Slack 内置强大的安全功能，保障你的数据安全。你发送的所有内容（例如消息和文件）均经过加密，因此只有获得授权的人员才能查看。你的公司甚至可以控制自己的加密密钥以提供额外保护。

当你使用 AI 或将其他应用关联至 Slack 时，你的数据始终保持私密和安全。Slack 绝不会将你的数据用于 AI 模型的训练。AI 仅处理你已有权访问的消息，且一切都在 Slack 系统内安全运行。

因此，无论你是使用 Slack 的 AI 功能还是构建自己的工具，你始终可以安全地访问自己的数据。