简单链接，你还能在对话内部获得丰富的交互式预览。你和你的团队可以在一处编辑记录、将任务标记为完成甚至审批请求。

使用你最喜爱的第三方代理。

利用开箱即用或自定义构建的 AI 业务应用，更智能地开展工作、更快地作出决策并实现最高的工作效率。

    通过 Slack 自动化加快流程。

    在 Google 表格中添加一行或在 Salesforce 中建立一个记录。借助工作流程构建器中即插即用的关联器，你可以为直接在 Slack 中运行的应用建立自动化流程，无需编码。

      为你的每一天增添便利与效率。

      小事也可以耗费大量时间。将你的应用引入 Slack，只需单击一下即可更新文件权限、管理日历、审批请求等等。

        在 Slack 中构建和定制应用以及自动化流程。

        构建满足你独特需求的自定义解决方案。Slack 与超过 55 万个每日使用的自定义应用协同工作，与你已有的工具和流程无缝衔接，同时确保你的数据安全。
        Slack API构建集成内部工具、流程和数据的自定义应用，建立适合你团队的解决方案。工作流程构建器将日常流程转化为自动化工作流程，然后添加关联器，将功能从 Slack 扩展到你的所有其他工具。

        从 Slack 中解锁更多价值。

        Slack 应用对于在全球开展业务至关重要。

        Slack 应用对于在全球开展业务至关重要。

        “作为一款非常重要的工具，Slack 的存在确实有助于我们在远程办公室和远程团队之间进行扩展并保持相互联系。”

        文化专家Lisa Madokoro
        阅读故事
        IBM 工程团队的成员正在查看硬件

        “我们有一个所谓的‘端到端交付管道’，覆盖了从源代码生产部署的整个过程。现在，我们把 Slack 集成到了这个管道中的所有关键节点。”

        IBM 高级软件工程师Thomas Lawless
        阅读故事
        Hearst-客户-故事-英雄-图片

        “鉴于我们所有不同品牌的内容创作速度，守口如瓶对任何人都没有好处。Slack 让我们能够鼓励公开和透明。”

        Marie Claire 嘉人主编Aya Kanai
        阅读故事
        splunk team mate walking in office

        “When we started bringing customers into our channels through Slack Connect our process for creating proofs-of-concept became a lot smoother and efficient. Subsequently, our success rates among customers also started to go up.”

        Area Vice President of Global Sales EngineeringKevin Pura
        阅读故事

        常见问题

        Slack 内置强大的安全功能，保障你的数据安全。你发送的所有内容（例如消息和文件）均经过加密，因此只有获得授权的人员才能查看。你的公司甚至可以控制自己的加密密钥以提供额外保护。

        当你使用 AI 或将其他应用关联至 Slack 时，你的数据始终保持私密和安全。Slack 绝不会将你的数据用于 AI 模型的训练。AI 仅处理你已有权访问的消息，且一切都在 Slack 系统内安全运行。

        因此，无论你是使用 Slack 的 AI 功能还是构建自己的工具，你始终可以安全地访问自己的数据。

        Slack 应用将工具和服务与 Slack 关联，让你无需离开工作区即可使用它们。应用通过建立一个中心化的平台，使你可以轻松快速地在整个技术堆栈中查找、共享和处理信息，让你保持专注并高效完成工作。单击此处可了解更多信息。

        从 Slack Marketplace 提供的 2,600 多个应用中进行选择，以支持你的各项工作。现在，随着我们的合作伙伴将 AI 技术集成到他们的应用中，再加上 Slack AI 带来的所有优势，Slack 成为了一个真正由 AI 驱动的工作操作系统。

        如果你使用自定义工具或遵循公司的特定流程，还可尝试使用工作流程构建器来建立自己的工作流程，或使用 Slack API 构建自定义应用。

        你可以将软件和自定义应用都集成到 Slack 中，从而让你的所有工具都能更好地发挥作用。以下是一些常用类别和示例：

        项目管理： 将 Slack 与 AsanaMiroNotionJira 等项目管理工具关联，无需离开 Slack 即可更新任务、跟踪进度和管理项目。

        客户支持： 集成 Salesforce Service CloudZendesk 和 Freshdesk 等客户支持应用，以管理工单，并直接通过 Slack 与客户沟通。

        客户关系管理系统： 将 Slack 与 Salesforce Sales CloudHubSpotZoomInfo 等客户管理关系平台关联，即可访问客户数据，并在 Slack 频道中接收关于潜在客户和交易的最新信息。

        文件管理： 借助 BoxGoogle 云端硬盘Dropbox 等文件管理系统，增强 Slack 的功能，以更轻松地访问和共享文件。

        开发者工具： 关联 GitHubGitLabPagerDutyAWS Chatbot 等开发者工具，直接在 Slack 中进行代码协作、审核拉取请求和跟踪问题。

        这些集成将 Slack 与团队日常使用的工具关联起来，让 Slack 成为了协作、沟通和效率的中心枢纽。

        要安装应用，请先在 Slack Marketplace 中找到它。在应用页面上，单击“添加到 Slack”按钮。然后按照提示安装应用或连接你的帐户。如果你的工作区中已经安装了该应用，则单击“添加到 Slack”之后，你将看到连接帐户的选项。你还可以从工作区中查找并安装应用。单击左边侧栏中的“应用”，然后从那里浏览目录。要详细了解如何智能、安全地管理应用，请参阅该指南了解更多信息。

        管理 Slack 集成很简单。首先单击工作区的名称以打开菜单，选择“设置和管理”，然后选择“管理应用”。这样你就会来到 Slack Marketplace，可以在这里浏览并管理现有集成。还可以通过搜索并选择“安装”来添加新的应用。对于每个已安装的应用，你可以配置设置和权限；如果不再需要它们，也可以移除集成。定期查看你的集成，确保它们仍然发挥作用并且能够满足团队当前的需求，从而让你的 Slack 工作区保持高效、整洁。

        你可以在免费版的 Slack 中向工作区添加多达 3 个应用。如果你使用的是 Slack 专业套餐，你最多可以安装 10 个应用。如果你使用的是 Slack 企业增强套餐，则可以安装任意数量的应用——没有限制！请记住，某些应用服务需要付费或订阅才能使用，然后你才能在 Slack 中使用它。

        要了解 Slack 的免费和付费套餐，请查看我们的定价页面

        使用 Slack API 构建应用，将你的组织高效运转所需的各种工具和数据源无缝关联起来。要获取开始构建应用所需的所有资源，请访问 Slack API 并加入 Slack 开发者计划，以独家访问专为帮助开发者构建和成长而打造的测试版功能、开发工具及资源。

        如果你有兴趣向其他在我们平台上进行开发的开发者、设计师和产品经理学习，不妨考虑加入 Slack 平台社区小组